22 dic 2020 L. REQUEJO

Con todas las medidas de seguridad, y con toda la ilusión de tocar por primera vez en en Mallorca, el cantante neoyorquino Jesse Malin se subirá mañana, 23 de diciembre, al escenario del Festival ContrastMallorca, el único en España ocn presencia de músicas norteamericanos de rock desde que el coronavirus hiciera su aparición a principios de 2020. Y lo hará con una banda creada específicamente para la ocasión, los Deiá Chamber Players, un grupo de nueve músicos mallorquines dirigidos por Alfredo Oyágüez (director también del Festival de Musica de Deiá), que le acompañarán en las tablas del Teatre Xesc Forteza de Palma. Entre todos darán un concierto único con temas de Malin y algunos clásicos navideños.

Su último disco, producido por la maravillosa Lucinda Williams, se titula Sunset Kids y es un claro ejemplo de la esencia del rock alternativo americano. En él colabora también el vocalista y guitarra de Green Day, Billie Joe Armstrong. “Tras ocho meses complicados esta va a ser mi primera aventura fuera de Nueva York desde marzo. Me encanta que sea en Mallorca, una isla de la que me han hablado muy bien. Con este concierto vamos a celebrar la vida y el rock and roll después de este año tan largo”, aseguraba el artista que ha trabajado con genios de la talla de Bruce Springsteen.

El artista Albert Pinya firma el cartel de esta edición del Festival ContrastMallorca. pinit

El día 25 de diciembre quien se subirá al escenario será Greg Hetson, miembro fundador de Circle Jerks y con más de 29 años de trayectoria en una de las bandas esenciales del punk y el hardcore de los 80 y los 90, Bad Religion. En este directo contará una banda especialmente creada para acompañarle, Greg Hetson’s Punk Jukebox, formada por músicos mallorquines con los que promete tocar hits de Ramones y Bad Religion.

Además, el guitarrista de Los Ángeles presentará el documental American Hardcore y participará en un coloquio posterior con el público. Una forma muy original (y con todas las medidas de seguridad) de celebrar el día de Navidad este año. Las entradas están disponibles en este link.