2 ene 2020

Rosie Mercado llegó a su punto de inflexión cuando una azafata le dijo que debía comprar un segundo asiento en un vuelo debido a sus más de 180 kilos de peso. A partir de ahí comenzaba una batalla para volver a un peso normal...

Modelo de tallas grandes, 'curvy' o como se quiera llamar, Rosie Mercado decidió ponerse en forma cuando vio que su peso se le iba de las manos: balón intragástrico, ejercicio, una nueva dieta y sobre todo, mucha determinación, obraron el 'milagro'.

...Así hasta que logró quitarse ¡más de 100 kilos de peso! Toda una hazaña solo empeñada por algunos desagradables comentarios que ha recibido.

El último ha sido la gota que ha colmado el vaso y que la ha animado a denunciar el acoso que sufre por parte de algunos en internet.

Un comentario deleznable

"Busca un puente, salta y acaba con tu vida". Es el aberrante mensaje que Rosie recibó recientemente en su email. La noticia la destapó la propia modelo con un vídeo-comunicado en la web de 'People'.

"Hay un montón de acosadores en internet que están muy cómodos detrás de su ordenador. Soy de constitución grande porque he sido modelo de tallas grandes cuando pesaba 180 kilos", recuerda Rosie. "Y ahora he adelgazado. Si adelgazas, mal y si no lo hacer, peor. Pero me da igual. Ahora soy más feliz", contestó Rosie Mercado a su particular 'hater'.

Dicho esto, las muestras de ánimo hacia Rosie no han parado de multiplicarse desde el momento que se supo la historia. Sus perfiles de Facebook e Instagram dan buena fe de ello. ¡Todos con Rosie Mercado!