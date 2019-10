31 oct 2019

No cogió una cámara de fotos hasta los 21 años, pero en el momento en que miró el mundo a través de un objetivo, supo que lo suyo era un amor para toda la vida. El escocés John Rankin Wendell, conocido en la profesión como Rankin, es uno de los fotógrafos de moda más sólidos del momento y un artista con un talento poderoso para el retrato, que le ha convertido en el favorito de celebrities como Kate Moss, Robert Downey Jr. y Daniel Craig, entre otros.

Diosa Bellucci (2012) , para Hunger, con Monica Bellucci. pinit john rankin

Pero Rankin nunca se ha limitado a hacer fotos. Ha creado sus propias revistas (Dazed & Confused, Another Magazine, Hunger), tiene su propia productora y ha mostrado su compromiso personal en campañas para ONG, fotografiando a mujeres con cáncer de mama, enfermos terminales o víctimas de violencia de género (también crucial para la mujer, por cierto, fue la campaña que realizó para la firma Dove, Real Women).

Blondie (1998), para Dazed & Confused. pinit john rankin

La retrospectiva que le dedica ahora la galería 29 Arts in Progress, de Milán (Italia), From portraiture to fashion (hasta el 24 de febrero de 2020), orbita entre los dos ejes principales de su trabajo, la moda y el retrato. Se trata de una exposición “evolutiva”, que, partiendo de las 50 imágenes preferidas del fotógrafo, irá cambiando progresivamente para hermanarse con los eventos fashionistas de la ciudad italiana durante los próximos meses: el Vogue Photo Festival, el Fashion Film Festival y, por supuesto, la Semana de la Moda de Milán.