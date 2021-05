20 may 2021

Efectivamente, hablamos de Ben Affleck y Jennifer Lopez, y por muchos años que pasen nos siguen pareciendo una pareja totalmente random. Pero, ey, en el amor no manda nada más que la química, y de esa debe haber mucha entre el último Batman e Imperio López. Por eso, porque en el amor no hay nada escrito, queremos celebrar este segundo ‘round’ con algunas series que proponen historias de amor, historias de segundas oportunidades e incluso reprogramaciones de relaciones en el alambre. Eso es lo que sucede en la segunda temporada de ‘Terapia de parejas’ que se estrena ya en Movistar+. Es un docureality, así que tiene doble interés: es ficción basada en hechos reales.

Algo muy curioso con las series románticas o que giran, sobre todo, alrededor del amor es que son casi siempre protagonizadas por adolescentes o jóvenes muy jóvenes: como si después de los 30 ya no pudiéramos creer en el flechazo. ‘Un lugar para soñar¡, en Netflix, evita este edadismo porque se basa en las novelas de Robyn Carr, una clásica de la novela rosa. La protagonista es Melinda Monroe, que ya no es ninguna niña, menos mal. Tampoco tienen ya veinte años Diana Bishop y Matthew Clairmont, los protagonistas de “El descubrimiento de la brujas” (Movistar+), un ‘guilty pleasure’ para las amantes de lo sobrenatural. Y hablando de superpoderes: ¿acaso no es románticamente paródica ‘Bruja Escarlata y Visión’ (Disney +)? Si no la has visto, no tardes.

En terrenos más convencionales tenemos, claro, muchas más opciones. Por aclamación popular de la redacción tenemos que incluir “La cocinera de Castamar’, una maravilla visual que seduce por su diseño de producción (atención a la cocina que se gasta la protagonista, interpretada por Michelle Jenner) y un vestuario cuidadísimo. También tiene de todo eso ‘Dickinson’, el remix biográfico de la vida de la poeta Emily Dickinson para la generación Z: más románticismo imposible. Y si lo que quieres es algo directo y sin complicaciones, siempre te quedarán las cuatro temporadas de ‘The Bold Type’ (Netflix), las aventuras de cuatro veinteañeras en una revista de moda. Es sencillamente adictiva.