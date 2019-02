27 feb 2019 pedro berrio

Madrid ha sido la primera ciudad española en aplicar las prohibiciones más duras a los vehículos que acceden al centro y en limitar la circulación en situaciones de alta contaminación, con hasta cinco posibles escenarios de restricciones. Pero Baleares ha sido más estricta: su nueva ley de contaminación ambiental prevé eliminar por completo los motores diesel en 2025 y la totalidad de motores de combustión (diesel, gasolina y gas) en 2035, aunque dentro de su consumo la energía renovable es mínima (2%) y la mayoría procede de centrales térmicas de gas. diesel o carbón, según REE.

Estas medidas no están exentas de polémicas –¿son los motores diesel realmente los malos?– y tienen a los fabricantes en pie de guerra. Hoy todos los coches nuevos pueden tener etiquetas ambientales C (gasolina y diesel), ECO (híbridos y propulsados por gas) y 0 (híbridos enchufables y eléctricos 100%). Toca decidir cuál se adapta a nuestras necesidades.

Vives en una gran ciudad y debes acceder al centro

Si tienes que entrar a menudo en las zonas restringidas de Madrid, la única solución es buscar un vehículo ECO o 0. Con los ECO puedes aparcar dentro de las zonas de estacionamiento regulado (SER) con un generoso descuento y en las áreas restringidas –como Madrid Central– un máximo de dos horas. Eso si no se activa el protocolo de 5 de alerta de alta contaminación, en cuyo caso tampoco podrás aparcar. Los que tienen etiqueta 0 (híbridos enchufables y eléctricos 100%) pueden estacionar sin coste en todas las áreas y circular sin limitaciones, sea cual sea el escenario de contaminación. Si tienes que moverte por el centro, no te queda más remedio que elegir una de estas opciones. La oferta ECO es cada vez más numerosa, ya que los fabricantes están anunciando que las nuevas generaciones de sus actuales modelos ya contarán con mecánicas híbridas.

Cerca de la ciudad Pero no tienes que entrar

Si no tienes que acceder a una zona con restricciones más que en contadas ocasiones, puedes permitirte elegir el coche que quieras, porque cuando tengas que entrar a la ciudad, a menos que se active el protocolo 4 de alta contaminación, podrás hacerlo siempre que no aparques en superficie. En este caso, cualquier vehículo gasolina o diesel tradicional con distintivo C cubrirá tus necesidades. La elección dependerá de tus gustos y tus necesidades de espacio. Si estás en este supuesto, tienes suerte porque cuentas con la mayor oferta disponible.

No paras de viajar y necesitas otras necesidades

Si eres de las que cada año recorre 30.000 km o más, no lo dudes, lo tuyo es un diesel. Y no tengas cargo de conciencia porque pienses que contamina más que uno de gasolina o que estás dañando el medio ambiente, porque no es cierto. A pesar de la reciente subida de precio debido a la equiparación de impuestos con la gasolina, sigue siendo el combustible más rentable por su menor consumo y mejor rendimiento a igualdad de potencia. Además, los motores de gasóleo ofrecen prestaciones, suavidad y silencio excelentes, y los hay con etiqueta ECO. Aunque la oferta se ha reducido, sigue siendo muy amplia, sobre todo entre los SUV, los más demandado, y los turismos de tamaño medio y medio-grande.

¿Qué pasa con los diesel?

Los municipios de toda Europa han emprendido una lucha contra los vehículos que utilizan este tipo de combustible sin ninguna justificación técnica. De hecho, los actuales motores diesel incorporan sistemas antipolución sofisticados con resultados que prácticamente igualan los obtenidos por lo motores de gasolina, nada que ver con los de hace 20 años. La guerra contra el diesel se ha centrado en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas, algo que los fabricantes han conseguido limitar, cumpliendo la restrictiva normativa europea. Pero es que los diesel, gracias a su menor consumo con respecto a los gasolina, emiten entre un 20% y un 25% menos dióxido de carbono (CO2), el gas responsable del calentamiento global del planeta. De hecho, el impuesto de matriculación se basa en las emisiones CO2 del vehículo y la mayoría de los que no lo pagan son diesel, debido a sus menores emisiones. Mercedes, Audi y Range Rover ya tienen diesel con etiqueta ECO.

Etiqueta 0: la solución total

Los híbridos enchufables y los eléctricos 100% no tienen actualmente ninguna limitación. Los enchufables, además, añaden la posibilidad de cubrir largos kilometrajes sin problemas, ya que la combinación de propulsión eléctrica (alrededor de 50 km) junto con la capacidad de su depósito de gasolina para el motor de combustión hacen que su autonomía sea bastante amplia. Por si fuera poco, por el menor tamaño y capacidad de su batería, se pueden conectar a un enchufe doméstico normal, que son los que casi todo el mundo tienen en el garaje de las viviendas unifamiliares y los que existen en la mayor parte de los centros comerciales con puestos de recarga gratuitos.

En este momento, el híbrido enchufable más asequible es el Hyundai Ioniq (33.175 €). En cualquier caso, hay que tener en cuenta los descuentos y subvenciones a la hora de comprar un vehículo con etiqueta 0, ya que las ayudas suelen agotarse rápido y son diferentes en cada comunidad autónoma.

¡Quiero un eléctrico!

Es la frase más escuchada, pero a pesar de sus 0 emisiones y sus ventajas ecológicas, estos vehículos tienen aún serias limitaciones. La primera es la autonomía, de 500 km, suficiente para ciudad y escapadas cortas, pero no para viajes largos dada la reducida infraestructura de recarga. De hecho, esa deficiencia en puntos de “repostaje” es el verdadero motivo por el que los eléctricos no terminan de despegar en nuestro país. El tiempo de recarga suele ser de varias horas, así que si no vives en una casa unifamiliar o no tienes una plaza de garaje propia, tus opciones son mínimas porque apenas hay puntos públicos (o no funcionan). Instalar un punto de recarga en un garaje comunitario tiene un coste de unos 2.400 € –la marca que vende el coche debe subvencionar la instalación con 1.000 €–, debe estar cerca del cuadro de contadores y no superar los 7,4 kW/h de potencia. Si quieres un sistema de recarga rápida deberás hacer una instalación trifásica mucho más potente, con un contador aparte, con lo que la factura se disparará.

Gas, la solución eco sin complicaciones

La oferta de vehículos propulsados por gas, ya sea GLP (gas licuado del petróleo) o GNC (gas natural comprimido) se amplía continuamente, tanto en vehículos propulsados por este sistema como en puntos para repostar. Estos coches llevan dos depósitos, uno para el gas y otro para gasolina, y su funcionamiento es idéntico, incluso cuando en marcha se pasa de uno a otro combustible porque se acaba el gas, además de ofrecer más autonomía gracias a sus dos combustibles. Tienen etiqueta medioambiental ECO, con lo que pueden, por ejemplo, acceder a las áreas restringidas de Madrid Central y circular y aparcar sin restricciones hasta cuando se activa el escenario 4 de alta contaminación. Uno de los modelos más asequibles es el Seat Mii TGi de gas natural , con un precio de 10.090 €.