13 dic 2020

Virgo, Virgo, que te vimos anoche. Te saltaste el toque de queda. Tentaste a la suerte y al azar con una copa de más después de cenar. El reloj marcaba las doce menos diez. Saliste del restaurante con la convicción de que a las 12:03 llegarías a tu destino. "Cogeré un taxi en la puerta", pensaste. Tus esperanzas eran muy altas. Te pusiste en el primer paso de peatones que encontraste y... nada. Bueno sí, cientos de taxis ocupados. Ansiedad, sudores fríos. Gente esperando a un coche para volver a casa. Más taxis llenos. Miedo. Aplicaciones absolutamente colapsadas... Solo un número o bueno, dos: 12:20 de la noche. Echas a andar con miedo, rapidez, subida a unos tacones que no te representan. Los astros, Júpiter y la vida se echan las manos a la cabeza. Vives al límite. Y te has gastado los ahorros en el Black Friday. El karma te ilumina para poder volver andando a casa sin problema. Sacas las llaves del bolso. Tintinean. Este episodio es lo más parecido que vivirás a una película de James Bond en toda tu vida. Por la excitación. Si queremos películas de miedo, suficiente hemos tenido.

Suspiras aliviada.

Y te imaginas tal que así con tu mejor amiga:

2021 será un buen año. Aunque aún no ponemos las manos en el fuego... es un poco pronto.

ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Tu signo se siente fuerte con su regente, Marte, recorriéndolo durante una larga temporada. Los daños colaterales pueden ser un exceso de impaciencia e impudencia, o unas ganas locas de viajar... aunque sea en moto. Tu motor mental está demasiado revolucionado.

Pero haznos caso... no te dejes llevar por sentimientos vacíos, la Navidad está al caer y es importante que mantengas la paz el día 24. Solo podréis ser 10 o 6. Veremos.

TAURO: [DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Esta semana estás especialmente brillante e ingeniosa, con el Sol y Mercurio recargando tus neuronas. También tienes una maravillosa dosis de optimismo, que puede (y debe) ser muy contagiosa. Podrías recibir agradables noticias del extranjero.

Pero haznos caso... no te emociones antes de tiempo. El brillo se puede deber al iluminador del que, hay que decirlo, abusas últimamente. Pero nadie te juzga: ni Mercurio, ni tu madre... con los meses que llevamos, como si quieres ir así por la calle:

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Soplan vientos ligeros en tu signo. En el mejor de los casos, tendrás interesantes conversaciones que pueden ser muy provechosas para llegar a ciertos acuerdos. Y en el peor, sufrirás alguna acalorada discusión. La idea de hablar menos déjala para otra ocasión.

Pero haznos caso... habla con mesura, como te ha dicho siempre tu madre. Hay cosas que no vale la pena decir. Utiliza la regla de los 3 segundos: si va a ser algo que se pueda solucionar en ese tiempo, dilo. Si no, haz acopio de un silencio atroz. Como Paloma Cuevas hasta hace poco.

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

La energía de la Luna creciente te aporta renovación en todos los campos, muy especialmente en el de las relaciones que conllevan bastante carga de intensidad. El amor toma tintes de pasión turca. No quieras ser buena del todo. Haz alguna travesura.

Pero haznos caso... el término pasión turca es algo ambiguo, nada de jugar a '50 sombras de Grey' que las urgencias ya están lo suficientemente colapsadas. ¿Pierna rota? No, gracias.

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

No hará falta que salgas de casa para encontrar algunas ocasiones de alegría y jolgorio. Incluso es posible que se te cuele Cupido por debajo de la puerta, de la mano de alguien cercano. ¡Cuando el cuerpo pide esta...! Si no quieres complicarte, la vida, ¡ojo con los cuñados!

Pero haznos caso... esperar que tu príncipe azul o incluso tu rana, llegue a tu casa al más puro estilo Rapunzzel, es decir, que aparezca por arte de magia en tu balcón, es muy difícil. Descárgate algo, lo que sea.

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

La necesidad de comunicarte y relacionarte con los demás puede ser acuciante, y no debes renunciar a ello, pena de que te pillen hablando sola. Las redes sociales estarán muy frecuentadas de libras durante esta semana. Si recibes algún ataque verbal, no lo tengas en cuenta.

Pero haznos caso... tampoco te dejes acribillar por los haters online. Sé como un junco, pero no ignores lo que ocurre.

VIRGO: [DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Hay algunas cosas que no avanzan y otras que se disparan, sin que puedas hacer nada por evitar las consecuencias. Así que tendrás que tener un poco de cintura para templar tus emociones, agitadas con tanto trajín como te traes. Nada mejor que una sesión de auto-atención física.

Pero haznos caso... la auto-atención debería ser algo asiduo, ahí va una palabra que lo resumen bien: Satisfyer.

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

La Luna cabalgando sobre Venus en Escorpio sube los grados de tu libido y tus hormonas van a irse de esta mayor. Por eso, si no tienes con quien surfear esta ola erótica que se aproxima, no tendrás más remedio que hacer mucho deporte. Si puedes, haz del amor erótico un ritual religioso.

Pero haznos caso... reza, reza, reza. Y cuando pienses que no puedes más, vuelve a rezar. Todo lo que necesitas saber para ver fuegos artificiales, está aquí.

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Viajar es uno de tus vicios confesables. Esta semana te posee el gusanillo; con Mercurio y el Sol en tu signo, se trata de algo inevitable. Sin embargo, esta vez lo más probable es que sean solo viajes “al interior”... Pero ya queda menos. Explora esa vena mística que suele diluirse en acción.

Pero haznos caso... si los viajes interiores no son suficientes, siempre puedes subir a la montaña. Abrazar árboles siempre es bien. No hay nada que de más paz interior. Bueno sí: leer la entrevista que le hemos hecho a Mariah Carey.

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

La Luna morada adorna tu signo con una dosis extra de energía, que será pura si decides aprovecharla. Sin embargo, si permaneces atrapada en algún bucle, recibirás la visita inevitable de la neura. Sacar oro del plomo es algo típico de tu signo.

Pero haznos caso... tampoco saques muchas cosas innecesarias. Eres lista, y desde que vives bajo el método KonMar, sabia.

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Esta semana será un buen momento para mostrar tu vena revolucionaria en algún evento social. También estarás llena de planes que se materializarán con personas con las que compartas ideas e ideales. Algo se está gestando. Quizá acuses algún estado de alerta, además del social.

Pero haznos caso... muchas alertas juntas no son buenas. Acuario, la historia del taxi también te suena... a las 10 en casita, por si comienzas a compartir muchos planes. Y con mascarilla.

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Toca sacudirse la pereza y darle unas vueltas a esa situación que no acaba de de irse. Puede que tus intereses y apetencias se crucen en algún apartado de tu vida y te cueste posicionarte con claridad. No obstante, espera un poco. Aún no tomes decisiones.

Pero haznos caso... que la posición no esté clara, no quiere decir que no sepas qué orientación adoptar. Tienes que mirar Gambito de Dama, ahí está la respuesta a tu rompecabezas.