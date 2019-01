7 ene 2019

Compartir en google plus

1. Las posturas de tu gato te definen... ¿Trabajas o maúllas?

Hemos visto a tu gato en todas las posturas. Al borde del precipicio, en el alféizar de la ventana, encima del teclado de tu ordenador mientras tú intentabas trabajar, en postura hierática como una esfinge sobre la mesa del comedor… Además, su cara ha probado todos los filtros de Snapchat. Hemos votado por tu gato en aquel concurso para una campaña publicitaria que, como no podía ser de otra forma, acabó ganando (gracias a nosotros). Hemos visto la factura del veterinario y sabemos cómo ronronea porque tus stories de primera hora de la mañana no hablan de otra cosa. Todos los que te seguimos sabemos que los gatos (sobre todo el tuyo) son superiores a cualquier otro miembro del reino animal. De hecho, crees que el tuyo merece ser un influencer. Y lo merece más que ningún otro ser sobre la faz de la Tierra.

-Edad real. Eres millennial, no llegas a los 30, hipersensible y con poca fe en el género humano. También eres freelance, a juzgar por la hiperactividad de tu cuenta, que se actualiza a cualquier hora, ignorando tu horario de oficina. Trabajas con tu gato en el regazo y no tienes un jefe a la vista.

-Edad en Instagram. 92 años. Sales poco y tu vida social tiene lugar entre el sofá, la tele y el arenero de tu gato. Hace varios años que no hablas más que con tu preciosa mascota. Le agradeces que te proporcione contenido para tus redes sociales porque eres veinteañera de DNI, pero nonagenaria de alma, por eso eres una experta en gestionar tu Instagram (¿o es el de tu gato?)

2. Con mojitos de Tulum a Bali… sobre todo en invierno

La vida es bella siempre que se mire desde un lugar exótico. Si estamos a menos dos grados, tu foto del día es un mojito con una playa del Caribe de fondo y tus pies desnudos enterrándose en la arena tibia. La naturalidad no es lo tuyo, por eso saturas los colores hasta que las haces parecer postales poco creíbles. Pero ¿quién ha dicho que hayas venido a Instagram a decir la verdad? Tus hashtags revelan una gran angustia vital. ¿Qué otra cosa puede significar ese exceso de alegría de vivir?

-Edad real. Depende de si pagas en todos esos hoteles de cinco estrellas o si te han invitado a un viaje de trabajo y nos estás vendiendo la moto.

-Edad en Instagram. 10 años y personalidad sádica. Tu motivación en la vida es competir con tu público y molar. La empatía no es lo tuyo y si alguien osara competir con tus viajes de ensueño te enzarzarías en una acalorada discusión. Nadie en este mundo puede proclamar su felicidad más alto.

3. Exhibes las portadas de los libros que dices que lees

Presumir de algunas lecturas en pleno 2019 es muy millennial. Para ellos, leer en papel es una actividad tan exótica como hacerse una foto en una cabina de teléfono con el hashtag #vintage. Ergo, un libro merece un post en Instagram. A eso hemos llegado. El mundo debe saber que lees. Y punto.

-Edad real. Nacida en la década de los 90, nativa digital rabiosa que ha crecido con Wikipedia y Google. En tu habitación no tienes estanterías y en la mesilla de noche solo hay espacio para el móvil.

-Edad en Instagram. Hace mucho tiempo que no publicas una foto y solo te dedicas al mundo efímero de los stories. La vida es corta, ¿para qué ir por ella dejando huellas? Perder demasiado tiempo en las redes no es lo tuyo, aunque les dediques algún minuto.

4. Compartes las instantáneas de cuanto GUATEQUE, sarao o cena se celebre en la ciudad

Retratas platos sofisticados y catering artísticos de las cuatro esquinas del mundo. Llamas a los chefs más famosos por su nombre de pila y los etiquetas en tus posts. Eres una foodie, nombre sofisticado y cool para referirse a los canaperos del siglo XXI. Amas la comida sana y orgánica. De hecho, en tu cuenta no hay sitio para el gluten y el azúcar y puedes jurar que la última tarta de chocolate que subiste a Instagram no tenía ni pizca de azúcar.

-Edad real. A punto de salir de la treintena, urbana, activa y bien relacionada. Aunque te cueles en la mitad de los saraos, a la otra mitad te habrán invitado.

-Edad en Instagram. Un año y medio. Aún no has superado el estado oral de desarrollo psicosexual, según la definición de Freud. En esa fase del desarrollo (que debe ocupar los primeros 18 meses de vida), la boca es la zona principal para buscar placer y explorar el mundo que te rodea.

5. Tu cuenta está llena de fotos en bikini en verano y ropa de esquí en invierno

Tus hábitos son tan predecibles como estacionales. A veces tus imágenes son casi profesionales (señal de que hay un adolescente detrás de la cámara). Pero en otras sales en los selfies con la boca abierta, señal de que ese adolescente ya no está prestando sus servicios. Utilizas generosamente los filtros hasta conseguir que el azul de la piscina parezca salido de una saga de ciencia ficción. Tus fotos inspiran comentarios como: “Muy guapa, mamá”.

-Edad real. Entre 40 y 50 años, con hijos a punto de entrar en esa edad en la que te prohiben hacer el típico selfie frunciendo el morro.

-Edad de Instagram. 15 años. Plena pubertad, con la hormona suelta y rebelde. Tu sobreexposición personal revela el narcisismo típico de los adolescentes. Te gusta arriesgar en las poses.

6. Haces la postura del loto y otras asanas por medio mundo

Tu sensibilidad es mayúscula y cualquier localización puede inspirarte un saludo al Sol, desde el Machu Picchu hasta la desierta rotonda de un polígono industrial. Tienes necesidad de conectar con el universo allá donde vayas. Vamos, que eres una versión del gnomo de Amélie pero en versión yogui. Namasté.

-Edad real. Más de 40, y has empezado a hacer yoga hace menos de un año. Aún te parece mentira la flexibilidad que tu cuerpo ha sacado no sabes de dónde. Quieres celebrar ese hallazgo y gritar al universo que puedes hacer pincha mayurasana hasta en el metro de Tokio.

-Edad en Instagram. 15 años. Porque aunque tengas 40 necesitas atención, palmeros y muchos likes en esta vida. Tu desparpajo para improvisar un virabhadrasana en la otra punta del mundo revela una mezcla de frivolidad y postureo que te hace la usuaria perfecta de Instagram.

7. Publicas fotos arty, graffitis, poesía callejera y grandes obras de la pintura universal

Patti Smith, Jean Luc Godard, los iconos de la Nouvelle vague y Yoko Ono son los personajes favoritos de tus publicaciones. Amas los archivos de fotos (y los saqueas sin firmar y sin remordimientos). Tus comentarios a tus propias imágenes tienen más de 10 líneas y una ortografía, sintaxis y puntuación perfectas. No usas hashtags ni emojis. Vade retro, Satanás.

-Edad real. Has nacido en los 60 o 70, como dejan patentes tus referencias culturales de la época y una ortografía casi sobrehumana. No, evidentemente no eres millennial.

-Edad en Instagram. 20 años, estudiante de alguna carrera de Humanidades o de Ciencias Políticas. De naturaleza noble, pero petulante, intensa, irritable e hipersensible. Crees que tu misión en la vida es revelar a los ignorantes usuarios de las redes sociales el patrimonio artístico y literario del siglo XX. Aunque a ellos no les importe.

No te pierdas...

-Instagram: Dime qué posteas y te diré quién eres

-¿Por qué nos enganchamos al teléfono?

-Dime qué emoticonos usas más y te diré cuál es tu personalidad