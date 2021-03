16 mar 2021

Antena 3 ha pegado el acelerón con 'Love Island', el 'reality' de parejas con el que pretende disputar a 'La isla de las tentaciones' el favor de la (cada vez más rijosa) audiencia. Ya sabíamos algunos detalles, como que su presentadora va a ser Cristina Pedroche, a la que no veíamos en labores de 'prima donna' desde 'Pekín Express'. O que el escenario de la lujuria y el morbo 'voyeur' se ha fijado en Gran Canaria, en una villa cercana al municipio de Maspalomas.

Además, el casting se ha abierto desde la productora con una particularidad: están pidiendo policías, militares, bomberos o agentes de las Fuerzas de Seguridad. El programa busca a participantes solteros y "de uniforme", cosa que nos llama mucho la atención, ya que 'Love Island' es el 'reality' más polémico y escandaloso de la historia de la televisión. Sí, puede superar en escándalos a 'Gran Hermano'.

Recordemos: 'Gran Hermano' ha desaparecido de la programación de Telecinco debido a la presunta violación que sufrió en la casa Carlota Prado, después de una fiesta en la que había bebido lo suficiente como para dejarla fuera de juego. En 'Love Island', las filtraciones de concursantes y miembros del equipo de varias ediciones ya han desvelado que el alcohol fluye en menos o más medida en función de la 'acción' que se pretenda entre los solteros. Eso sí: se evita cuidadosamente que nadie se emborrache, pues suscitaría multitud de quejas de los telespectadores. Y, por supuesto, ya que se espera que las parejas intimen, existen unas reglas bastante claras de consentimiento que las parejas asimilan antes de que comience el show.

En 'Love Island', las reglas básicas advierten de que compartir una cama balinesa o convencional con otro soltero o soltera no significa que haya consentimiento. Tampoco llevar el biquini más minúsculo del mundo quiere decir que exista disposición alguna para el sexo. Decir 'te quiero' no debe traducirse con 'quiero acostarme contigo', ni tampoco se puede pretender ir más allá si alguien abraza para dormir una siesta en compañía. De hecho, los besos no deben robarse, sino anunciarse: es necesario pedir permiso. En este 'reality', la presión para gustar, seducir y dar juego sexual es altísimo, y eso es algo que puede dar problemas si la vigilancia no es máxima.

A pesar de tantas precauciones, lo cierto es que el escándalo ha acompañado a 'Love Island' durante casi toda su trayectoria, sobre todo en la versión británica. En menos de 18 meses, tres personas vinculadas con el programa se suicidaron, revelando los problemas de salud mental que un concurso con tanta presión somo este puede conllevar. La primera fue la concursante Sophie Gradon (32 años), quien confesó sentirse acosada desde que terminara el programa. En marzo de 2019, otro concursante, Mike Thalassitis (26 años), se quitó la vida por no saber convivir con la recién adquirida fama. La última, en diciembre de 2019, fue la presentadora Caroline Flack, a la que habían despedido por un problema judicial.

Desde todo tipo de instancias, los productores de 'Love Island' han sido impelidos a tomar más en consideración la salud mental de las personas que participan en un formato tan exigente, donde además se ponen en juego emociones y encuentros íntimos. De hecho, un equipo de psicólogos atiende a los concursantes hasta en ocho sesiones una vez se ha terminado el concurso y el equipo sigue en contacto con los solteros durante 14 meses. No sabemos si en la versión española se tomarán todas estas precauciones. Deberían tomar nota del control que realizan en otras ediciones: llegan a hacer controles de drogas y salud sexual antes y durante las seis semanas de convivencia, además de asegurarse de que no existen antecedentes de autolesión, trastornos de la alimentación o de salud mental. Por si acaso.

El formato, como vemos, es una bomba: alcohol, controles de drogas, alta intensidad emocional, tensión... Visto lo visto, extraña menos que desde la dirección de casting busquen miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que puedan marcar el tono del programa con su comportamiento marcial y su proverbial autocontrol. Existe otra teoría, igualmente plausible, que los señala como ejemplares perfectos de un especimen humano en vías de extinción: el macho testosterónico, musculado y chapado a las maneras románticas, en clave telenovela turca o 'Mujeres, hombres y viceversa'. Parece que este tipo de hombre dispara la nostalgia, no sabemos muy bien de qué.