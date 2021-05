9 may 2021

Compartir en google plus

Seguro, querida lectora, que tú no fueste una de esas personas que ayer, a las 12 de la noche se lanzó a gritar por las calles enajenada, poseída y con responsabilidad social 0. Juicios a parte, los vídeos hablan por sí solos y si ya los has visto, es normal que una inmensa pena te haya recorrido el cuerpo.

Para colmo: los astros no tienen buenas noticias. O bueno sí -pero sin emocicones fuertes-: el martes habrá Luna Nueva, el momento perfecto para marcar nuevos objetivos. Las próximas semanas (aunque hoy nadie lo diría) viviremos bajo el influjo de Tauro y su energía y por ende, de las emociones estables y sensatas, que se verán truncadas por la aparición de Júpiter en Piscis a partir del jueves. Además desde mañana, Venus entrará en Géminis lo que provocará la revolución sexual en tu vida de un día para otro. Si no tienes un test de antígenos a mano, lo mejor será que te limites a la canción de La Casa Azul para pasar este trance. Y sin más dilación... ahí va el horóscopo de la semana. ¡Que los astros te acompañen!

***TAURO:[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Los luminares (el Sol y la Luna) se encuentran este mes en tu signo y eso potencia todo lo que sea bello y pacífico, tanto en ti como en el universo. Eres la encargada de restaurar alguna zona deteriorada en tu entorno. Hazlo con flores, un regalo sencillo y siempre oportuno.

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Mercurio se recrea en su propio signo y te pone especialmente curiosa, habladora y juguetona, amén de convincente y persuasiva. Este es un buen momento para ampliar tu marco de conocimientos y referencias. Viaja a cualquier sitio exótico, ¡menos al desierto!

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Marte sigue haciendo de las suyas en tu signo, y tú serás la máxima receptora de esta energía diseñada para la acción. Que estás especialmente asertiva es un hecho... y quizá también un tanto belicosa. Semana especial para poner a rodar algún asunto.

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

El apartado que tienes más señalado esta semana es el profesional. Es importante que te plantees un reajuste de programa y priorices aquello que te haga feliz, porque es lo que con toda seguridad te dará a la larga muchas más posibilidades de éxito. Sé valiente y apuesta por algo que rompa moldes.

VIRGO:[DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

La apertura que se está produciendo en tu mente hacia cuestiones filosóficas, políticas o religiosas encuentra un punto de inflexión estos días, y es posible que tenga que ver con cierta persona un tanto visionaria a la que esperas. Abre tus chakras superiores, porque llueven semillas.

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Esta semana puede acontecer algo que te haga reflexionar sobre las cuestiones últimas de la vida. Las preguntas filosóficas serán consecuencia de experiencias que dejarán huella en tu alma. Estás permeable. Puedes llorar, pues tú no pierdes el glamour ni mojada.

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Durante esta semana, pueden llegar a ti diversas alianzas muy provechosas, siempre que seas capaz de no intentar controlar excesivamente ni las cosas ni a las personas. Confía en que las diferencias de enfoque podrían ser la clave del éxito en los equipos. Tómate un vino con esa persona que tanto te provoca.

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Hacia mediados de semana, tienes una ocasión espectacular para aclarar algún malentendido o para sembrar semillas de concordia y cooperación con tu entorno. Si tienes pareja, sentirás toda la fuerza de la primavera. Acuérdate de quitarte la mascarilla en la cama.

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

Los indicadores astrológicos de la intensidad te eligen de nuevo para hacer de esta semana una experiencia interesante, siempre y cuando decidas darlo todo en algún apartado muy personal. Sé creativa. O se abre el capullo o se malogra la flor… ya tú sabes.

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Con varios planetas cruzados, a ti también se te pueden cruzar un poco los cables, especialmente con los asuntos domésticos o familiares, donde se rifan cabezas duras y razones de peso... de mucho peso. Como eres signo de aire, serás capaz de aligerar las cosas.

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Marte entrando en tu Casa V pone en tus manos la iniciativa en el amor. Así que, si estás esperando sentada, ¡levántate y anda! Todas aquellas cuestiones en las que te veas reflejada están en bandeja de salida. Sal de tu zona de confort y de sus inmediaciones.

ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Algún movimiento inesperado de dinero que has recibido gracias a alguno de tus talentos puede darte una alegría... ¡o un susto! Si no te llega en la forma, plazos o cantidad que esperabas no dejes por ello de darle la importancia que tiene. Hacia mediados de semana, tienes buenas bazas.

***Predicción semanal de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1152 de Mujerhoy.