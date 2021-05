30 may 2021

Si pudiéramos insertar un sonido ahora mismo sería la ya archiconocida canción de Instagram/TikTok que anticipa las desgracias: Oh no, oh no. Oh nonono. Ya está aquí, ya llegó. Hoy comienza MERCURIO RETRÓGRADO oficialmente. Aunque esta semana pasada ya hemos sentido su influjo, a partir de hoy su energía estará al 100% y con ella, todas las desgracias posibles.

Mercurio entra en retroceso y está en Géminis, te ponemos en situación: durante las próximas semanas, las comunicaciones y las conexiones se volverán un pelín majaras. Hay que ser francos. Se tergiversarán las palabras, los mensajes por mail no calarán en el receptor, te tomarás todo a pecho, no te irán los datos, el Wifi... Es más, casi no te funcionará el cerebro, estará preso de una neblina parecida a la que te acecha cuando terminas una clase de spinning. Y además, no deberás tomar ninguna decisión importante, mantener conversaciones trascendentales ni firmar ningún contrato. Porque lo más probable es que no entiendas nada de lo que te digan y no sepas expresarte con claridad.

Perderás buses, metros, taxis, trenes... perderás la vida. Te querrás bajar de ella y no entenderás nada de lo que ocurre a tu alrededor. Cuidado con los WhatsApps: leélos dos veces (y tres) antes de enviarlos, por si acaso. No empieces ni termines ninguna relación importante y sobre todo: NO TE COMPRES ROPA NUEVA, porque nada te sentará bien. Tus sentidos no estarán en el mood. Y para colmo, hará un calor infernal a partir de YA.

¿Qué puedes hacer durante este letargo? Básicamente, nada. Subsistir, mantenerte firme y hacer la croqueta porque es, esencialmente, lo único que vas a poder llevar a cabo.

Y como guinda del pastel, te traemos una imagen de tu yo del futuro (veáse, mañana) de camino al trabajo.

Es todo taaaaaan esperanzador, que lo único que te queda es apuntar bien lo que te depara nuestro horóscopo semanal, para al menos, estar prevenida. ¿La súper buena noticia que no te habíamos contado? Solo dura hasta el 22 de junio...

Oh no, oh no. Oh nonono.

ARIES

[DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Semana de alto voltaje. Los cuerpos celestes se confabulan para multiplicar tu vitalidad, por lo que eres la locomotora del Zodiaco. Como no presumes de paciencia, añade prudencia. Por ejemplo, trata de aparcar antes de bajarte del coche.

TAURO

[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Sigue la tensión entre Saturno y Urano; eso significa que tendrás que ajustar algunas cosas, tanto a la hora de soltar pautas como a la de rescatar y preservar lo que aún es útil. Reoriéntate. Estate atenta a las señales. También a las de tráfico.

GÉMINIS

[DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Con el Sol, Venus y Mercurio en tu signo, estarás inspirada en todo lo que tiene que ver con la comunicación, aunque sería bueno que incorporaras a tu discurso un poco de rima y música. Será más pegadizo. No lo dudes: díselo con una canción sugerente.

CÁNCER

[DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

La energía vibrante de Marte se encuentra estos días con obstáculos, que bien podrían ser dudas por tu parte. Quizá te encuentres con algo con lo que no contabas y te sientas un poquito frustrada. Recuerda: el cangrejo avanza dando un pasito “p’atrás”.

LEO

[DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

Asoma su patita algo que creías superado. Son coletazos que requieren de estos episodios para resolverse. Aunque eres de colores, podrías tener momentos en blanco y negro. Aprovéchalos y enriquece tu fondo de armario.

LIBRA

[DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Quizá te sientas un poquitín atascada en tu creatividad. La Luna activa cosas que has dejado aparcadas o relegadas por “fuerzas mayores”, pero también te llega una inyección de optimismo. A mediados de la semana, te lo pintan de colores.

SAGITARIO

[DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Júpiter ingresa con fuerza en tu ámbito doméstico pidiéndote una ampliación en tu hábitat, so pena de sentirte prisionera entre las cuatro paredes de tu casa. No te quedes en las formas. Anímate y emprende un pequeño plan de feng shui.

CAPRICORNIO

[DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

La Luna creciente se desliza sobre Plutón a finales de tu signo. Su intensa energía te conectará con algún asunto oculto, misterioso, mágico... Serás la envidia de cualquier espía que se precie. Practica el noble arte de la lupa y la deducción lógica.

ACUARIO

[DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Se avecinan cambios y debes asumirlos sin aferrarte a esos elementos que ya solo te roban energía, tiempo y espacio. La austeridad es una virtud si se practica con moderación, ¡como casi todo! Según el refrán, cuanto menos bulto más claridad.

PISCIS

[DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Con tu encanto y esa inyección de optimismo que te aporta Júpiter, no hay excusas para llorar por las esquinas. Si fuese el caso, hazlo con profusión, con ganas y... ¡a lo grande! Y si te sobra para regalar oxitocina, abraza fuerte.

VIRGO

Las cosas pequeñas precisan tus cuidados y atenciones durante esta semana. Nadie como tú para detectar que ese ser o espacio piden una puesta a punto, una mano de pintura, un toque sanador... Como no te duelen prendas, lo harás bien y diligente.

ESCORPIO

[DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Responsabilidades familiares deslucirán esos momentos tan especiales y lúdicos que puedes estar disfrutando. No te lo tomes como un castigo del cielo, se trata solo de una cuestión más en tu agenda. Es cosa de organizarse, pero nunca de privarse.

***Predicción semanal de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1155 de Mujerhoy.