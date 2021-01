24 ene 2021

Noy amor que dure cien años. Ni tampoco mal (está bien recordarlo con la que está cayendo). Lo astros están descontrolados, ya no saben que meteorito, señal o terremoto mandar para que te quedes en casa y no vayas por ahí propagando el virus.

El horóscopo te da lecciones sí, pero más lo hace la vida. Si no, que se lo digan a Bertín Osborne y Fabiola que van a divorciarse. Una de las muchas parejas que no han superado la pandemia y sus consecuencias, y que demuestran, como diría el gran Luis Fonsi que "nada es para siempre, amor". Para que veas que no hay vergüenza en que todos tus amoríos de Tinder salgan mal, porque los fraguados a la vieja usanza, tampoco tienen un final muy feliz.

Ha sido una semana de grandes noticias (no, no hablamos de las nuevas medidas) sino de la vuelta de Lola Flores con el anuncio de Cruzcampo y del sorpaso de Luna Llena a Cuarto Menguante. Además, por si la abducción extraterrestre inminente no fuese suficiente, se ha encontrado un planeta que parece un algodón de azúcar, un mundo del tamaño de Júpiter, pero diez veces más ligero.

¿Para cuándo nos mudamos a WASP-107b?

***ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Al final de la semana, los astros se confabulan para ponerte delante de alguna oportunidad interesante... y no estamos hablando de las rebajas, ¡que también! Dicen que siempre es mejor llegar a tiempo que andar luego corriendo. No te adelantes, deja que tu instinto te dé la orden.

TAURO:[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Las cuestiones domésticas y familiares te tienen algo ocupada, en detrimento de otros asuntos más divertidos. En esta ocasión, no lo llevas demasiado bien, porque tienes ganas de ponerte el mundo por montera. Conciliar es la palabra que está de moda, ¡igual que tú!

GÉMINIS:[DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Tendrás la oportunidad de mostrar tu talento cuando se requieran personas con la versatilidad y la capacidad de ver la vida de colores que tú tienes innatas. Si conoces a alguien vestido de grises, regálale un arcoiris. Una bufanda multicolor sería un simbólico regalo.

CÁNCER:[DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

La Luna transita de nuevo por tu signo, poniéndote a merced de tus instintos. A veces es conveniente no pensar demasiado, sobre todo en cuestiones amorosas. Si tienes ganas de llorar, llora; si ganas de gritar, grita. Y no vayas a estropearlo todo pidiendo permisos.

LEO:[DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

Varios planetas ponen el dedo en la llaga, en cuanto a tus relaciones no jerárquicas. Con la tendencia que tienes a colocarte en un lugar de autoridad, puedes recibir algún toque de atención al respecto. Agradécelo y toma nota para el futuro. Pero si eres la jefa, atención a posibles sabotajes.

LIBRA:[DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

La irrupción de Saturno, Júpiter y ahora del Sol en tus territorios del amor hacen que te encuentres especialmente sensible e interesada en estos temas. ¿Quizá la costumbre y la rutina hayan dejado adormecido tu corazón? Despertarás en los brazos de quien menos te esperas.

VIRGO: [DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Los momentos agridulces de esta semana van a estar relacionados con todo aquello en lo que te proyectes. Si estás en contacto con tu creatividad, déjala huir y después pule tus ideas. Si no lo estás, presta más atención a esa faceta. Procura evitar expectativas respecto a tus hijos.

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Esta semana es un buen momento para que te des la oportunidad de conocer gente, de ampliar tu cultura y de dejar atrás pensamientos obsesivos. Si tienes que romperte la camisa, ¡hazlo!, pero que sea bailando y no penando. Renueva el aire de tu casa y tira esas ores marchitas.

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Echa mano de tus habilidades y talentos para sortear el bajón que puedes estar viviendo, si te han dado por ahí algunas estrellas traviesas. Si tienes oportunidad, ¡viaja! No hace falta que te vayas muy lejos para recuperar el optimismo. El aire aviva tu fuego. Distráete y toma el aire.

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

Venus y Plutón en tu signo prometen para esta semana aventuras para mayores de 18 años. De modo que si no los tienes, esto no va contigo. Y si los tienes y no quieres dejar que la vida te vuelva del revés... ¡tampoco! El mejor consejo es el que no se da, así que ¡tú misma!

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Los aires huracanados de tu signo vienen barriendo muchas cosas, y quizá tú también tengas que hacer un barrido selectivo. Es buen momento para poner al día la agenda, la despensa, las ideas y los prejuicios. Saca esa escobita mágica de tu armario y ponte a barrer.

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Por la fuerte in uencia de la Luna, esta semana puedes sentirte más vulnerable y sensible. Si tienes familia, buscarás su compañía y apoyo, aunque a veces te arrepientas un poco y sopeses los pros y los contras. Te saldrá rentable recibir y dar abrazos a los tuyos.

***Predicción anual de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1137 de Mujerhoy.