20 dic 2020

Compartir en google plus

Navidad, Navidad... ¿Dulce Navidad? No hay duda de que estas fechas están siendo más extrañas que nunca. Esta semana, los astros tienen poco que decir: suficiente están diciendo ya los polítcos. El mapa de España y las restricciones de movilidad son tu mantra. Ni yoga, ni meditación, ni Xuan Lan. Te sabes ahora más que en primaria el nombre de las Comunidades Autónomas. Todo apunta a que celebrarás las fiestas con tu gato para salvaguardar no solo la seguridad de tu abuela (disclaimer: llevas sin contacto humano dos semanas. Pregunta: ¿el repartidor de Amazon que te deja el paquete en el ascensor, cuenta?), sino también la de tu cuenta bancaria que sigue desmejorada desde el Black Friday (o al menos, es lo que te dices a ti misma) y no podría soportar una multa. Mientras sueñas con viajes a Punta Cana que tienen pocas probabilidades de ocurrir en el futuro próximo, te acuerdas de la niña más maravillosa de esta pandemia, porque sí, ella tiene la respuesta a todo. Dentro vídeo:

Cada vez que te quejes porque la mascarilla es la primera fuente de tu maskné, los pantalones no te cierran debido al sedentarismo desde que tu gimnasio ya no tiene NI UNA clase de spinning con hueco hasta junio (bueno, algo de culpa tendrá también comer ROSCÓN EN DICIEMBRE) y tu ligue desaparezca sin dar señales del vida, acuérdate de ELLA. Nunca falla.

***ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Si no dejas de dar vueltas como un hámster alrededor de algún asunto, esta semana se te puede despejar mucho la mente, merced a una posición muy favorable de Mercurio. Aprovecha y toma perspectiva. Esa puede ser la clave para resolverlo. No busques las soluciones en tu medio cotidiano.

El consejo de mujerhoy.com: las cosas claras y el chocolate espeso. Si no sabes cómo afrontar la cena de Navidad y por eso estás dando vueltas... cuatro palabras: abre YA el VINO.

TAURO: [DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

La Luna creciendo pasa sobre tu signo y te aporta mucha lucidez. Es un buen momento para dejarte ver y oír, pero también para romper moldes... y hasta para dar que hablar, porque nadie cuenta con esa faceta tuya. Debes practicar un poco de transgresión refrescante.

El consejo de mujerhoy.com: pero no lo hagas en tu Instagram stories. Que luego te arriepientes y a ver quién borra las capturas de pantalla de tus conocidos.

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

La confusión que te ronda, respecto a algunas cosas vitales para ti, se puede hacer más patente esta semana. Relativizar y distraerte, sin perderte mucho de vista, puede ser una opción inteligente. Compartirlo con tu gente te aportará perspectiva.

El consejo de mujerhoy.com: sobre todo si acompañas esta angustia vital de dulces, polvorones, turrones y jamón serrano. Sí, en ese orden.

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Estos días, los astros te traen alguna ocasión de aclarar posiciones. Quizá la necesidad de ser asertiva con algún miembro de tu familia. No tengas miedo, déjateoír; tienes todo el derecho a pensar diferente. Los micromachismos acechan. Detéctalos... y desactívalos.

El consejo de mujerhoy.com: aunque eso sí, no los desactives durante la cena de Nochebuena delante de todos. Ya le diste el disgusto a tu madre el año pasado. Espera al postre para decir 4 cosas.

LEO:[DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

La familia te puede proporcionar alguna sorpresa, aunque esta semana no sea tu cumpleaños. Será una sorpresa a la que quizá le encuentres algún pero... aunque las buenas intenciones son innegables. ¡Ay, la familia! Sé discreta, si el regalito no es del todo de tu gusto.

El consejo de mujerhoy.com: 100% seguro que tu hermana está embarazada. ¿La mala noticia? Su novio es tu ligue de juventud...

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Los asuntos que tienes últimamente bloqueados o atascados pueden experimentar un giro repentino y precipitarse los acontecimientos. En función de cómo hayas hecho los deberes, obtendrás el resultado. Si el pronóstico parece negativo, dale unas vueltas.

El consejo de mujerhoy.com: pero no seas como Aries y te conviertas en un hámster. Medítalo, aquí te dejamos las mejores apps para desconectar y encontrarte.

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Algún tipo de responsabilidad familiar puede empañar un poco los momentos románticos que te están regalando los astros durante estos días. Si evitas los radicalismos y los extremismos, podrás disfrutar de las dos cosas. Ver lo negativo de las cosas no es la opción más sana.

El consejo de mujerhoy.com:es decir, si te tienes que llevar a tu sobrino pequeño a casa de tu novio, hazlo. Seguro que Los Pitufos en Youtube le amansan.

VIRGO: [DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Parece que, con la salida de Saturno de tu casa V, los asuntos relacionados con tus hijos, con el amor o con tu creatividad se van a volver mucho más unidos. Sin embargo, no debes bajar la guardia: aún nos queda la cuesta de enero. Ponte una mano en la frente y otea tu horizonte.

El consejo de mujerhoy.com: solo una pregunta, ¿cuándo hijos, amor y creatividad fue una buena combinación?

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Tienes a Venus al servicio de tu signo, y ya sabemos a lo que lleva eso. Lo que a ti te hace disfrutar más de la vida es viajar (eso siempre), derrochar (en cualquier aspecto, reconócelo), meterte en algún tipo de peripecia, andanza o gesta... Quizá tengas demasiados frentes lúdicos abiertos.

El consejo de mujerhoy.com: repetimos:coronavirus. Punta Cana tendrá que esperar.

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

La salida de Saturno de tu signo es un acontecimiento a celebrar, porque toda la presión que has estado recibiendo últimamente empieza a disolverse. Eso te libera, pero tendrás que aceptar alguna residual. Nada de lo que quedó atrás fue tiempo perdido.

El consejo de mujerhoy.com: nunca jamás te arrepientas del pasado, ni siquiera de tus ex novios. Todo lo que has vivido te ha hecho la persona que eres hoy.

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Saturno entra en tu signo y señala las características del mismo con contundencia. De modo que, si te sientes especialmente concienciada y comprometida con tus tiempos, no te hagas la loca en estos días. “Un grano no hace granero, pero ayuda, compañera”.

El consejo de mujerhoy.com: aprovecha que estás lúcida para NO mandar mensajes con cervezas de más. Que nos conocemos, Acuario.

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Esta Luna creciente te llena de inspiración, pero también exacerba tu condición de Persona Altamente Sensible. Debes dedicar algo más de tiempo a conectarte con tus sentimientos y emociones, pero también a darles salida. No huyas ni reniegues jamás de tu gran sensibilidad.

El consejo de mujerhoy.com: auque uno de tus propósitos de Año Nuevo sea eso mismo: tomarte las cosas menos a pecho. Poco a poco. Como dice la niña salvadora de 2020: "Bueno, es mejor eso que morirse". En efecto.

(***):esta predicción del horóscopo por Carmen Mateos y Teresa Grau pertenece a la revista Mujerhoy publicada el 18 de diciembre.