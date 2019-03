22 mar 2019

En España hay unas 200 mujeres que practican fútbol americano. 45 de ellas deberían acudir el próximo mes de agosto al Europeo que se celebrará en Gran Bretaña. Pero no irán. La Federación Española (FEFA) de este deporte ha decidido no inscribir al Team España femenino cuando tan solo quedaban un par de semanas para que el plazo finalizara e importándole entre poco y nada el trabajo de esas deportistas adscritas al programa Team España.

¿El motivo? El dinero. Las jugadoras han unido sus fuerzas en un comunicado en el que exponen su situación y cargan contra la FEFA que no les mandó un correo -la forma habitual hasta el momento para comunicarse con ellas- para darles la noticia, sino que lo publicaron en las redes sociales directamente.

"La Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) informó de que los costes de inscripción para el Campeonato Europeo son de 1.500 euros, y que los gastos de alojamiento ascendían a 32.000 euros, siete noches para un equipo de 45 jugadoras, 15 miembros de personal y los dos árbitros que tiene que aportar cada selección", detallan en ese escrito que han difundido.

A esto habría que sumar las 37.380 libras -más de 40.000 euros- en material y 18.000 en vuelos, lo que harían un total que rondaría los 90.000 euros, casi la totalidad de la subvención que reciben, de manera anual, del Consejo Superior de Deportes. Lo que sí es cierto es que la FEFA pidió un aplazamiento de la fecha límite de inscripción -21 de marzo- para evaluar la viabilidad del proyecto y se le dieron dos semanas.

Desde el equipo nacional pueden entender, aunque no compartir, que no quieran hacer esa inversión en un único torneo, pero lo cierto es que propusieron ideas para recaudar fondos y echar una mano cuando conocieron la noticia: "Nos dijo que le parecían muy bien todas las propuestas, pero que no nos daban el visto bueno para llevarlas a cabo", se puede leer en esas líneas. Si reconocen que la FEFA les dijo que tendrían que pagar la inscripción y confiar en que esas propuestas salieran. Además, añadieron que, en el caso de no poder participar en el torneo porque no se cumplieran esas expectativas de recaudación, la federación tendría que asumir una multa de 25.000 euros.

Necesitamos apoyo. somos una opción viable"

Con pocas esperanzas de poder sacarlo adelante, sus deseos pasan porque esto no suceda nunca más: "No queremos que esta situación se vuelva a repetir. No queremos rozar con la punta de los dedos una competición internacional para quedarnos a las puertas por algo que no podemos controlar: el dinero". Y hacen llamamiento para que haya un mayor sostén económico por parte de las intituciones: "Deseamos que se hagan las gestiones pertinentes, se pidan las subvenciones necesarias o se utilicen los recursos disponibles para que esta situación no vuelva a pasar. Desde aquí, hacemos un llamamiento a todas aquellas empresas que quieran apoyar al deporte femenino. Somos una opción viable".

No se puede incidir desde los medios en la importancia del deporte femenino en el panorama nacional, y dar la espalda a quienes ponen su tiempo y sus esperanzas en representar a España en un deporte minoritario. Ahora, solo piden el apoyo en las redes con un simple gesto como el hashtag #EuropeoParaELLAS.

