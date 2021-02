14 feb 2021

Si tienes pareja y estás celebrando San Valentín (aquí los mejores brunch para no saltarte el toque de queda, pillina), no podemos decir algo que no sea congratulations. Si como una servidora, estás más sola que la una, hasta tu jefa te deja en visto, no te cogen el teléfono ni los de la compañía del Wifi, no te acuerdas de la última vez que alguien estuvo a más de dos metros de distancia, y vivies acompañada de la BSO de Orgullo y Prejuicio porque sí, te encanta revolcarte en la desesperanza (temazo: Your Hands Are Cold), estás en el lugar indicado. Además, he aquí un tip: mañana estarán las flores y el chocolate al 50%, en algunos casos, al 70%, así que corre al super y no hagas sangrar a tu monedero, para eso ya está este artículo de vestidos de Stradivarius ideales.

Ayer se celebró Galentine's Day, la versión amiguil del 14F. Si se te olvidó mandar desayuno, tarjetas y memes a tus mejores amigas (sí, va por ti Capricornio, Aries y Sagitario), no sufras: porque San Valentín es apto para celebrar cualquier tipo de amor, por mucho que la publicidad, el universo y tu madre digan lo contrario. Tinder (que como app para ligar por antonomasia, está triunfando más que nunca) y su algoritmo andan algo perdidos: de momento no hay ningún Mr.Darcy en tus matches, pero no pasa nada. Según los expertos, ahora el mejor lugar para conocer gente es el supermercado (ya lo avisábamos en el horóscopo de hace unos meses), así que ponte las lentejuelas y baja a por el pan. Si no tienes necesidad alguna de encontrar el amor en el pasillo de la lejía, puedes practicar una sesión de autoamor. Ya tú sabes.

Y como los planetas y sus energías ayudan, pero no hacen milagros: he aquí una iniciativa muy astral para que le des una sorpresa a esa persona a la que quieres (que puede ser perfectamente tu madre o tu primo). La app AdoptaUnTío ha anunciado esta semana que enviará 1.000 cartas de amor al espacio y que recorrerán una distancia equivalente a un viaje de ida y vuelta desde la Tierra hasta Venus. Las cartas saldrán acompañando a una misión científica y estarán seis meses en órbita. Al estar expuestas al entorno espacial, puede que cambien de color, por lo que la carta que enviaste no será la que la persona reciba por correo postal una vez acabe la misión. Si se la mandas a tu ligue, ten cuidado: 6 son muchos meses. Piénsalo.

Y sin más dilación... ahí va el horóscopo de la semana. Pero antes, música maestro: Your Hands Are Cold.

***ARIES

[DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

La Luna creciente de esta semana te provee de una especial dosis de energía vital que deberás administrar, dosificar y dirigir hacia objetivos que sean un poco más realistas. Así podrás organizar todo lo que se está removiendo en tu vida. Tu energía está lista para derribar muros.

TAURO

[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Sigues muy guerrera. Marte y Urano en tu signo te piden que pongas en marcha todos los motores y te metas en líos. Si no das salida a estas energías tan dinámicas, es probable que somatices de algún modo. El movimiento se demuestra andando... ¡y corriendo!

GÉMINIS

[DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Estás en un momento de gran impacto espiritual. Tu curiosidad innata se ve orientada hacia las preguntas esenciales y filosóficas de la vida. Quizá se te agolpen las dudas y se te confundan las respuestas. Saturarte de información no te dará la solución.

CÁNCER

[DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Los planetas que transitan por tu casa XI piden que tomes cartas en asuntos sociales y asumas algún tipo de compromiso para ser coherente. Quedarte solo en meras argumentaciones no es propio de ti. Estamos en tiempos de pasar a la acción. Todos.

LEO

[DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

Se intuyen muchos cambios en tu panorama laboral, e incluso en tu próximo destino. Ambas cosas muy probablemente estarán relacionadas. En cuanto a los colaboradores y la pareja, no tendrás más remedio que bajar un poco la barbilla. Nadie como tú para mezclar ambición y generosidad.

LIBRA

[DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Estate un poco atenta a cualquier síntoma físico. Es probable que tu sistema linfático o algún órgano esté un poco sobrecargado no solo por tus hábitos alimenticios, sino también por ciertas emociones tóxicas. Que los pensamientos positivos sean tu alimento.

SAGITARIO

[DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

La melancolía no es una emoción muy habitual en ti, sin embargo esta semana puedes estar especialmente sensible o impresionable. La parte buena es que tu corazoncito se abre como una flor, estimulado por alguien de tu familia. Dosifica el esfuerzo y organiza tu espacio de trabajo.

CAPRICORNIO

[DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

Aunque no seas persona especialmente sentimental, esta semana te coge una ráfaga de romanticismo peligrosa para tu estabilidad, y puede que te decidas a escribir esa novela que incluye un idilio épico. Si ves que te pones algo blandita, ¡relájate y goza!

ACUARIO

[DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Con el Sol, en los últimos grados de tu signo, suman cinco planetas bailando y tratando de dialogar dentro de ti. Es una danza colectiva, en la que muchas voces internas se quieren abrir paso en tu consciencia. Dirigir este tráfico requiere apertura y criterio.

PISCIS

[DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Con el paso de la Luna por tu signo, esta semana a orará algún aspecto de tu personalidad del que quizá no fueras demasiado consciente, porque el astro de la noche ilumina lo oculto. Si alguien te da un toque, toma nota. Por supuesto, sin victimizarte ni hacer un drama.

VIRGO

[DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Esta semana tienes un choque de frentes de interés, que pueden provocar ráfagas de viento y movimientos de agua dentro de ti. Es decir, los pensamientos y los sentimientos provocan borrascas y precipitaciones, marejadas y ventiscas. Procura que no se lleve por delante nada importante.

ESCORPIO

[DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

El amor y las relaciones de cooperación pueden darte algún momento memorable estos días. Estás muy interesada en construir algo, o en reconstruir aquello que se deterioró por falta (o exceso) de atención. Avisa a todos de que estás en obras. Nadie como tú para convertir el plomo en oro.

***Predicción semanal de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1139 de Mujerhoy.