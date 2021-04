4 abr 2021

Llevas cuatro días (o una semana, aquí que nadie engañe al personal) entregándote sin remordimiento a las torrijas. De vino, leche, néctar, magia de unicornio... te da igual. Has comido por ti y por todos tus compañero esa delicia hecha por los ángeles y rebozada en azúcar que te mantiene con ganas de vivir en una pandemia mundial. No pasa nada. Repetimos: no pasa nada. Pero evidentemente, mañana querrás hacer una poquita de detox para resarcir todos tus pecados. Como si Carlos Ríos estuviera detrás de tu oreja diciendo "eso es más del 10%, mucho más", mañana solo comerás manzanas y té verde. Que oye, puede venir bien para deshincharte un poco. Pero no hagas locuras, sabes que es peor el remedio que la enfermedad. Y lo que tienes que hacer es salir a caminar (no en dirección torrijas) y abandonar el azúcar, por ese orden.

Para animarte en tu caminada modo Rajoy, no hay mejor playlist que "Lo mejor de Luis Miguel" (¡segunda temporada en Netflix!). De verdad. Además de ponerte de buen humor, andarás más rápido, hasta te animarás con alguna carrerita y si estás soltera soñarás con que tu próximo amor de la app (tú sabes cuál es) sea fan incondicional. No solo se te iluminará el alma (HA PASADO). Si no que querrás coger otra torrija para celebrarlo. Pero no. Y es que en esta época astral tan tranquila que nos está regalando Aries le está sentando divinamente al amor. Ya sea de una noche, de dos o para siempre, los planetas están bastante simpáticos y están propiciando las conexiones y los matches. Así que... ¡alerta! Y de banda sonora:

"Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla

Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical

Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla

Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van".

Pero que no suene en el móvil, que sea en serenata, hombre ya. Mientras seguimos soñando, adelante con el horóscopo de esta semana. Será de las últimas tranquilitas, así que carga tus piedras mágicas y tus chakras porque se avecinan curvas.

***ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Esta semana Venus abraza a tu sol guerrero y te confiere un talante muy especial que se va a dejar notar. Tus impulsos primaverales se suavizan y se convierten en ganas de interactuar con tus congéneres, pero... con intenciones libidinosas. Si tenemos discusiones, que sean cuerpo a cuerpo.

TAURO:[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Lo viejo y lo nuevo intentan imponer sus criterios en tu vida, lo que te provoca cierta tensión interna y puede ocasionar choques de todo tipo. Intenta, al menos, no romperte la cabeza contra ningún muro. Ya sabes que el que la sigue la consigue, ¡con tesón!

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Marte en tu signo se motoriza, así que debes estar presta a moverte y a desplazarte, so pena de padecer “síndrome de piernas inquietas” por la noche. Si puedes viajar fuera de tus fronteras, mejor que mejor. Coge la moto, o el dragón alado y… ¡a correr!

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Probablemente, estás incorporando mucho aprendizaje a través de alguien con quien compartes algún tipo de relación. Este modelo de enseñanza no suele presentarse como una materia académica. Si las dudas te persiguen, pon oídos a tu instinto.

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

En estos momentos se requiere de toda tu capacidad de consenso para acometer cualquier empresa en la que tengas que contar con cualquier otro ser humano. Puede que esa otra persona tenga la cabeza un poco dura, así que ten paciencia. Mantenerte en tu trono de reina no traerá ventura.

VIRGO:[DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Las energías del cambio atacan por varios flancos. Desiste de intentar colocar diques de contención y parches de colores. Las cosas serán mucho más llevaderas si eres capaz de comprender que todo lo que sucede es para bien. Remátalo todo con un buen perejil y mucho humor.

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Por tu casa del amor se pasean Saturno y Júpiter, y eso es un magnífico augurio para formalizar una relación en la que entren tanto los aspectos formales como los trascendentales. Buena combinación. Déjate seducir por los cantos de sirenas y faunos.

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Quizá te estés planteando si realmente te encuentras en el sitio adecuado. Lo cierto es que en el hogar en el que vives se podrían estar incorporando cosas o personas nuevas y necesites reubicarte... o quizá cambiar de nido. Si te vas a una isla desierta, no olvides el after sun

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Mejorará sustancialmente tu relación con tu entorno y con tus hermanos, si incorporas un sano hábito de diálogo y comunicación, porque en esta ocasión tus buenas intenciones puede que no sean suficiente para entenderse. Puedes tirar de parábolas y símbolos, ¡sin pasarte!

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

La Luna atraviesa su fase de cuarto menguante en tu signo. Al encontrarse con Plutón, nos está indicando que hay algo que estás sosteniendo a duras penas y que ya cumplió su función sobradamente. Toca soltar. Soltar amarras, soltar expectativas, soltar... te.

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Saturno, el antiguo regente de tu signo, se comía a sus hijos, y eso es algo que en este momento deberás vigilar. Lo perfecto es enemigo de lo bello y también de lo posible. A veces, la perfección es un concepto relativo. Si quieres dejar huella en la vida, ¡no borres las tuyas!

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Las energías lunares entran en tu signo y contactan con su regente, Neptuno. Tu sensibilidad y creatividad están siendo fertilizadas por el poderoso influjo de la Luna. Sácate de la manga algún poema. Y ábrete al amor y a las buenas vibraciones.

***Predicción anual de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1147 de Mujerhoy.