17 may 2019

¿Recuerdas ese momento cuando aún no tenías hijos y salías de fiesta? Entrabas al bar, copa de gin en mano, tus amigas y listo. Solo eso necesitabas para convertirte en la reina de la noche. Pero desde que llegó esa pequeña gran revolución de amor a tu vida las cosas han cambiado un poco. Y es que la maternidad además de enseñarte qué es el amor incondicional, también te demuestra que desvelarte no era llegar a casa a las tantas, sino no volver a dormir tan profundamente como cuando no tenías hijos. Aprendes a encontrar los mejores parques, los restaurantes más amigables para los pequeños, te sabes de memoria todas las canciones de Peppa Pig y cada vez menos los temas de C. Tangana. Pero también aprendes a sacarle provecho a todos aquellos momentos que pasas con tus amigas a solas.

Y es que no lo vamos a negar, las madres también echan de menos salir con sus amigas de vez en cuando, poder bailar y disfrutar como cuando eran las reinas de la noche, y aunque desde que te conviertes en madre es más complicado poder coincidir y fijar una noche de fiesta, la misión tampoco es imposible. Así lo han demostrado dos catalanas, que además de ser madres y emprendedoras tienen muchas ganas de marcha y son las mentes detrás de Fiesta Madre.

"Bailar, expresarnos sin complejos, desconectar de malos rollos y conectar con nuestras emociones. En Fiesta Madre todas las mujeres podrán sentirse parte de una tribu que acompaña y da valor al espacio y al tiempo propio. Volver a sentir emociones que se van perdiendo con la edad y las responsabilidades", aseguran Elisenda Sans y Marta Cristià, las dos emprendedoras a las que se le ocurrió montar Fiesta Madre.

Este proyecto surge, según cuentan sus fundadoras, de la necesidad. "Echamos de menos bailar, tener tiempo para nosotras, y compartirlo con amigas y mujeres que atraviesan nuestras mismas etapas. Nos conocemos de toda la vida, y hablábamos a menudo de cómo emprender, pero lo que realmente nos empujó a atrevernos a empezar nuestro propio proyecto es que coincidimos en una de nuestras bajas maternales", revelan.

La primera Fiesta Madre ocurrió el pasado 29 de marzo en Barcelona y tras el éxito alcanzado y haber logrado su cometido número uno: divertirse con amigas, viene la segunda edición, que se celebrará este viernes 24 de mayo, en el Espacio Mood, de Barcelona, de 20.30 a 00:00h. La entrada cuesta 45 euros e incluye: cena, bebida, y música en directo.