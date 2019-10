24 oct 2019

Mucho antes de que existieran las influencers en Instagram, el canon de estilo lo marcaba la International Best Dressed List [lista internacional de los mejor vestidos]: un estricto ranking de elegancia al que todas las celebrities aspiraban cada año... y al que solo unas pocas tenían acceso.

Anjelica Huston con un collar de Alexander Calder (1976). pinit d.r.

La lista nació en 1940, gracias a la publicista Eleanor Lambert, creadora de otros hitos fashion como la gala del MET o la New York Fashion Week. Su intención era promocionar la industria estadounidense, pero el proyecto se convirtió en algo mucho más grande: cada año, profesionales del mundo de la moda y adoradores de celebrities esperaban con igual expectación la publicación de una lista que establecía el zeitgeist de estilo y señalaba a sus reinas del baile (a Lambert llegaron a ofrecerle sobornos de hasta 50.000 dólares por “aupar” a alguna debutante al ranking). Unos pocos privilegiados ingresaban cada año en el aún más exclusivo hall of fame vitalicio, que los señalaba como dioses intemporales sin nada más que demostrar (la duquesa de Alba, Rosario Nadal y Nati Abascal han figurado también en este olimpo).

La columnista Austine Hearst con el diseñador Charles James, en su estudio (1947). pinit d.r.

Ahora, un libro repasa la historia oficial del ranking: The international best dressed list, the official story (Rizzoli), que escriben los expertos Graydon Carter y Amy Fine Collins –corresponsal de Vanity Fair e integrante de la lista ella misma–, herederos de Eleanor Lambert al frente de este canon del buen gusto que define cada época.