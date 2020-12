6 dic 2020

El puente de la Constitución es ese fin de semana largo que se posiciona en un lugar extraño en el espacio/tiempo. Nunca sabes qué día va a caer (este año, daba un poco igual). Cuántos días van a ser o qué harás en él. Comer está claro, ¿no lo hacemos ya siempre -una servidora se incluye-? Escribirle a tu ligue sin éxito. Check. Ver todo tu Instagram y el de tu vecina mientras que miras con hastío hacia el horizonte. Check. Leer compulsivamente la predicción del 2021 de Esperanza Gracia (porque la reina es la reina y nosotras aún no tenemos la nuestra, si no, otro gallo cantaría). Doble Check. Comprar compulsivamente jerséis preciosos pero que no necesitas... vale, ya paro.

En una era donde hemos puesto el árbol de Navidad en noviembre, la playlist de fondo para cualquier tarea que se precie es Michael Bublé y los escaparates están LLENOS, pero MUY LLENOS de roscones de Reyes (¿¿¿por qué???) que la gente, presa por los gustos mundanos que nos proporcionan felicidad instantánea en tiempos inciertos compra un mes antes del día oficial, los astros no dan a basto. Es más, están derivando los milagros a la Virgen del Lourdes. No pueden más. Las limpiezas de chackras, piedras poderosas, listas y contactos de WhatsApp se han apoderado de medio mundo.

Ni las recetas saludables de bizcocho de Carlos Ríos te mantienen en tu propósito de la vida sana (y eso que últimamente, hace muchas). Pides agua con gas en las terrazas. Cenas roscón a las 12 de la noche a escondidas para compensar. Sí, con nata. Y apuntas en un bloc de notas todo lo que harás en 2021 para compensar la vorágine que ha dejado la pandemia. Tus pensamientos van a mil por hora. No paras de congelar tuppers de lentejas aludiendo al 'por si acaso'. Esto es un descontrol. Incluso te estás comiendo la fruta escarchada del roscón, ¿quién hace eso? ¿En qué clase de ser te has convertido?

Y lo que es peor... empiezas a ver a Carlos Ríos y el realfooding sexy. A leer tu horóscopo. ¡YAAA!

ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

A pesar de la que está cayendo, tu ánimo no se resiente y la fuerza de tu guerrera interna se ve renovada. Así que ten en cuenta que cualquier acto de asertividad será productivo si logras delimitar la zona que quieres conquistar. No te disperses demasiado, ni des palos de ciega.

Pero haznos caso... no es lo que quieres escuchar, pero llevar ya tre roscones, sí. Es dar palos de ciega.

TAURO: [DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Urano y Venus se oponen y se prevén cambios en lo relacionado con la pareja o los socios. En el mejor de los casos, el destino te depara alguna sorpresa: un echazo, un encontronazo, un chisporretazo... En el peor, te dejará un “ahí te quedas” o un gélido beso.

Pero haznos caso... tómate en serio esto del gélido beso, que luego te enamoras de un jovenzuelo que vive a miles de kilómetros... y a ver qué hacer. Ni Venus te va a tender la mano. Aunque haz balance. ¿Qué es mejor, Londres o Uganda?

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Si en este momento te apetece mimarte y cuidarte, date el gusto, porque Venus, la diosa del saber vivir, está para hacerte esa clase de regalos que se pegan al cuerpo y se notan luego en la sonrisa. ¡Ojo!, que la cosa no va de abusar de los bombones.

Pero haznos caso... si necesitas comer chocolate mientras te masajean, adelante. Nadie te va a juzgar. Minetras tanto, ahí van las cremas que te quitan 10 años de encima de un plumazo. Date el gusto.

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Estás en un buen momento para el amor y la pasión. Ponte a tiro de Cupido, porque alguien que te ronda se ha quedado prendado/a de tu deliciosa timidez y espera el momento en que le mires con ojitos soñadores. Puedes hacerte la tonta un poquitín. ¡Pero solo un poco!

Pero haznos caso... no te pases de tonta. Y te cuidado con los episodios amorosos, que la última vez que te creíste que los vídeos de Patry Jordan (ya que estamos, ahí van los mejores) te habían puesto en forma durante la cuarentena, acabaste con lumbalgia.

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

La Luna en cuarto menguante cruza esta semana por tu signo y te invita a desprenderte de algo que te sobra. Puede que te cueste porque estás muy apegada a ello. Quizá tenga que ver con algo relacionado con tu familia o tu hogar. Piensa que hay que hacer espacio para lo nuevo.

Pero haznos caso... tira solo lo que ya no necesites, no hace falta que te despegues de absolutamente todo. ¿Vaqueros que no te entran? Al fondo del armario. ¿Los post it de amor que te dejaba tu ex? A la basura.

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Marte en Aries, tu signo opuesto, te trae algunas disputas pero también pasión. Ya sabes: ¡los que se pelean, se desean! Aunque sería preferible que las disputas acabaran en un civilizado armisticio, a la manera típica de los Libra. Ejercita tu talento para ganar batallas con inteligencia.

Pero haznos caso... tampoco lleves al extremo aquello de "los que se pelean se desean" porque puede que te subea la bilirrubina, sí. Pero eso no siempre es bueno. Equilibrio. Gym y ñam.

VIRGO: [DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Esta semana, de una u otra manera, te vas a dedicar a socializar y, además, serás portadora de una muy buena onda. Quizá, en esas circunstancias, alguien te haga sentirte muy valorada, regalada y feliz. Así que... ¡a disfrutar! Procura no quedarte a recoger los restos de la fiesta.

Pero haznos caso... la vida social ahora, con cuidadín. Bien de gel, mascarilla y distancia de seguridad. No, no se puede compartir el tenedor de las patatas bravas.

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Venus se viste de granate en tu signo y acentúa ese magnetismo sexual que posees de una forma innata. Ten en cuenta que alguien en tu entorno está en peligro de ser alcanzado por el aguijón de una pasión irrefrenable y lúdica, la tuya. Tu película avatar para estos días: Atracción fatal.

Pero haznos caso... el mes del amor es febrero, no te emociones que las navidades no es buen momento para verte atrapada en el torbellino de la pasión desenfrenada. Langostinos, mazapán, villancicos, almax... no es una buena combinación con las artes del querer.

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

El Sol y Mercurio en tu signo te ponen las pilas de Dora la exploradora para que salgas de tu rutina y te animes a viajar a lejanos y exóticos paisajes (siempre que puedas, por supuesto) y a practicar costumbres y lenguas autóctonas. Y si no puedes, viaja con la imaginación o con un libro.

Pero haznos caso... todo apunta a que será un libro. Y si necesitas una recomendación "Dime quién soy" de Julia Navarro. Psst: hemos hablado con ella y con Irene Escolar, que protagoniza la serie que se acaba de estrenar en Movistar+.

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

En esta etapa de cambios estructurales, se necesitan personas que sepan adaptarse a los nuevos tiempos, y tú tienes la sagacidad, la inteligencia y la perspicacia para hacerlo de una manera magistral. Di adiós a todo lo que se va... porque la vida sigue.

Pero haznos caso... es más, invierte en esa freidora de aire. Porque te lo mereces. Porque en estos nuevos tiempos, puedes y debes creerte Arguiñano.

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Esta va a ser una semana de claroscuros. Es difícil predecir hacia dónde soplarán los vientos con tanta energía astral cruzada en tu signo, pero te aconsejamos que, si llueve, no uses paraguas, por si se te vuela. Mejor un chubasquero bien ajustadito y... ¡a volaaar!

Pero haznos caso... ¿Y si te quedas en casa mientras pasa el temporal? Es solo una idea... a nadie le gusta mojarse en valde. Con todo en la vida.

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Abre tu mente, que vas a vivir una lluvia de ores. Estás en vena mística y artística, aunque en algún apartado de tu vida las cosas no vayan como una balsa de aceite. Cuando el cristal es de color rosa, todo es más fácil. Solo de vez en cuando, mira por encima de esas gafas.

Pero haznos caso... no te dejes llevar mucho por esta vena artística que te posee irremediablemente cuando quieres cambiar la decoración de la casa sin presupuesto y con un martillo en la mano.