30 jul 2019

Las temperaturas no paran de subir. Agosto, el mes de verano por excelencia ya está aquí y cada vez pesa más quedarse en Madrid. Ahora es cuando te arrepientes de haber cogido vacaciones en julio o septiembre, ahora es cuando necesitas es huir del calor infernal que se apodera de las calles de la capital.

Y si eres de las canta sin cesar: "Aquí no hay playa. ¡Vaya, vaya!" (The Refrescos), tenemos buenas noticias para ti. Y sí, playa como tal no hay, pero a menos de dos horas de la ciudad podrás encontrar unas hermosas piscinas naturales que te harán olvidar de que sigues sin vacaciones y en las que podrás darte un chapuzón para bajar el calor.

Estos son los mejores 5 oasis de agua fresquita y natural que quedan a menos de dos horas de Madrid.

Pantano de Buendia

Este embalse español situado entre las provincias de Cuenca y Guadalajara. Está situado en el cauce del río Guadiel. Este pantano tiene desde pequeñas calas de piedra bajo los árboles hasta grandes explanadas de costa bajo el sol.

Las presillas

Se tratan de unas piscinas naturales ubicadas en Rascafria en el Valle de El Paular. Esta zona recreativa cuenta con amplias praderas verdes y una zona de baño dividida en tres piscinas naturales en el cauce del río Lozoya con unas espectaculares vistas del Pico Peñalara. Es un lugar ideal para realizar picnics familiares o con amigos durante los meses de verano.

Embalse de Picadas

Este remanso para disfrutar del verano está situado en el comienzo de la Sierra de Gredos, entre los municipios de Pelayos de la Presa y Navas del Rey. Esta zona natural de las Picadas es una profunda garganta del Río Alberche convertida en embalse en los años 50. Es un espacio perfecto para darse un baño en sus frescas aguas, en una de las orillas (la más cercana a Pelayos de la Presa) está el área de La Depuradora. Allí se pueden encontrar mesas para comer, contenedores para recoger desperdicios y fuentes de agua.

Pantano de San Juan

El pantano de San Juan, te ofrece un extenso abanico de actividades para que disfrutes al máximo. En San Martín de Valdeiglesias tienes la Playa Virgen de la Nueva, la primera playa de Madrid que logra obtener la Bandera Azul. ¿Lo mejor? Está a tan solo 50 km de la capital.

Riosequillo

Las piscinas naturales de Riosequillo, ubicadas en el municipio de Buitrago de Lozoya, en Madrid, son grandes, bien cuidadas y con muchas actividades más allá del agua: pistas de fútbol, baloncesto, deporte familiar...