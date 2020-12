19 dic 2020 A. Arbolí.

En Corea, donde la conocen como la pintora de la felicidad, sus exposiciones baten récords de público. Eva Armisén (y sus obras entre naïf y transgresoras) ofrece la mirada vital y optimista necesaria para hacer frente a este invierno de pandemia. Sus últimas creaciones dan forma a una exposición que ya ha sido un éxito en Seúl con más de medio millón de visitantes. Recala ahora en Madrid, en la galería de arte Espacio sin Título (C/ Alameda, 3), y hay muchas razones para no perderte esta oportunidad de descubrirla.

Pintora con una dilatada carrera internacional, su trabajo se expone en galerías y museos de los cinco continentes, destacando exposiciones en Los Ángeles, Hong Kong, Singapur, Lisboa, Taipei, Shanghai o Melbourne (además de Seúl). La peculiaridad de su trabajo la ha llevado a realizar colaboraciones en diferentes ámbitos como instalaciones públicas en Corea del Sur, Hong Kong o Los Ángeles.

Vida, es el título esta nueva exposición con óleos, obra sobre papel y obra gráfica que ha realizado durante los últimos tres años. Su obra se centra en plasmar la vida diaria y lo cotidiano como algo extraordinario, propone una mirada vital y optimista que nos traslada a un mundo habitable y lleno de emoción. Le hemos pedido que nos dé las claves de su pintura feliz.

¿Qué se siente cuando la denominan la 'pintora de la felicidad’? ¿A qué se refieren?

Supongo que hace referencia a una conexión a nivel emocional. Mi trabajo intenta atrapar la emoción. De alguna forma la pintura me permite fijar lo que siento, lo que veo, parar el tiempo. Es algo mágico.

¿Cuál es la clave de la felicidad?

Tremenda pregunta :) Siento no tener la respuesta. Creo que ayuda el estar más o menos tranquilo con lo que haces y entrar en las mínimas contradicciones contigo mismo. En mi caso hay momentos cuando pinto y consigo atrapar algo que es intangible, expresar con precisión algo que ya no está… entonces me siento feliz

¿De dónde salen sus personajes? ¿Son familiares, amigos,…?

Las historias que pinto están inspiradas siempre en lo cercano. Es difícil de explicar, soy muy observadora y cuando algo me conmueve por el motivo que sea siento la necesidad de apuntarlo, dibujarlo, anotarlo para después ver cómo lo pinto. Mi inspiración viene del día a día, de mirar alrededor.

Eva Armisén en Espacio sin título.

¿Qué reflejan sus personajes?

Me gustaría reflejar la pureza de los sentimientos, de la emoción. Humanidad.

En estos tiempos, ¿por qué hay que ser optimista, positivos?

Creo que todos necesitamos ver siempre ventanas abiertas que no sabemos muy bien a donde nos llevan pero abren seguro nuevas posibilidades. En estos tiempos inciertos y difíciles es aún más importante poder asomarnos a espacios que nos llenen de vida. Creo que el arte y la cultura tienen un papel clave en este aspecto. Necesitamos mirar cosas bellas, espacios que nos hagan trasladarnos y salir de un circulo vicioso que nos mina y nos hace cada vez más débiles y más vulnerables.

En Seúl dicen que es más popular que Picasso… Su exposición en Corea del Sur casi fue vista por medio millón de personas.

Mi relación con Corea empezó hace doce años y es una historia de amor, intensa, preciosa y absolutamente inesperada. La conexión con el público coreano fue total desde el primer momento y durante estos años he tenido la oportunidad de trabajar allí en proyectos muy diversos que me han hecho y me hacen muy feliz. Las dos grandes exposiciones en el Museo Sejong y en el Hangaran Art Museum han sido a nivel profesional dos de las experiencias más gratificantes.

Vamos, de Eva Armisén.

Exposiciones antológicas en Corea del Sur, campañas de publicidad y presencia en series importantes en EE.UU, ¿Eres profeta en tu tierra?

Me siento muy querida y reconocida en mi tierra. La semana pasada recibí el premio Artes y Letras de Artes Plásticas que da cada año el Heraldo de Aragón y me emocionó especialmente que fuera un premio del lugar donde nací y crecí.

¿Si no eres conceptual no te toman en serio en el mundo del arte?

No lo se y la verdad no creo que sea importante. Hay espacio para todo y cualquier manera de expresarse es valida si tiene interlocutores que la aprecien y genera una comunicación entre artista y espectador. Creo que la emoción es un concepto universal. Desconfío de los gurus que dictan lo que es o no es arte. Me interesa poco.

Después de su exposición en Madrid, ¿cuál es su próximo reto?

Estoy acabando las ilustraciones del libro “Como antes de todo” que se publica en febrero y es un libro a cuatro manos con la escritora Eva Piquer. También comienzo “Diario de viaje” un proyecto que tengo previsto realizar durante el 2021 y que me hace especial ilusión. Quiero (si nos dejan) viajar por diferentes lugares españoles y centrarme en aspectos que están a punto de desaparecer. Me gustaría que fuera un tributo a lo que hemos heredado de generaciones anteriores y no estamos siendo capaces de conservar. En el 2022 tengo programada una gran exposición en Zaragoza.