25 abr 2021

Quien dijo eso de "En abril, aguas mil" no se equivocaba. Si tu plan de fin de semana, querida lectora de Mujerhoy era llevarte a tu ligue tinderiano de picnic, mal. Muy mal. Ni mantita en el césped, ni solecito y tampoco look divino con gafas de sol (como nuestro dálmata favorito, siempre hemos sido un poco Cruellas, para qué mentir) súper effortless para el que en realidad, has maquinado tres días. En el panorama hay lluvia, solo lluvia. Y todas sabemos que las aguas torrenciales no ayudan a 1) mantener la máscara de pestañas digna, 2) alejar a Mufasa en el proceso de posesión de tu pelo.

Sea como fuere, aunque el tiempo no acompañe, planes hay: y eso es lo que demuestra nuestra nueva newsletter, que hemos hecho con mucho cariño para que sorprendas a tu proyecto de novio, paragüas en mano, este fin de semana. Si llegas tarde, no pasa nada. El próximo jueves habrá otra para que quedes como la estrella de la noche que eres cuando sugieras plan. Que la lluvia no te pare, si los astros bendicen vuestra unión, tu carita de gato mojado le enamorará aún más.

Pero a lo que nos interesa: la Tauro season, el drama, la luna llena y Plutón en retroceso (¿pero sigue siendo planeta o qué?). Nos adentramos en la temporada de Tauro con los ánimos muy arriba, pero en plan mal: van a ser unos días moviditos sentimentalmente hablando, no por culpa de Tauro en sí mismo, sino por la enegía de los planetas en su conjunto esta semana. Marte está en Cáncer, lo que añade tres de llanto, dos de crisis existencial y una de desapego dramático cual dama del siglo XIX a la ecuación. Esta explosión no tiene por qué ser mala, por ejemplo, en el ámbito íntimo la puedes aprovechar, sin embargo, agilizará los tiempos y eso no siempre es bueno. Así que respira.

Mañana hay luna llena sobre Escorpio, por lo que es buen momento para recargar energía, piedras y dignidad (tres palabras: no le hables) y hacer una lista de propósitos que quieres cumplir con las pilas cargadas, no obstante: se meterá en tus sentimientos y puede ser la culpable de malas decisiones. El martes, Plutón comienza su retroceso con el objetivo de repasar asuntos sin resolver del pasado, que sí, volverán para quitarte el sueño. No es el panorama más alentador... por eso ahí va el horóscopo de la semana para que encuentres algo de dirección en este camino infernal en el que engulles la primera temporada de Luis Miguel como si fuera la primera vez, suave. Muy suave.

***ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

El panorama está despejado para campar a tus anchas con proyectos y explorar nuevas posibilidades. Solo tendrás que tener en cuenta alguna que otra envidia (no tan sana) de tu ámbito próximo. Usa la cabeza, pero no embistas como un carnero.

TAURO:[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

El Sol entra en tu signo muy bien escoltado y seguro que brillarás como un astro rutilante con tanto polvo de estrellas para ti solita. Puede haber alguna sorpresa en el panorama amatorio. Felicidades si cumples años. No dejes de celebrarlo.

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Tus biorritmos están en relación directa con el crecimiento de la Luna, por lo que tendrás unos días con combustible para regalar. Podrías estar en misa y repicando. ¡Qué gran noticia! No importa que no te cunda mucho, ¡tú disfruta!

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

¡Atencion! Marte, el guerrero del Zodiaco, entra en tu signo con fuerza, por lo que tus dotaciones asertivas y combativas van a quedar bien dispuestas para afrontar retos y ganar batallas. La tenacidad es una de tus más eficaces armas.

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

En tu panorama profesional brillan muchas estrellas. Eso significa oportunidades, pero también bastante dispersión. Cuando hay demasiados pájaros volando hay que elegir blanco...para que no se quede todo en salvas de fogueo.

VIRGO:[DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Estos días (o mejor noches) crece la Luna y con ella tu impaciencia al afrontar asuntos que no acabas de tener bajo control. Amplía la visión y ejercita la paciencia, la empatia y la compasión. El universo, como maestro, siempre da en el clavo.

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Los temas del hogar y todo lo que tiene que ver con tus raíces te aportan elementos para comprender quién eres. No te desesperes si no eres la protagonista de una película Disney como a ti te gustaría. En el fondo, tú película es apasionante, ¡piénsalo!

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Esta Luna llena ha encontrado sede en tu signo, por lo que serás la portadora de su magia, magnetismo y misterio. Ten en cuenta que esto supone la clave de tu éxito y de tu gran atractivo. No sueñes con gustarle a todos. Ni falta que hace.

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Fluyen las ideas a toda velocidad en tu cabeza, pues esta Luna te inspira. Redacta una lista de tareas para que no se te amontone el trabajo, la diversión y el descanso; hay que dosificarse. Si te parece, pon en la lista algún momento para respirar.

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

La semana te presenta buenas oportunidades para compartir, especialmente proyectos y aventuras. Riega ese huerto en el que compartes una forma de vida con tus semejantes. Más que nada, por recibir un poco de tu cordura.

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Esa dicotomía que te puede molestar no es más que la posibilidad de entender que la noche y el día son compatibles. Esta parábola será pan comido para tu maravillosa mente. Sabemos que la genialidad y la cordura campan juntas.

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Las exigencias de la vida cotidiana a veces se te hacen muy gravosas. Quizá debas considerar la posibilidad de pedir una ayudita para resolver alguna. Tampoco se puede sacar un 10 en todo. Damos por hecho que los artistas necesitan mánagers.

***Predicción anual de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1150 de Mujerhoy.