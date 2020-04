23 abr 2020

Es, seguramente, el Día del Libro más extraño de la historia. Pero este 23 de abril es también el más relevante de todos, porque ¿cuándo hemos necesitado más viajar con la imaginación? Y los pequeños de la casa necesitan esos vuelos más que nadie: para alimentar Para alimentar supasión por las letras solo hay que elegir las narraciones apropiadas. Por ello, hemos seleccionado los mejores libros infantiles con los que los niños aprenderán valores tan importantes como la empatía, la felicidad, el feminismo o la importancia de controlar las emociones. ¡Toma nota porque pueden convertirse en sus preferidos!

1. Yo voy conmigo (Trampantojo)

A una niña le gusta un niño pero él no se fija en ella y decide cambiar. Pide consejos a sus amigos y le dicen que se quite la coleta, las gafas, la sonrisa... Y cambia tanto que deja de ser ella misma. Es en este momento cuando la niña se da cuenta de que no merece la pena y decide volver a ser quien era. Una fantástica narración de Raquel Díaz Reguera para hacernos reflexionar y querernos con nuestras virtudes y defectos.

2. La increíble historia de... la abuela gánster (Montena)

Los libros del escritor David Walliams son trepidantes, emotivos, divertidos y con ese punto de rebeldía contra el mundo adulto que todos los niños necesitan (¡hola, Roald Dahl!). En este título, uno de los preferidos de los niños, el pequeño Ben descubre que su abuela no es la ancianita dulce y despistada que él creía, sino... una de las ladronas de joyas más famosas del mundo. ¡Y puede que le venga bien un aprendiz!

3. Cuentos para niños que sueñan con cambiar el mundo (Duomo)

50 historias de más de 50 niños nacidos en diferentes épocas pero con una cosa en común: todos ellos tienen una gran capacidad de superación y, por ello, a día de hoy son personajes importantes. Increíbles historias de G.L. Marvel para aprender a luchar contra los retos y perseguir los sueños.

4. Las princesas también se tiran pedos (Algar)

Si tienes una niña excesivamente "rosa" en casa, este título de IIan Brenman y Ionit Zilberman es la solución. Ante las preguntas insistentes de su hija sobre si las protagonistas de los cuentos de hadas pueden sufrir algo tan vulgar como las flatulencias, un padre desempolva el 'Libro secreto de las princesas', que revela, entre otras cosas, por qué Cenicienta se marchó a toda prisa del baile o por qué la sirenita siempre estaba rodeada de burbujas. Las respuestas, por supuesto, tienen que ver con pedos. Risas garantizadas.

5. La princesa rebelde (Blume)

Las princesas ya no quieren encontrar a su príncipe azul para que la saque de su castillo, ni llevar los vestidos más bonitos, ni necesitan a sus hadas madrinas. Ahora prefieren ir en playeras y buscarse la vida. Por eso, la protagonista de este cuento de Anna Kemp y Sara Ogilvie, la princesa Susana, luchará para cambiar el mundo montada en su dragón. ¡Un libro que rompe estereotipos!

6. Fábulas de Esopo (Blackie Books)

Adaptadas por Elli Woollard y magníficamente ilustradas por Marta Altés, estas fábulas clásicas nunca pasan de moda. Perfectas para recitar justo antes de ir a la cama, o para discutir seriamente las implicaciones de la moraleja con la que termina cada una de ellas. Literatura griega clásica para todas las edades.

7. El libro de las emociones para niñas y niños: Los cuentos de Hada Menta (Blok)

Cuentos súper originales protagonizados por niños y niñas que se enfrentan a diferentes situaciones de conflicto que necesitan resolver: enfados, mentiras, críticas... El hada Menta llegará a sus vidas para enseñarles a descubrir las soluciones de los problemas. Una narración de Gemma Lienas para niños y adultos para controlar las emociones, a comprender y a relacionarnos con los demás.

8. La niña que bebió luz de luna (Destino)

Al llegar a la adolescencia, muchos niños dejan de leer; la vida social les atrae más que las letras, las recomendaciones de sus padres no pesan tanto como antes y no están tan dispuestos a leer cualquier cosa. Pero los personajes inadaptados y las vueltas de tuerca a los estereotipos suelen funcionar. Encontrarás todo eso (y mucho más) en este título de Kelly Barnhill con niñas mágicas, dragones diminutos y monstruos bondadosos.

9. Zampalabras (Nórdica Infantil)

En la librería Valdelumbre ocurren cosas muy extrañas. Quique y su hurón investigarán para descubrir qué está pasando. Una trama estupenda, creada por Javier Fonseca e ilustrada por Juan Berrio, que, sin duda, enganchará a los más pequeños.