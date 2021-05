16 may 2021

Con el fin del estado de alarma ha llegado el principio (esperemos que no de otra ola) de la temporada veraniega. Si este fin de semana tienes a tus followers desperdigados por Ibiza, Formentera e incluso Cancún mientras tú miras por la ventana en plan dramático a la terraza de debajo de tu casa donde evidentemente, no están guardando la distancia de seguridad, estamos contigo, querida lectora. Muy mucho.

Cuando llega el calor los chicos se enamoran sí, y parece que bajo esa premisa la población se ha lanzado a las calles (aprovechando también que es San Isidro -por si estás por las calles: la lista de sitios definitivos donde tomar un cóctel) para hacerlo TODO. Que la temporada de Tauro se acabe, ya presagia lo peor: en estas condiciones en las que la primavera la sangre altera, la energía de Tauro que nos invitaba a ser responsables, cautos y estables desaparecerá y entrará en escena la retrogradación de Saturno sobre Acuario, que no será mala del todo, pero dará lugar al temido MERCURIO RETRÓGRADO.

Así que, si las próximas semanas te sientes más perdida de lo habitual, los WhatsApps no te sientan especialmente bien y no llegas al autobús (una y otra vez), ya sabes a quién le puedes echar la culpa. Hasta entonces, paz, amor y playa para quien la pueda disfrutar. Si lo más cerca que vas a estar del mar es cuando abres el grifo, ahí va un clip inspiracional que probablamente, te sacará alguna lagrimilla. Pero no penes, porque ahí va (también) el horóscopo de la semana para que nada (absolutamente nada) te pille por sorpresa. ¡Ah! Y Júpiter está a punto de entrar en Piscis por lo que... be careful. Sobre todo en lo que a amores pasados se refiere.

***TAURO:[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Esta semana tienes alas en los pies y un motor en el alma. O lo que es lo mismo, tienes las pilas bien cargadas. No serás tú la que se quede en el sofá sufriendo, como otros, la astenia primaveral. ¡Dinamita, baby! Contágiale algo de tu poderío a esa amiga tan mustia.

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Tu signo sigue bendecido por la diosa de la belleza, Afrodita, por lo que seguramente te sentirás casi como una influencer y ¡con ganas de amar! Mercurio refuerza ese piquito de oro... así que miel sobre hojuelas. ¡Cuidado con las compras compulsivas de primavera!

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Si existiera una heroína llamada Súper-Dinámica, tú la encarnarías esta semana. Y seguro que te lanzarías, con esa implicación que te caracteriza, a intentar sacar adelante algún caso perdido o alguna misión imposible. ¿Resucitar la economía del país sería mucho pedirte?

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

Llegar a acuerdos, negociar, escuchar, empatizar... Aunque al otro lado pienses en muchas ocasiones que “no hay nadie”, intentar dialogar es mucho más eficaz que ponerse digna y querer ganar una partida en la que todos pueden perder. Las conversaciones de besugos, solo en la pescadería.

VIRGO:[DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Un proyecto, un plan, o un evento te sacarán de tu casa y del aburrimiento en el que estabas sumida. Vivirás una semana estimulante en todo lo relacionado con la interacción social. ¿Te has decidido a portar la bandera en alguna manifestación? ¿Y después te aplicarás a hacer cuentas y recuentos?

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Saturno en tu casa V nos previene de posibles crisis de autoevaluación, porque cuestiona tu talento creativo. Si tienes hijos debes estar atenta a sus necesidades, pero también a las tuyas. Utiliza siempre la balanza. Nada mejor que jugar con los niños… o con la pareja.

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Aunque tienes tendencia a ver las cosas con un cierto grado de dramatismo, esta semana no hagas esfuerzos extra para encontrar problemas donde no los hay. Pero tranquila, porque si los hubiera, seguro que te los servirán en bandeja. Relativiza, y sobre todo piensa bien… ¡y acertarás!

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Esta semana te recomendamos prudencia y reflexión en cualquier iniciativa que acometas. No te resistas a los finales, ni intentes ganar todas las partidas. Eso sí, estás irresistible e inflamable sexualmente hablando. Lo cortés no quita lo valiente, ni lo prudente lo sexy.

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

Esta semana tienes unos aspectos muy favorables para tu autodescubrimiento. Algún suceso, experiencia o aprendizaje te revelará uno de tus grandes tesoros ocultos. Plutón y el Sol irán directos al corazón. Mejor tenlo siempre a mano, nunca en un puño.

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Júpiter sale de tu signo y te deja a expensas de Saturno, el riguroso. Las cosas pueden mejorar y posibilitarse, si renuncias a la rigidez de posturas y te curras un poquitín el metodo y haces los deberes. Quizá tengas que ponerle unas velas al santo Job.

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

La entrada del gran benéfico, Júpiter, en tu signo es una gran noticia, pues él te trae suerte y buenos augurios para una temporada. Pero ¡cuidado!, porque expande todo lo que toca... para lo bueno y para lo malo. Ponte a ello y sintoniza el dial del buen rollo.

ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Quizás las cosas anden un poco revueltas en tu ámbito doméstico por la presencia en ese territorio del belicoso Marte, pero también te asegura una buena dosis de adrenalina para acometer esa tediosa tarea que te has marcado. Pide que te despejen el terreno y… ¡manos a la obra!

***Predicción semanal de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1153 de Mujerhoy.