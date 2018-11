5 nov 2018 jonathan dean

Puede que su nombre (todavía) no te diga nada, pero si dejas entrar a Camila Cabello a tu cabeza, acabará machacándote con un hit tras otro, como un boxeador de peso pesado. Es, para mayores señas, lo que fue Kylie Minogue en 1988. O Britney Spears en 1998. O Lady Gaga en 2008. Si su nombre sigue sin decirte nada, te daremos un número. La canción Havana primer single de su primer disco como solista -llamado apropiadamente Camila- lleva al cierre de esta edición más de 1.078.819.013 (sí, más de mil millones) de visitas en YouTube.

En febrero, apenas un mes después de su lanzamiento, el disco alcanzó esos mil millones de reproducciones en internet. "Es una locura", dice la cantante. Ha sido una de las canciones más reproducidas en Spotify durante el primer trimestre del año. "Alucinante", asegura la autora. Además, y, este es mi dato favorito, sus seguidores han pasado, en total, el equivalente a 15.397 años escuchando su música en Spotify.

¿Cómo demonios consigue sobrellevar un éxito de estas dimensiones? "No llevo una vida de estrella del pop. Eso es lo que hago, no es lo que soy -asegura-. Y no me aíslo en una burbuja porque eso te conduce a la soledad, la fragilidad y la falta de honestidad. Me siento muy cerca de mi familia. Es evidente, ¿no?". Y así es. Su madre, presente en la entrevista, suele viajar con ella y se encarga de poner a punto su vestuario.

A sus 21 años, Cabello parece relajada, acurrucada en un sillón y vestida con ropa informal. Apenas quita la vista de su interlocutor. De su melena oscura, larga y espesa, no se le mueve ni un pelo. Es bajita, pero no me doy cuenta de su altura real (apenas metro y medio) hasta que se levanta al final de la entrevista. Seguramente, por la confianza que transmite en sí misma, aunque ella dice que en realidad es como "una niña de ocho años". Eso es lo que ella dice. Pero cuando la conoces te da la sensación de que Camila Cabello no sería tanto el conejo asustado y deslumbrado por los faros de un coche, como el conejo que va conduciendo el coche. Es una chica dulce, pero sus opiniones no lo son tanto: por ejemplo, ha sido muy crítica con los planes de Donald Trump para anular el DACA, el programa creado en la época del presidente Obama para los dreamers [soñadores], que garantiza una protección temporal a los migrantes indocumentados que llegaron a EE.UU. cuando eran niños. Para ella, es, además, un asunto personal: su madre es cubana y su padre mexicano, y ella cruzó la frontera para llegar a Miami cuando solo tenía seis años.

"Vi un vídeo -cuenta Cabello- en el que deportaban a México a un padre que había vivido en EE.UU. durante 14 años. Podría haber sido mi propia familia. Podrían habernos devuelto a un lugar que ni siquiera recuerdo. Y no habría sido justo. Los artistas ya no se callan. Estamos inmersos en movimientos como #metoo o #blacklivesmatter. ¿Cómo no voy a decir nada de lo que nos está pasando a los dreamers?".

El éxito de la minoría

¿Es consciente de la ironía de pertenecer a una minoría perseguida por el Gobierno y, al mismo tiempo, ser una de las cantantes con más éxito de EE.UU.? "Totalmente -dice, haciendo una pausa-, eso ha hecho que me sienta aún más orgullosa de mis orígenes. Hablar en público sobre tu cultura te hace sentir pasión, e ira, por lo que está pasando; te hace darte cuenta de que tienes que combatirlo con amor y con verdad".

Le hablo de la reciente matanza que tuvo lugar en un instituto de su estado, Florida, y la protesta que organizaron en diversas ciudades norteamericanas miles de estudiantes -muchos de los cuales serían fans suyos- contra la falta de control sobre las armas. ¿Ha pensado en hablar sobre esas cuestiones? "Sí, es, simplemente, horroroso, y espero que las cosas cambien muy pronto. Ya es hora, ¿sabes? Es una falta enorme de respeto hacia la vida humana que pasen esas cosas y que no se haga nada. Porque se podrían tomar medidas para evitarlas, y eso es lo peor", responde la cantante en un tono sosegado.

Parece que hubiera transcurrido una vida entera desde que a los 15 años Camila se presentó a los casting de la versión estadounidense del concurso Factor X. Lo hizo como solista, con la canción Respect de Aretha Franklin, pero la organización del programa decidió seguir el ejemplo de One Direction y crear un grupo de chicas de edades similares. Así es como acabó formando parte de Fifth Harmony, un grupo femenino con el que publicó dos discos, antes de dejarlo en 2016. ¿Por qué se marchó? Ella dice que llegó un momento en que empezó a componer canciones que ya no le apetecía compartir con nadie. A esos temas los llama "el jugo de una naranja", que es la forma que tienen en Florida de referirse a su propia alma. "Hubo un momento en que me dije: "Vale, ahora quiero ser yo misma. Necesito mi propio espacio". Y se fue.

La cantante Camila Cabello para su discográfica. pinit

Una decisión amarga

Tras abandonar Fifth Harmony, Camila se quejó de que la imagen del grupo se había sexualizado demasiado. El resto de la banda respondió con una actuación en televisión donde echaban del escenario a un muñeco (que representaba a Cabello) al comienzo de una canción. ¿Le habría gustado que la separación hubiera sido menos amarga? "Sin duda -dice-, pero a estas alturas todas nosotras lo hemos olvidado y les deseo lo mejor, de verdad". [El grupo se ha separado recientemente].

¿Le recomendaría a los que sueñan con una carrera musical que lo intentaran en concursos tipo talent show? "Si no me hubiera presentado a las pruebas de Factor X no habría llegado hasta aquí -dice-. La situación de mi familia no me habría permitido ni pagarme un avión. Pero gracias al programa, alguien con mis orígenes ha conseguido abrirse camino en la música".

En una industria que suele explotar a las jóvenes estrellas, ¿cómo puede alguien evitarlo? "Cuando eres joven y no conoces muy bien cómo funciona esto, puedes pensar que hay cosas que tienes que hacer para evitar problemas. Pero al final se trata, simplemente, de defender tus derechos, de poder decir "no me siento cómoda con esto" y asumir las consecuencias", asegura.

Su álbum -que no suena muy distinto del Anti de Rihanna- desprende madurez. Ambos tienen un ritmo lento y tratan sobre el placer y las dificultades que entraña el amor profundo. Las canciones Real Friends y All These Years reflejan una experiencia que no encaja demasiado con la edad de Cabello, mientras que Havana y Never Be the Same son los típicos hits destinados a las listas de éxitos.

El segundo contiene la siguiente frase: "Igual que la nicotina, la heroína, la morfina... Eres todo lo que necesito". ¿Tenía intención de provocar? "No -dice sin estar del todo convencida-, para mí era una frase inocua, porque nunca he tomado drogas; era una forma de decir: "El amor es mi droga". Cuando se la enseñé a mis padres, me dijeron que no podía cantar eso. Tengo una hermana de 10 años y me dijeron: "Imagínate a Sofía cantando algo así". No lo había pensado y tuvimos una crisis". Así que acabó incluyendo también una versión suavizada de la canción.

Le digo que, en una base de datos que contiene información sobre famosos, se afirma que las fans de Camila Cabello son, en su mayoría, mujeres con edades de entre 17 y 19 años. "Ah, qué bonito", responde. Esas fans usan la etiqueta #love en las redes sociales. "Esto me ha alegrado la semana". Otro dato curioso: también tiene seguidoras con más de 65 años. "Es increíble." ¿Cómo se dirige a ese público? "Mire, no lo sé -responde, sonriendo-. Quizá es porque no me da miedo usar un lenguaje romántico". Pero, ¿no son las citas de ahora menos románticas? "Me temo que sí. Todo es más informal y con menos romance. Pero eso no me va".

Camila Cabello para una campaña de Guess. pinit

Mensajes íntimos

Camila llega a la música cuando las estrellas están sometidas a un escrutinio permanente. Cualquier frase más osada que "me he despertado" puede convertirse en un lastre. Ya ha tenido que enfrentarse a un robo masivo de datos, que reveló sus mensajes íntimos con un novio y el uso (cariñoso) de la expresión ma nigga ["mi negro", en jerga callejera] para referirse a Obama. Cuando lo escribió tenía 15 años. Y ha aprendido.

¿Hay algún modo de salvaguardar su imagen, o la gente va a estar esperando siempre que cometa un error? Por primera vez se toma su tiempo para responder. "Más bien lo segundo -afirma resignada-, por eso apenas publico en las redes. Es imposible vivir sin cometer errores o sin decir algo desafortunado. No pienso vivir como si fuera la típica cantante pop perfecta. Soy humana, y la parte inhumana que conlleva esta profesión hoy es el hecho de ser observada por el público".

Su madre sonríe con orgullo. En Cuba trabajó como arquitecta, pero tuvo que hacer de dependienta en una tienda de zapatos en Miami, mientras su marido lavaba coches. Tuvieron un sueño, y su hija también. ¿Hay algo más genuinamente americano que ser emigrante en los Estados Unidos?

