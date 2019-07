1 jul 2019

Cinco adolescentes de Harlem, cuatro negros y un hispano, fueron condenados por violar a una joven blanca en Central Park, Nueva York, en 1989. Los chicos tenían entre 14 y 16 años y no eran culpables, aunque reconocieron los hechos por la presión policial. No había testigos ni pruebas. No les asistió ningún abogado en los interrogatorios. Fueron exonerados en 2002, cuando el verdadero culpable confesó el crimen y las pruebas de ADN lo refrendaron. El caso quedó como prototipo de una justicia sesgada y racista. En 2014, el Estado de Nueva York indemnizó a “los cinco de Central Park” con 41 millones de dólares.

Quiénes son ellas: Linda Fairstein nació en 1947, en Mount Vernon, Nueva York.

En 1969 se graduó con matricula de honor en Literatura Inglesa, en la Universidad Vassar College, y en Derecho, en la de Virginia, en 1972. Solo había 12 mujeres en su clase.

Entró a formar parte de la Fiscalía de Manhattan, como asistente del fiscal, nada más graduarse. En 1976 fue nombrada jefa de la Sección de Crímenes Sexuales, puesto en el que se hizo cargo de la investigación del caso de “los cinco de Central Park”.

Elizabeth Lederer nació en 1954 en Nueva York.

Fue asignada al caso de “Central Park” a las órdenes de Farstein.

Aún trabaja como fiscal en el distrito de Nueva York, en asesinatos y violaciones no resueltos.

La historia conmocionó a EE.UU. y todos se posicionaron sobre el veredicto. Ahora los hechos se han convertido en serie de televisión y el estreno ha causado casi tanta polémica como la realidad. La entonces fiscal Linda Fairstein y su ayudante Elizabeth Lederer han visto cómo el pasado las engullía: Linda, reconvertida en autora de novela negra, ha tenido que dimitir del consejo de la Universidad Vassar College y de varias asociaciones benéficas, y Elizabeth se ha visto obligada a dejar sus clases de Derecho en Columbia, tras recibir 10.000 firmas pidiendo su dimisión “por su racismo y el daño que ocasionó”.

En un artículo publicado en The Wall Street Journal, Linda afirma que la trama televisiva es mentira. Cree que la describen como una fanática incompetente y a los chicos como ángeles, cuando no era así. Dice que aquella noche cometieron otros delitos –asalto y robo– y que participaron, de alguna manera, en el crimen. Elizabeth solo ha dicho que prefería dejar sus clases. En la ficción aparece dudosa, arrastrada por la determinación de su jefa.

La historia vuelve, pero cambia su sentido. Las juzgadas sin piedad hoy son estas dos mujeres que se abrieron camino en una jungla de violencia, prejuicios racistas y enloquecimiento social, y salieron de ella a golpe de confesiones falsas.

Pero, el pueblo americano que se sienta hoy ante la televisión no es el mismo que el del 89, cuando muchos (entre ellos Donald Trump) pedían la pena de muerte para los chicos. La de hoy es la América del empoderamiento, la reivindicación racial y el Me Too, y no perdona. Farstein ayudó a Harvey Wenstein a silenciar una acusación de abusos en 2017 y, años antes, a Dominic Strauss-Kahn, el presidente del FMI acusado de abusar sexualmente de una camarera. La verdad parece volver como un boomerang. ¿Venganza tardía? Más bien la última sacudida de un sistema de justicia que comete injusticias.