27 nov 2019

1. Hudson Yards en Manhattan El nuevo Nueva York

La ciudad que nunca duerme no deja de estrenar maravillas. Tras el parque flotante entre rascacielos The High Line y la ampliación del MoMA, estrena barrio en el Midtown a orillas del Hudson. Merece la pena ver el nacimiento de los nuevos rascacielos desde la escultura The Vessel, de Thomas Heatherwick, una enorme instalación con forma de escaleras laberínticas. ›› www.hudsonyards newyork.com

Hudson Yards. pinit d.r.

2. Serena del Mar

La Brasilia colombiana del siglo XXI. En 1968, un millonario filántropo colombiano soñó con la ciudad ideal: más de 50 años después y a solo 12 kilómetros de Cartagena de Indias, las 1.000 hectáreas que Carlos Haime adquirió para crear una ciudad sostenible e integrada en la naturaleza –con un 70% de zonas verdes, 16 km de canales navegables y 35 km de rutas para bicicletas– ya va tomando forma.

Serena del Mar, Brasilia. pinit d.r.

3. Dominica La isla bonita

Si queda algo parecido a una isla virgen es este pedazo de Caribe que tanto ha luchado por recuperarse de los huracanes de 2015 y 2017. Sus bosques vuelven a ser color esmeralda, sus hoteles de lujo son (relativamente) asequibles y sus cataratas siguen tan hipnóticas como siempre. Es, según The Wall Street Journal, el destino al que viajar en 2020. ›› avirtualdomi

Isla Dominica. pinit d.r.

4. Fukuda Art Museum

(Kioto, Japón) Pasado, Presente y Bambú. Más de 1.500 piezas de artistas nipones que datan del período Edo (siglo XVII) hasta principios del siglo XX, forman una colección que quiere emocionar y transmitir el valor de la cultura y la historia japonesas. Es tan importante el contenido como el continente: el museo imita las kyomachiya, construcciones de madera tradicionales japonesas, y la belleza del área de Saga-Arashiyama es inigualable. Pretende funcionar como foco del saber. ››fukuda-art-museum.jp

Fukuda Art Museum, en Japón. pinit d.r.

5. Islas Egadas

El refugio de los dioses. Las siete islas volcánicas secretas de Sicilia conservan un resquicio de lo que antaño atrajo a los viajeros a Italia: lujo a precios asequibles, gastronomía de tierra y mar a fuego lento, vistas sobre el Mediterráneo de las que dejan sin aliento y pueblos de calles laberínticas donde todavía se puede experimentar una auténtica vida slow.

Islas Egadas, en Sicilia. pinit d.r.

6. Bukhara: Un oasis en el desierto

Según un proverbio, si Samarkanda es la belleza de la tierra, Bukhara –llena de minaretes y cúpulas con azulejos y detalles dorados– representa la belleza del espíritu. Solo La Meca es más sagrada para el Islam que este enclave en Uzbekistán. ››uzbekistan.travel.

Bukhara, en Uzbekistán. pinit d.r.

7. Atacama La puerta a las estrellas

Quien no conoce Atacama, no conoce el Universo, porque este desierto es el más propicio mirador de las estrellas: aquí, en el Observatorio Europeo Austral, se construye el mayor ojo astronómico de la historia. ››chile.travel

El desierto de Atacama. (Chile). pinit d.r.

8. Canalejas, en Madrid El centro del centro

La unión de siete edificios históricos entre las calles de Alcalá y Sevilla, la Plaza de Canalejas y la carrera de San Jerónimo incluirá viviendas de lujo, tiendas, restaurantes y, como joya de la corona, el primer hotel Four Seasons en España. ››fourseasons.com.

9. Cabo Cañaveral Para Geeks

Acogerá en 2020 el programa de la NASA Mars Exploration (un paso más en la investigación robótica del planeta rojo). Por si fuera poco, Disneyland acaba de inaugurar allí su mastodóntico parque temático dedicado a Star Wars. ››visitflorida.com/es.

Cabo Cañaveral, Florida. pinit d.r.

10. El Gran Museo Egipcio La pirámide del siglo XXI

A dos kilómetros de las pirámides de Giza, el mayor museo arqueológico del mundo reabrirá en abril de 2020: una construcción piramidal traslúcida de Heneghan Peng Architects, y más de 100.000 piezas (3.000 de la tumba de Tutankamón). ››gem.gov.eg.

El Gran Museo Egipcio. pinit d.r.

11. Louvre Abu Dhabi Profeta en el desierto

Inaugurada en 2017 y diseñada por Buro Happold y Jean Nouvel, la sucursal del Louvre alberga rarezas como la perla más antigua del mundo; El pensador, de Rodin; y el cuadro más caro de la historia, el Salvator Mundi. ››louvre abudhabi.ae

Louvre, Abu Dhabi. pinit d.r.

12. Hackney, en Londres

Laboratorio de tendencias. De marginal a trendy: el barrio de Hackney, con sus galerías de arte (como la Dalston Eastern Curve Garden), concept stores (House of Hackney) y restaurantes (Oslo) se ha convertido en el nuevo must de Londres. ››visitlondon.com.

Hackney, en Londres. pinit d.r.

13. Museo de Saint Laurent en Marrakech Arquitectura Haute Couture

Pocas historias de amor son tan intensas como el flechazo que sintió el diseñador por Marrakech. Hoy, su museo (de 5.000 m2) recibe 800.000 visitantes cada año. Todo un monumento al creador del esmoquin femenino. ››museeysl marrakech.com/en.

Museo de Saint Laurent en Marrakech. pinit d.r.

14. Bután El país de la felicidad

Lonely Planet ha elegido este reino del Himalaya como el mejor destino para 2020, cuando se convertirá en la primera nación orgánica: montañas nevadas, monasterios, colinas… Y todo sin rastro de basura ni huellas humanas, más que la compañía de monjes budistas que te contagiarán su visión relajada y amorosa del mundo. ››tourism.gov.bt.

Bután (Himalaya). pinit d.r.

15. Cité de la Gastronomie de Lyon: La universidad gourmet

4.000 m2 de devoción a la gastronomía que coordina el chef Régis Marcon (tres estrellas Michelin). Habrá exposiciones sobre la cocina francesa (la de Paul Bocuse, por ejemplo), talleres, conferencias… Y varios restaurantes en un impresionante edificio del XIX. ››citegastronomie lyon.fr.