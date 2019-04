10 abr 2019 pilar ortega

El teatro se nos puede presentar como una ventana abierta a las emociones, a una realidad que nos zarandea, a un paisaje de realidades diversas o a un escenario, casi documental, del mundo en que vivimos.

Incluso nos transporta a otras latitudes, a otras geografías, a otros tiempos que casi podemos tocar con la mano, por muy lejos que parezcan estar. En esta ocasión, vamos a mirar el mundo desde la butaca y emprender viaje al Londres que habitó Shakespeare y al París de la reina María Antonieta. Y también nos vamos a El Cairo para acompañar a un joven músico en una trepidante y alocada aventura.

A Londres con humor

¿Imaginas que vas al teatro y, en plena función, una pareja del público sube al escenario para "ayudar" a elevar la chispa de la obra? Esto sucede en The knight of the burning pestle [El caballero de la maza ardiente], que llega al CDN (en su programa Una mirada al mundo) de la mano de la admirada (y subversiva, y oportuna) compañía Cheek by Jowl. Ambientada en el Londres de Shakespeare, es una sátira de la caballería andante que tanto admiraba Don Quijote. Ojo: las entradas vuelan. Teatro María Guerrero (Madrid). Del 24 al 28 de abril.

Romance en El Cairo

Risas, enredos... y, de fondo, las pirámides de Egipto. Luna de miel en El Cairo es una disparatada comedia musical que nos hará disfrutar con una trama desternillante. Emilio Sagi y Miquel Ortega se encargan de la dirección de este espectáculo, que cuenta con grandes voces líricas, como las de Mariola Cantarero o Enrique Viana, que además tienen una gran vis cómica. El protagonista es un joven compositor con gran futuro, pero, atención... lo que le pasa no es para contarlo. Mejor ir a verlo. Teatro Arriaga (Bilbao). 6 y 7 de abril.

Luna de miel en El Cairoes una disparatada comedia musical. pinit d.r.

María Antonieta en París

Fue la víctima más célebre de la Revolución Francesa y su figura ha generado ríos de tinta. El escritor Stefan Zweig le dedicó una biografía, una joya literaria que habla de una mujer que fue reina demasiado joven y que se dejó seducir por el dinero y las fiestas. María Antonieta es un genial monólogo basado en ese libro, protagonizado por Analía Puentes con dirección de Jessica Walker. Teatre Gaudí (Barcelona). Del 12 al 28 de abril.

Obra de teatro María Antonieta. pinit d.r.

No te pierdas...

- Tres obras de teatro para olvidar y recordar