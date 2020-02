20 feb 2020 pedro berrio

Hasta hace muy poco, el estándar del lujo de un automóvil era la tapicería de cuero. Y en algunos vehículos aún se emplea la piel de más de 20 vacas para su revestimiento interior. Pero lo que hasta hace poco parecía incuestionable está cambiando: hoy, la sostenibilidad forma parte del concepto de lujo y cada vez son más numerosos los clientes que buscan que sus vehículos estén completamente exentos de materiales de origen animal. Y eso pasa por el cuero, los tejidos de lana y otros elementos menos conocidos, pero que también se utilizan en la fabricación de vehículos.

Pero no solo las asociaciones veganas han puesto su foco en la industria del automóvil. También la organización internacional más famosa dedicada a evitar el maltrato animal, PETA (People for the Ethical Treatement of Animals) ofrece en su web una exhaustiva relación de vehículos que no utilizan cuero en su fabricación, una opción que ofrecen cada vez más marcas.

Aunque algunas veces resultan igual o incluso más caras que el propio cuero, las alternativas son variadas. Mercedes ofrece desde hace muchos años una variedad sintética con un aspecto y un tacto realmente parecido al natural.

Todas las alternativas vegetales: Alcantara, el pionero. Magnífica imitación sintética del ante natural, certificada por la organización PETA.

Cuero de piel de uva. En el proyecto Bentley EXP 100 GT se ha utilizado cuero de piel de uva, obtenido a partir de residuos de la industria vinícola italiana.

Polipiel. Algunos fabricantes, como Tesla, ofrecen el llamado cuero sintético. Al estar hecho a partir de poliuretano o PVC, ambos derivados del petróleo, es vegano pero no sostenible.

Corcho. El nuevo Mazda MX-30 lleva el interior de la consola central revestido en corcho natural y no utiliza cuero en sus tapicerías.

Tela de fibra de eucalipto. El nuevo Range Rover Evoque ofrece un tejido de fibras de eucalipto desarrollado por la firma danesa Kvadrat.

Tejido a partir de madera. Es lo que se utiliza en los recubrimientos interiores del Rinspeed Micro Snap Concept. Los fabrica la empresa austriaca Lenzing a partir de distintos tipos de fibra maderera.

Igual que sucede en los accesorios de moda, ya es habitual recurrir al cuero de origen vegetal, realizado con fibras de piña y manzana. Incluso se está experimentando con champiñones, aunque todavía no se ha utilizado este tipo de material en automóviles, seguramente porque las necesidades de resistencia y durabilidad que se requieren son mayores. Ford, por ejemplo, trabaja también en la utilización de la fibra de bambú, de gran resistencia, como base de diferentes materiales, tanto textiles como de otros componentes del vehículo.

Bentley: interiores tapizados con piel de uva. pinit

Atención a los detalles

Aunque los recubrimientos interiores no sean de cuero y lana, sí hay otros elementos que emplean aditivos de origen animal para aportar mayor suavidad a los textiles. Y en el interior del vehículo puede haber otros elementos con ese mismo origen. Por ejemplo, algunas grasas y líquidos empleados en ciertos componentes, como gomas y neumáticos, como el ácido esteárico (aunque ahora se utiliza también uno vegetal, sobre todo de aceite de palma). O la caseína, una proteína procedente de la leche y que está presente en algunos adhesivos y pinturas.

Range Rover trabaja con fibra de eucalipto. pinit

Por eso es conveniente recordar que, a pesar de que algunos fabricantes califican sus vehículos como veganos, o que al menos no utilizan materiales de origen animal en los recubrimientos interiores, no hay forma de estar completamente seguros de que un coche no ha utilizado en su fabricación ningún elemento de origen animal.

De hecho, no existe ninguna certificación oficial o de un organismo independiente capaz de acreditar que un coche está exento al 100%. La Unión Vegetariana Española, a través de su etiqueta V-Label, certifica productos veganos, pero solo en alimentación, cosmética y textil. Y The Vegan Society del Reino Unido, la sociedad vegana más antigua del mundo, fundada en 1944, tampoco ofrece esta certificación ni tienen conocimiento de ningún organismo que acredite que un automóvil es vegano al 100%. Así que solo nos queda el ranking de automóviles que no emplean textiles de origen animal, que elabora anualmente PETA. Algo es algo.