7 mar 2021

Compartir en google plus

Ni Mercurio hubiera vaticinado unos Premios Goya 2021 con tantos momentazos (los memes, of course, los tienes recopilados aquí). Que si alfombra roja, que si el flequillo de Penélope Cruz, el maquillaje que rejuvenece de Paz Vega o la maxi melena de Aitana. Estamos sobrecargados de momentos intensos (made in Antonio Banderas) y vestidos que jamás nos pondremos, porque ahora, vivimos en ropa de estar por casa de Primark. Por eso, y para no llarar por el poco amparo que nos tienen los signos del zodiaco, la vida y Pfizer, sin más dilación os dejamos con el horóscopo que augura una semana de lo más dura, en la que además, dan lluvia para mejorar con creces el humor y las clases de yoga por Instagram Direct.

Hazle caso a los astros... porque es la única fuente fiable de información que podrás encontrar últimamente. Ellos nunca mienten... y si tus predicciones no se cumplen, quizás es que no lees con la suficiente atención.

ARIES***

[DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Esas maneras de guerrera encontrarán cauce en cualquier proyecto grupal para el que se requiera fuerza y mucha iniciativa, además de ganas de colaborar con algunas causas sociales, por ejemplo en el seno de algún colectivo reivindicativo. En vez que enfadarte por el estado de las cosas, ¡actúa!

TAURO

[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Es probable que, con esa necesidad de reinventarte que trae Urano, hayas contactado con personas diferentes de las que sueles frecuentar. Si es así, ¡atención! Quizá encuentres el amor navegando por esos mares. Verifica si el barco lleva (o no) una bandera pirata.

GÉMINIS

[DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Marte entra en tu signo para cargarte de energía guerrera y asertiva. No te van a faltar argumentos para defender cualquier causa, ni fuerza para abordar cualquier empresa. ¡Y no habrá quien te haga callar! Estaría bien que no se te fuese la fuerza por la boca.

CÁNCER

[DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

El paso de la Luna nueva por tu casa IX anuncia que algo está a punto de manifestarse en relación con asuntos de más allá de nuestras fronteras. Quizá sea un viaje o un personaje de origen lejano que trae buenas nuevas. Y recuerda que las fronteras mentales son las peores.

LEO

[DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

Esta semana, las relaciones te exigen un extra de atención y te piden que renuncies a ciertos privilegios en favor de los proyectos compartidos, sea cual sea el tinte que tengan. Aunque eso es algo que quizá te cueste un poquitín. Lo importante es “la criatura”, no lo olvides.

LIBRA

[DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Estos días, dispones de valores al alza en creatividad. Aprovecha para expresarte con elegancia en cualquier campo, como es tu costumbre. En el amor, sigues en trending topic, aunque con algún escollo que salvar. Cuídate como si fueras la octava maravilla del mundo.

SAGITARIO

[DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Esta va a ser la semana para hacer rutas, excursiones o viajes, practicar senderismo, visitar familiares, tener charlas y juegos con hermanos y amigos... ¿Que prefieres quedarte en casa viendo el mundo por la televisión? Tú misma. Luego no te extrañes si tienes algún tic nervioso.

CAPRICORNIO

[DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

El recorrido de la Luna nueva va a encontrarse con Plutón en tu signo, por lo que es posible que estés algo inflamable o des finalmente con el quid de tus jaquecas. Cuando tanta energía se concentra en la cabeza... Está muy claro que la del avestruz no es la salida.

ACUARIO

[DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Júpiter y Mercurio juntos te dan la oportunidad de analizar las cosas con tus dos hemisferios cerebrales: el racional y el intuitivo. Este regalito te puede sumir en la confusión, si no los tienes algo entrenados. ¿A quién quieres más, a mamá o a papá? ¡A los dos!

PISCIS

[DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

El Sol y la Luna se besan en tu signo arrullados por Venus y Neptuno. Es algo así como ser la protagonista de una esta de sensaciones, que bien podrían ser en la más extricta intimidad, como manda la Luna nueva. Si no tienes esta sensorial, regálate un buen masaje.

VIRGO

[DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

En tu casa VII, se entrelazan energías armoniosas y muy amorosas, por lo que es de esperar días disfrutables y nutritivos en buena compañía. Pero tendrás que permitirte perder la cabeza (o el control), al menos durante un ratillo. Relaja el entrecejo y deja que el sol marque tu ritmo vital.

ESCORPIO

[DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Romántica, seductora, misteriosa y magnética... Toda tu artillería pesada está a disposición del romance durante esta semana. Así que puedes convertirte, prácticamente, en una torre de alta tensión en lo sexual... y en lo emocional. Quien se acerque a ti, mejor que traiga toma de tierra.

***Predicción semanal de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1143 de Mujerhoy.