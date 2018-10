10 oct 2018

Hace dos años, el Fashion and Textile Museum de Londres dedicó una exposición a la moda de los años 20: looks andróginos, cortes a lo garçon, vestidos rectos... Pero la institución se preguntaba qué fue de las alegres flappers en la siguiente década de su vida. Y, a modo de respuesta, el 12 de octubre inaugura Night and Day: 1930s fashion and photographs, un tributo a una era atrapada entre los locos años 20 y la revolución (social y fashionista) que supuso la II Guerra Mundial.

En los años 30, la Gran Depresión sucedió a los locos años 20, y la frivolidad se vio sustituida por un nuevo clasicismo hecho a medias de retorno al pasado y de fantasías escapistas. La moda se hizo sensual y curvilínea, reflejo de la que se veía en películas y revistas, y la arquitectura del corte se volvió más complejo gracias a diseñadoras como Madeleine Vionnet y Elsa Schiaparelli: vestidos sirena, chaquetas bolero, motivos heredados del modernismo... marcaron el estilo en una época en la que Joan Crawford era la influencer por excelencia.

Night and day, por otra parte, sitúa la moda en contexto en sus nuevos escenarios: cines, suburbios, grandes almacenes, espacios deportivos y playas turísticas, que cobraron auge en esta década y que se convirtieron en laboratorios de los nuevos códigos estéticos.

