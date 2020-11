29 nov 2020

Esta noche hay eclipse lunar. Si llegas tarde: quedas avisadas. Es de luna en Gémenis y no hay uno así desde 2012. Como ya sabes, es el momento idóneo para dejar atrás todo aquello que no te hace feliz (pa' fuera lo malo, sí, sí, sí) y abrazar las nuevas oportunidades. En este eclipse lo más importante es hacer acopio de las preguntas mágicas. ¿Me gusta dónde estoy? (lo sentimos, no se trata de geografía: poco viaje se puede hacer ahora), ¿Dónde quiero llegar? Y sobre todo, ¿Con quién quiero hacerlo? Si la respuesta a todo es Luis Tosar -culpa a los Favoritos de Midas, que puedes ver en Netflix-, estamos contigo.

La posición de los planetas y la sinergia de sus energías apuntan a que será una semana tranquila. El alumbrado de Navidad ya está puesto, si no lo has visto, no te preocupes. Lo puedes hacer a través de las mil y una historias de Instagram de tus amigos. Incluso Tamara Falcó ha encontrado el amor. Oh, blanca Navidad; sueñooo. Y sí, en mitad de una pandemia mundial, lo que quiere decir que nada es imposible. Sí, incluso después de su época de efervescencia religiosa (todos recordamos esa entrevista) y cuando pensábamos que su verdadera vocación era un convento... la socialité con el bob más en tendencia de todos está saliendo con uno de los guapos del momento: Íñigo Onieva. Si alguien sabe en qué supermercado lo ha encontrado (porque como decíamos la semana pasada, ahora la vida social transcurre ahí), que nos mande una señal. En realidad, cualquier señal nos vale.

Incluso de humo.

Si Tamara ha podido...

ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Esa sensación que experimentas de forma recurrente, como de que las cosas no avanzan, comienza a diluirse. Posiblemente, a mediados de semana puedas celebrar porque los planetas se alinean y facilitan que ese tren arranque. Hay trenes que solo pasan una vez. ¡No lo pierdas!

Pero haznos caso... ten cuidado, no todos los vagones son validos. Y además, como decía tu abuela, "hay trenes que solo pasan dos veces".

TAURO: [DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

El pesimismo es un estado negativo, pero no se trata de algo inevitable. Esta semana, te toca tomarte alguna píldora de esas que alejan las nubes grises de tu cabeza. Amplía tu perspectiva y escucha otras versiones. Si solo miras al suelo, verás piedras... y cosas peores.

Pero haznos caso... eso sí, nada de píldoras mágicas con receta. Que luego se convierte en hábito y no hay viaje al herbolario que lo arregle. Bien de tilas y a meditar. ¿Necesitas yoga? Xuan Lan es la respuesta.

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

La Luna llena de este mes brilla sobre tu signo, y esa es una muy buena noticia, porque los poderes mentales que te adornan estarán disponibles para descubrir y valorar todas las caras del holograma. Observar con relatividad es algo que está en tu mano.

Pero haznos caso... no lo relativices todo, que tus días de estudiar a Protágoras ya han acabado. Como dice la canción, "dejarse llevar, suena demasiado bien" así que con cabeza.

CÁNCER:[DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Venus y Neptuno, te proponen una semana romántica y creativa. Cuando estás enamorada eres la más deliciosa de las hadas, por lo que si te pones en “modo amoroso” harás alguna que otra magia. Saca la “varita” e ilumina lo que esté más apagado.

Pero haznos caso... no ilumines más de la cuenta, porque cuando todo se quede oscuro, no sabrás por qué puerta salir. Deja el cartelito de 'exit' siempre bien iluminado.

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

Semana dinámica y muy propicia para saltar al escenario de los grandes triunfadores. Los que te (ad)miren tendrán que ponerse gafas de sol para poder soportar tanto brillo y carisma como el que te regalan los astros. Parafraseando a Yoda: “Que la humildad te acompañe”.

Pero haznos caso... el brillo no es eterno (ojalá) así que acompañalo con algo de iluminador extra. Sé como Rosalía. Estoy brillando con highlighter, ¿no lo ves?

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Si estás peleada con el mundo, vas a disponer al nal de la ocasión propicia para desahogarte con algún valiente que se te pondrá a tiro. Marte se vuelve a poner en marcha y busca pelea. ¿Dónde quedó ese espíritu conciliador? Si te buscan las cosquillas, te las encuentran seguro.

Pero haznos caso... no te enfades por todo, que te vemos venir. Saca tu vena guerrera, pero con templanza. Un sesión de vinos y amigas no te vendrá mal. Además, hay un nuevo amor a la vista... Aprovéchalo.

VIRGO: [DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Esa capacidad innata en ti y en tu signo, la que te permite separar el grano de la paja, te va a ser muy, muy útil esta semana. Es bastante probable que alguien quiera llevarte al huerto de sus propios intereses. ¿Sabes cómo se hace una cobra? Estate atenta y no discutas; no pierdas tiempo.

Pero haznos caso... que te lleve a su huerto no quiere decir que sea vegano. Atenta a las señales, nunca una coliflor tuvo tanto significado.

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Venus se opone a Urano para deleite de tu vena exploradora y aventurera. Es una combinación muy peligrosa para eso que hemos llamado tu establishment sentimental. A no ser, claro, que descubras los gozos de salirte de lo normalito. ¡Estás con ganas de divertirte! ¿Qué hay de malo?

Pero haznos caso... nada de locuras. Las aplicaciones están muy bien, pero el coronavirus sigue ahí. ¿Un ligue burbuja? ¡Te animamos! Es más, ¿a qué esperas?

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Es posible que tu arco esté un poco más tenso de lo habitual y que no sepas muy bien hacia dónde disparar las echas. Tienes prisa e impaciencia, pero al mismo tiempo, muy poco de nidos tus objetivos... o quizá es que la cosa aún no esté madura. Dale un hervor más; ¡pero que no te pases de cocción!

Pero haznos caso... lo que se hierve mucho acaba pasado. No quieres que tus propósitos sean un huevo duro. Poché suena mejor.

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

La Luna llena iluminando tu casa sexta te da la oportunidad de elevar tu energía, si te ocupas de esos pequeños detalles que te la están quitando. Cosas tan sencillas como ordenar algún espacio personal... Eliminar cosas inútiles resulta un acto muy liberador.

Pero haznos caso... sé como Marie Kondo. Todo lo que ne te de 'joy' a la basura. En incluso, te dará tiempo a reciclar.

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

La posibilidad de desdramatizar y despegarte un poco de tus ideas te pondrá en contacto con una parte mucho más entrañable y divertida de ti. Y eso, en el futuro, puede traer mucha ternura a tu vida. Pero tampoco olvides tu lado rompedor y comprometido.

Pero haznos caso... las ideas claras y el chocolate espeso. Nada más que añadir.

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

La Luna mora es muy apta para poner en marcha cosas, y esta semana brilla en tu apartado “salud”. Llegó la hora de rescatarte del hueco del sofá en el que te has refugiado y controlar esas malditas tentaciones gastronómicas. Estás en puertas de las más golosas. ¡Piénsalo!

Pero haznos caso... un chocolate de más no importa. Pero porfa, cámbiate de pijama. Aunque sea pásate al chándal. Tanto homewear no debe ser bueno....