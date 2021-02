28 feb 2021

Ha sido una semana muy dura. Los rumores de la infidelidad de Chris Hemsworth a Elsa Pataky con Pom Klementieff, convirtiéndola así en la Jennifer Aniston patria (adiós, Chenoa) nos han roto el corazón. Es más, nos han hecho pasar un muy mal rato porque no solo han resquebrajado nuestra fe en el amor, si no que han acabado con el sueño de que la vida campestre en Australia con canguros, animales salvajes y Thor es la vida mejor. A este desaire en temas matrimoniales hay que sumarle que anoche fue luna llena y no cualquiera: fue Luna Llena en Virgo, y además, suponía el fin de dos ciclos: el primero el de la fase del ciclo lunar. Y el segundo; se cumplen seis meses desde que tuvo lugar Luna Nueva en Virgo.

Por eso, es momento de replantear cómo estábamos hace seis meses y por ende, cómo hemos cerrado esta etapa, que, todo hay que decirlo se ha visto bastante enturbiada por Mercurio retrógrado. Por eso, y más ahora, es momento de "sanar" (Virgo está muy relacionado con el bienestar), pausar un poco el frenesí y sentirnos a gusto en nuestro propio cuerpo pese haber perdido toda fe en cualquier súper héroe de carne y hueso. Pueden ser muy guapos y parecer muy majos, pero no te fíes. Y con esta enseñanza de domingo imprescindible para seguir con tu vida en plena fatiga pandémica, ahí va el horóscopo de la semana.

***ARIES

[DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Esta semana, tienes la ayuda de una figura femenina, que cae del cielo para aportarte una perspectiva sobre un tema en el que tú mirabas en una dirección, lo habitual en esa naturaleza ariana. Sin dispersarte, abre las antenas, los oídos y el wifi .

LEO

[DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

Si identificas cuáles son los obstáculos, habrás ganado la batalla a “los malos”. Ojo, que habitan en ti. El exceso de confianza y autocomplacencia son tus mayores enemigos. La Luna llena brillando en Virgo te pide autocrítica.

SAGITARIO

[DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Con un poco (o quizás un mucho) de autocrítica, podrás dar el campanazo en ese asunto que te traes entre manos. La Luna de este mes nos pide a todos una dosis de las grandes virtudes de Virgo. Hacer virguerías también está en tus manos.

TAURO

[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Se resalta cierto interés en los temas creativos y puedes disfrutar de unos días maravillosos, en los que goces de un envidiable estado anímico. La Luna llena trae únicos y lúdicos momentos. Disfruta de la compañía de los más pequeños.

VIRGO

[DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

La Luna en tu signo está apoyada por extraordinarios aspectos de otros planetas. Surgirán nuevas y buenas oportunidades, aunque puede que de entrada no te lo lleguen a parecer. Dale la vuelta a la tortilla... ¡pero que no se te caiga!

CAPRICORNIO

[DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

Se aprecia una interesante con inauguración planetaria para ti, y además muy dinámica. Energías poderosas te están abriendo caminos. Intenta llevar tú las riendas del carro, aunque bien asesorada. “La fuerza” es neutra. Tú eliges el tono y la dirección.

GÉMINIS

[DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Tu curiosidad innata se orienta hacia temas psicológicos, espirituales o esotéricos. Siempre a la caza de respuestas, las que no encuentras en los libros de texto ni en los cursillos. Intenta una búsqueda un poco más allá de Google.

LIBRA

[DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Vas a vivir momento interesante en el amor, o en lo que veas tu más bello reflejo. Viene acompañado de trabajo interno, porque los grandes tesoros suelen estar custodiados por dragones. No siempre el amor surge como un pastel con guinda.

ACUARIO

[DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Tres planetas traen a tu signo una de cal y otra de arena: Júpiter, positividad, optimismo y fe; Saturno, alguna experiencia de ultra- rrealismo; y Mercurio, el mensajero, alas para volar. No es lo mismo volar que volarte. ¿Ves la diferencia?

CÁNCER

[DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Esta semana puedes entrar en contacto con personas idóneas para iniciar proyectos. El plenilunio te trae gente nueva e interesante, pero no olvides hacer un buen filtrado. No todo lo de color naranja es una naranja.

ESCORPIO

[DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Se hace evidente aquello de que nunca llueve a gusto de todos y que la primavera la sangre altera. Aunque todavía no estemos en esa estación, tú ya estás floreciendo. ¡Igual que los almendros! Al florecer se rasga la corteza... ¡y a veces duele!

PISCIS

[DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

El Sol, Venus y Neptuno navegan por tus balsámicas aguas, lo que es motivo de celebración. Puedes contactar con la energía de Venus en el signo donde luce sus más bellos ropajes: ¡el tuyo! Vístete de ti misma y sal a la calle como una sirena.

