20 may 2021

Aunque la tentación es apuntar a Drawing Room como una posible iniciación a Arco, la gran feria del arte contemporáneo español, nos resistimos a ese reduccionismo. El dibujo y la ilustración tienen su lugar propio en el corazón de los amantes de la creación, con un tono, unos temas y unas texturas que son relevantes por sí mismas. Una cosa es cierta: abundan los artistas jóvenes y las piezas tienen un precio más accesible para los coleccionistas que empiezan. En realidad, da igual el precio. Lo importante es comenzar a ensayar las dos claves de todo buen comprador de arte: la intuición de la proyección, porque toda obra es una inversión, y con el corazón, porque la vamos a ver durante mucho tiempo en casa.

De eso precisamente queríamos hablarte: en esta feria, Drawing Room, se cuelgan ya las piezas que convierten un espacio de la casa anodino, básico o plano en otro inolvidable. De hecho, este tipo de ferias dedicadas a la ilustración suelen ser parada obligada de muchos decoradores que van buscando obras únicas a muy buen precio. Drawing Room se abre el 26 de mayo y, hasta el día 30, se pueden visitar sus salas en el Palacio de Santa Bárbara de Madrid. La buena noticia es que un año más la feria tiene su versión online, con 19 galerías de 11 países, en www.drawingroom.es. El paseo digital merece la pena: se ven perfectamente las piezas y comprar es facilísimo.

Atenta a la selección que hemos hecho para mostrarte las posibilidades que tienes en Drawing Room, ya sea un dibujo para tu casa o para regalar. Hemos seleccionado tres piezas que rondan los 500 euros. Quizá te parece una locura para un dibujo, pero si calculas lo que te gastas en ropa en cuatro o seis meses, verás que no es para tanto. Compruébalo: las ilustraciones de libros y libretas apiladas que hace Marlene Stamm, una preciosidad de serie titulada ‘I only have eyes for you’ (‘Solo tengo ojos para ti’) empieza en 450 euros. La ilustración más cañera de Carlos Barao es aún más barata: 350 euros. Y una pieza más abstracta con papel y madera, ‘Undergroung’ de Lucia David, puede estar colgada en tu salón por 440 euros.