El próximo 12 de noviembre, Grace Patricia Kelly hubiera cumplido 89 años convertida en lo que siempre fue: una de las mujeres más elegantes del siglo XX. Con sangre plebeya y el brillo de una estrella de Hollywood, Grace Kelly dejó atrás su carrera cinematográfica como musa de Hitchcock e incluso su Oscar cuando se casó con Rainiero III en 1956. Fue entonces cuando se convirtió en Princesa de Mónaco, aunque antes Grace Kelly ya era reina: reina de un estilo atemporal que ha sobrevivido a su propia muerte y que la convirtió en icono de moda.

De la mano de sus dos diseñadoras de cabecera, Helen Rose y Edith Head, los que conoció en los camerinos de Hollywood y firmaron después sus mejores galas palaciegas, Grace Kelly supo alargar su estela de eterna Princesa de Mónaco y brillante estrella de Hollywood.

Como Audrey Hepburn o Jacqueline Kennedy, Grace Kelly marcó una época con su estilo hiperfemenino, en el que los vestidos de corte 'lady', perfectos herederos del 'new look' de Dior, eran sus favoritos, pero también la combinación de blusa y falda 'midi', los vaporosos modelos de inspiración griega, los volúmenes XXL, los escotes corazón o las pieles, todos ellos inspirados muchas veces en el vestuario con el que años antes podíamos verla en la gran pantalla. A la hora de elegir una paleta de color, Gracia de Mónaco sabía que el 'black&white' era siempre una apuesta ganadora, pero no por ello renunciaba a los tonos pastel, que dulcificaban aún más su imagen angelical (rubia, ojos azules, delicada silueta...), o la sofisticación de los metalizados.

Grace Kelly aunó en una sola mujer lo que millones de mujeres soñaban: el glamour de la alfombra roja de Hollywood, y la elegante pompa de la realeza europea. Su estilo fue perfecto. Y aún lo es.