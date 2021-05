17 may 2021

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. También, "si escuece es que está curando". O más vale una vez colorado que ciento amarillo. Todas estas frases hechas tienen mucho que ver con Los mejores años, el debut novelístico de la escritora treintañera Kiley Reid.

Un libro nominado al Premio Booker de 2020 (compartió este reconocimiento con Azúcar quemado de Avni Doshi, otra de las novelas de la temporada) que Reese Witherspoon escogió para su famoso club de lectura y que la actriz, directora y creadora Lena Waithe va a adaptar en formato miniserie.

Ha sido descrito por publicaciones como The Atlantic como una bildungsroman millennial, una buena definición para esta historia que se centra en Emira, una chica negra de una pequeña ciudad que busca un trabajo en Filadelfia después de acabar sus estudios universitarios. No sabe qué hacer con su formación, la vida adulta (y la carencia de seguro médico) se le echa encima y una familia blanca, acomodada y progresista, encabezada por la madre, Alix, la contrata como niñera de su hija de tres años, Briar.

Una mujer negra en un barrio residencial blanco con una niña blanca en un supermercado llama la atención. Aún más, genera sospechas. Y cualquier buen ciudadano no dudaría en alertar a las autoridades al respecto...

Con este punto de partida arranca Los mejores años, una narración ágil, desde diferentes puntos de vista, que pisa muchos charcos con humor negro e inteligencia: del 'white savior complex' de un tipo de persona blanca bienintencionada, del llamado racismo de baja intensidad, del colorismo, de la fetichización de las mujeres negras, del 'angst' de toda una generación marcada por la crisis de 2008, del activismo de salón...

Su autora, Kiley Reid (que trabajó muchos años cuidando a los niños de familias caucásicas urbanitas y acomodadas) nos ayuda a diseccionar este libro que engancha y hace pensar a partes iguales.

El racismo del que habla Los mejores años no es el obvio; es el de las personas que jamás se considerarían (consideraríamos) racistas; de los aliados. Esas personas pueden leer este libro a la defensiva, sintiéndose aludidos. ¿Has recibido este tipo de respuestas de lectores blancos?

El feedback que me ha llegado ha sido muy variado y desde muchos contextos. Me encanta que a muchos lectores blancos les haya gustado, y creo que es muy interesante cuando quieren defender a Alix como si fuera una extensión de ellos mismos. Algunos me han escrito asegurando que su nanny de verdad es parte de la familia. Y quizá sea así. Pero me encantan las novelas que son un poco 'meta' y se revuelven. Los lectores a menudo leen el libro que quieren leer.

Lena Waithe está preparando una adaptación a serie del libro. Últimamente estamos viendo a mujeres negras con más oportunidades en el mundo del entretenimiento, pero también con grandes omisiones en los premios importanes (por ejemplo Micaela Coel y Podría destruirte en los pasados Globos de Oro). ¿Crees que la cultura está cambiando de verdad o se acerca una ola regresiva?

No podría decir si está cambiando. El mundo editorial está impulsando a los autores negros -a veces parece que más por sentimiento de culpa que con un foco verdadero en el contenido- pero el número de autores blancos publicados ha sido y sigue siendo consistentemente mayor.

Había un artículo excelente de Clare Grossman, Stephanie Young y Juliana Spahr titulado Quién consigue ser escritor que trata esto muy bien. Cuando la gente habla de cambio no se habla de las cifras reales y cuando el número de autores negros se analiza -más allá del marketing- está claro que la publicación del trabajo de creadores negros no se ha incrementado.

En el libro hay dos personas que genuinamente quieren a Emira pero ambas la fetichizan en diferentes formas: su novio y su jefa.

Emira sufre un proceso de otredad por parte de ellos que va acompañado de afecto, y así es cómo funciona el racismo a menudo, en armonía con el disfrute de la compañía de esas personas. Su jefa le recuerda cientos de años de esclavitud, donde las personas negras eran tratados como cosas, y la historia de esa objetificación, lo que le supone a una persona ser dueña de otra. Esta reminiscencia incomoda a Emira, aunque haya un intercambio de dinero. Estoy segura de que muchas mujeres negras que hayan trabajado en espacios blancos han sentido esta dicotomía y han sentido que querían ser buenas en sus trabajos pero tampoco llegar a sentirse demasiado a gusto en ellos.

Las amigas de Emira son mujeres jóvenes racializadas, pero en el libro el tono de su piel, que sea más clara u oscura, determina muchas cosas de su vida...

El colorismo es real y a menudo dicta cómo funciona la supremacía blanca. Históricamente, los esclavos con piel más clara se destinaban al trabajo dentro de las casas, mientras que los más oscuros tenían los trabajos más duros, en el exterior. El episodio de discriminación racial que sufre Emira en el supermercado tiene muchas variables: su ropa, su clase, su pelo, su voz, pero el color de su piel determina que no la crean cuando dice que es la niñera de Briar, la pequeña de 3 años.

Una de las amigas de la jefa de Emira, Tamra, es una mujer rica que cree que el hecho de ser negra es razón suficiente para que la protagonista la perciba como una igual. Pero además de la raza, existe el género y la clase social y para Emira, Tamra no es una aliada natural...

La manera en que planteas la pregunta lo cuenta muy bien. Tamra cree que ser negra la convierte en una igual que Emira, y eso no es así en absoluto. Existe un abiso entre ellas muy profundo, en el que se interponen cosas como la riqueza heredada, la escuela privada, crecer en diferentes lugares, tener acceso a diferente sistema de salud y educación, o ser criadas en familias diferentes con distintas nociones de lo que es el éxito. Tamra considera que Emira no solo se está limitando a sí misma, está limitando a toda la gente negra, que es un sentimiento muy común entre las élites de grupos minoritarios. Emira no necesita que Tamra sea su aliada, solo que la deje en paz.

Cuando terminé el libro, no sabía cómo sentirme sobre algunos de los personajes (¿son buena gente que comete errores o gente mezquina que trata de quedar bien?). ¿Era lo que pretendías, que el lector se quedara incómodo, con dudas?

Esta incomodidad y falta de certeza se parece a cómo nos sentimos muy a menudo respecto a gente que conocemos en el día a día. No vivimos en un binarismo de bueno y malo. Alguien puede ser una profesora y una madre excelente y quizá, esa misma tarde, ser cruel con un camarero. Es un cliché, pero creo que la gente cambia tanto como no cambia.

Al ser una autora negra que ha debutado con una novela en la que el racismo y la raza son temas centrales, ¿crees que existe la expectativa por parte de cierta audiencia de que seas 'educacional' o 'moralizadora'?

Muchos lectores se acercan al arte de creadores negros como si fuera una herramienta pedagógica. No me parece mal, porque utilizar el arte en momentos de angustia es algo natural, pero la moralidad no es la razón por la que muchos escritores se dedican a esto, yo incluida. No he querido escribir una novela para enseñarle a nadie cómo vivir y enfrentarse a los sistemas racistas. La narración, la conexión con los personajes, encontrarse y perderse a uno mismo... Esas eran mis guías mientras escribía. Aunque entiendo por qué alguien leería una novela para convertirse en mejor persona, juzgar el arte basándose en su moralidad lo minimiza en su conjunto.

Trabajar cuidando los hijos y las casas de otras personas coloca a las personas en una posición extraña: es un trabajo, pero también se generan vínculos; son empleados, pero a menudo se refieren a ellos como familia...

El trabajo doméstico es muy complejo, a menudo descorazonador, y las relaciones con los niños y las familias aún lo dificultan más. Hay algunas novelas que tratan estas cuestiones y que me inspiraron, por ejemplo, Canción de cuna, de Leila Slimani, Un juego de niños, de Donna Tartt y Lucy, de Jamaica Kincaid.

Para terminar, vuelvo a la escena con la que el libro comienza. Una escena de acoso en la que la mujer víctima no se arredra. Al mundo no le suelen gustar las mujeres iracundas, y menos las mujeres negras iracundas. Podemos protestar, sí, pero siempre 'cuidando' las maneras. ¿Cómo te hace sentir esto?

Los modales, la cultura, la raza y la clase condicionan absolutamente cómo funciona el feminismo y para quién. Me gustaría recordar dónde vi esto, pero leí en una entrevista a una mujer en la que decía que a la élite liberal le molestaba que la gente pusiera los codos en la mesa durante la cena cuando, mientras, el barco se estaba hundiendo. Es una imagen a la que vuelvo cuando veo a las mujeres negras luchando por los derechos humanos básicos, sueldos dignos, trabajo de calidad y atención sanitaria. El feminismo debería trabajar de abajo a arriba, pero a menudo se concentra en mejorar las vidas de las personas que ya están en la cúspide.