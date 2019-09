27 sep 2019 A. M

La función que sale males un antídoto a todas esas obras de teatro que fuiste a ver y que te decepcionaron, esas de actuaciones interminales, o esas que pretendieron ser graciosas y resultaron horrorosas. Y es que el corazón de esta puesta en escena es la ironía y la energía inagotable.

Puedes esperar de todo: desde fuego, chispas, caídas (por montón), golpes de cabeza, peleas entre los actores, accesorios que se caen, actores que se desmayan, muertos que reviven. Incluso si te descuidas podrás verte arriba del escenario ayudando a limpiar o sosteniendo el decorado. Y es que antes de que comience la puesta en escena, mientras aún entra el público al teatro, el espectáculo ya ha comenzado. La obra ofrece brillantes momentos de improvisación e interaccion con el público.

La función que sale mal es una comedia que debutó hace 8 años en un pub londinense ante 20 espectadores de los que solo habían pagado 4. Su éxito ha sido tal que ya se ha hecho en 30 países.

La obra cuenta la historia de un grupo de actores amateur que protagonizan la tragedia "Asesinato en Haversham Manor," pero lo que pretendía ser una obra de miedo, termina convirtíendose en una verdadera comedia para el público que ve como todo se tuerce.

Todo en el decorado es susceptible de romperse, y se rompe, y se cae y nada de lo que pasa en escena se coordina con el texto que tienen que decir. Lo que sucede es una maravillosa cascada de caos que fluye a medida que las paredes se derrumban (literalmente) y el conjunto lucha para proteger su sueño, mantener su dignidad y defender la famosa frase: "el espectáculo debe continuar".

La coreografía es espectacular, se desmorona con una precisión impecable. Y eso sí, hay que reconocer el trabajo de los actores, que con una prodigiosa organización y control físico se golpean y rebotan por todo el escenario, en el que escalan, saltan, se tiran por la ventana y emplean brazos, piernas y cabeza para sujetar el decorado mientras contestan al teléfono.

Esta catástrofica cómedia llega al Teatro de la Latina de Madrid con un elenco formado por: Héctor Carballo, Carlos de Austria, Carla Postigo, Alejandro Vera, Noelia Marló, César Camino, David Ávila, Felipe Ansola, Paula García Lara, Ángel Saavedra y Avelino Piedad.

The Play That Goes Wrong, su nombre origial, se hizo con el premio a mejor comedia en los Lawrence Olivier Awards en 2015 y es todo un éxito de Broadway .

Si quieres reír y pasar una velada a gusto no te la puedes perder. Permanecerá en cartel hasta el próximo mes de junio, con funciones de martes a domingo.