29 jul 2018 Blanca J. de la Hoz / fotos: Juan Millás

Actriz y chef (dos estrellas Michelin con su restaurante Dstage), a Natalia y Diego les une la pasión por la comida, el espectáculo... y el deporte. Entre las carcajadas sonoras de Verbeke y la mirada sensible de Guerrero transcurre este suculento encuentro en la terraza de otro lugar de moda: Donde Mónica.

Natalia Verbeke. Nos conocimos hace 15 años porque entrenábamos en el mismo gimnasio. Sin querer, me quedaba mirando lo bien o lo mal que lo hacía él. ¡Nos veíamos siempre en chándal y sudados! [Risas].

Diego Guerrero. Empezamos a hablar de una forma muy natural y el tema de la gastronomía acabó surgiendo.

N.V. A mí me encanta comer y me resulta fascinante lo que hace Diego. Cuando lo conocí, no había probado nada suyo. La primera vez fue en el Club Allard, donde él trabajaba en esa época. Luego ya regresé muchas veces y me metí en la pecera. Si te soy sincera, cocino fatal. De hecho, mi chico y yo le debemos a Diego unas empanadas y estamos retrasando el momento, una y otra vez, para que no tenga que probarlas [Risas].

D.G. Sí, fue un día que se vino arriba y dijo que me invitaban a unas empanadas que le salen muy bien. Luego he ido notando que la fecha se iba retrasando y retrasando. Empiezo a detectar algo de miedo escénico…

N. V. Siempre que viajo, le acabo llamando para preguntarle dónde ir a comer o a cenar. O le pido ayuda para probar cosas especiales: me encanta descubrir nuevos sabores.

D.G. En alguna ocasión, incluso le he dado una clase privada de té matcha.

N. V. Me encanta el té matcha, pero se que hay que hacerlo muy bien, no se puede comprar y poner la bolsita, sin más. Y el único que podía explicarme bien cómo hacerlo era Diego, claro.

D. G. Así que en la barra de Dstage le hice una master class privada con su escobilla y ella bate que te bate.

N. V. Eso ha sido como introducción para lo que le voy a pedir luego [Risas].

D. G. Me va a pedir la receta de la masa de la empanada [Risas]. Bromas aparte, lo que ha nacido a través de estos años entre ambos es un vínculo muy fuerte. Una amistad en la que los dos nos respetamos, nos queremos mucho y cada uno admira la profesión del otro. Tenemos muchos puntos en común.

N. V. Sobre todo, el sentido del humor. Somos optimistas y muy cercanos. Nuestra amistad es sincera y honesta y ambos nos apoyamos mutuamente. No se me olvida que él vino a verme a Bilbao a mi primer estreno de la obra de teatro Invencible.

D.G. No nos vemos todos los días, pero cuandolo hacemos nos alegramos y disfrutamos. Cuando hablamos poco, tardamos 10 segundos en contestar un mensaje del otro porque existe esa conexión.

N. V. Además, tenemos amigos comunes. ¿Recuerdas, Diego, cuando coincidimos con Marta y Sebastián en El amante?

D. G. Yo participaba en la obra de teatro El amante con un tema gastronómico, y en el estreno coincidimos con el hermano de Natalia, Sebastián, y con su chica, Marta, que es amiga mía. Nos enteramos en paralelo de que estaban saliendo y nos fuimos juntos a cenar después del teatro. Fue muy divertido. Acabamos tomando helado en Freddo.

N. V. De Diego valoro muchas cosas. Primero, me parece un genio, es muy heavy lo que hace. Como actriz siento que soy una intérprete, pero lo de él es crear de la nada y siempre me ha parecido un misterio. Sigo sin entender cómo llega a la receta de un plato porque me parece fascinante. Luego conoces a la persona y te das cuenta que, además de divertido, es un buen amigo porque siempre que lo necesitas está ahí.

D. G. Yo alucino con cómo aborda Natalia sus personajes. Tengo muchos amigos actores y actrices, pero cuando ya los conoces te cuesta mucho creerte al personaje y no ver a la persona. Sin embargo, en todo lo que hace Natalia siempre veo al personaje. E, incluso, antes de conocerla, ella no lo sabe, a mí me gustaba muchísimo. Siempre me ha encantado y me he creído los papeles que interpreta. Me parece que tiene muy clara la dirección de su carrera, y eso es algo que a mí también me pasa. Al final, un actor es un empresario de sí mismo que tiene que saber ser un genio y un artista a la vez que gestiona su propia empresa.

N. V. Es un poco lo que hablábamos aquella otra vez: lo importante que es decir que no cuando no lo ves claro. Tú y yo lo hemos hecho así. Porque cuando sabes decir que no, estás eligiendo lo que realmente va a decidir tu carrera. Otra cosa que me encanta de Diego es que no tiene divismo, ni tontería. Nosotros somos personas con los pies en la tierra y no creo que vayamos a cambiar.

D. G. De hecho, cuando conversamos lo hacemos de nuestras profesiones porque es inevitable, están demasiado pegadas a nuestras vidas, pero hablamos mucho más de la parte personal y humana, o simplemente de chorradas.

N. V. Hacemos mucho el tonto, no hay nada más que ver nuestros vídeos en Instagram.

D. G. Hablamos mucho también de yoga y de deporte. ¿No?

N. V. A mí lo que me gustaría es aprender a cocinar, y si lo hago, me gustaría aprender del mejor. Yo la sigo soltando...

D. G. El día de la empanada la acabaré haciendo yo. Ya lo veo venir.

