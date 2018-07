30 jul 2018 Blanca J. de la Hoz / Foto: Juan Millás

Agente y actriz forman un equipo indestructible forjado en un sinfín de proyectos compartidos. Najwa Nimri, un actriz mítica que triunfa en la serie Vis a vis, y Antonio Rubial, un reputado representante de actores dueño de la agencia A6 Cinema, se encuentran en el café Bumbgreen de Madrid. Silencio, se rueda.

Antonio Rubial. Nos conocimos en 1999 y fue un flechazo: me resultó sorprendentemente fácil entenderme con ella. Hay gente que piensa que no nos parecemos en nada, pero es una de mis representadas con las que mejor me entiendo. Es rápida, práctica, no marea, lo tiene todo muy claro. Esto es oro para esta profesión.

Desaparecí cuatro años y, a mi vuelta, Antonio me recibió sin rencor". Najwa Nimri, actriz.

Najwa Nimri. No necesito extrema atención, ni en un shooting ni en ningún sitio; tengo un mundo interior que manejo en el día a día y me nutre lo suficiente. Con el tiempo, me he dado cuenta de que soy de esas personas que no necesitan ser el centro de atención todo el tiempo. Con Antonio tengo desde hace mucho tiempo un código con el que hablamos y compartimos intimidades.

A. R. Nos reímos mucho juntos. Nos une, además, una forma desapegada de ver este business. Muy independiente y muy madura. En la oficina me dicen que cuando me escuchan al teléfono siempre saben si estoy hablando con ella.

N. N. Sí, sí por las risas.

A. R. Por las cosas que decimos y por el tono. Me dicen que mi registro cambia totalmente cuando estoy con Najwa. Y eso es muy bonito.

N. N. Creo que ambos vemos esta profesión de una forma muy lúdica, por eso conectamos. No nos tomamos nada a pecho, somos cero dramáticos y muy prácticos. Es como una conexión del norte, yo soy vasca y él, de León. Es decir: somos austeros y sobrios.

A. R. También hemos tenido nuestras luces y nuestras sombras, pero ahora estamos en otro momento, con otra visión más realista. En un lugar mucho más honesto con nosotros mismos y con la profesión. Y esto nos hace entendernos aún mejor.

N. N. Yo desaparecí de este planeta hace unos años. Me puse a parir y a criar a mi hijo Teo durante cuatro años y me centré en la música. Cuando volvimos a trabajar juntos, me encantó la actitud de Antonio, generosa y sin rencor. Entiende el business, y la ida y la vuelta de un actor, y eso se lo debemos a Katrina Bayonas, con quien empezamos los dos. Cuando volví, fue como si no hubiera pasado el tiempo.

A. R. Nos reencontramos durante el Festival de Málaga. Fue muy fácil. Nos miramos e hicimos clic otra vez.

Fue un flechazo. Lo tiene todo muy claro y eso es oro para esta profesión". Antonio Rubiales, representante

N. N. Antonio tiene una intuición increíble, es un jabato. Sabe cómo ha cambiado el paradigma de lo audiovisual. Katrina decía que una carrera se hace a base de 'noes': donde dices no, luego viene el sí. Pero para eso tienes que aguantar y Antonio y yo lo hemos hecho de forma muy natural.

A. R. Recuerdo un día que tú me mandaste unas flores por algo, con una nota que todavía guardo en mi cajón: 'A veces nos queremos más, a veces nos queremos menos, pero el camino lo hacemos poco a poco'. Esa nota escrita de tu puño y letra me hizo mucha ilusión. Pensé: 'Qué real y qué bonito'. Me encantó.

N. N. No nos vemos mucho, pero siempre estamos ahí el uno para el otro. En estos últimos cuatro años no tengo otra bendita realidad que trabajar y trabajar, gracias a este hombre. Al día siguiente de reanudar nuestra relación profesional, me llevó a conocer a Luis San Narciso, el director de casting de 'Vis a vis'. Ahí enganchamos esta nueva etapa televisiva maravillosa. Fue en el momento clave. Antonio tiene eso. Ve el giro que tienes que hacer en tu carrera, porque si no pillas la curva en el momento exacto, pasan 10 años y no has hecho nada. Estoy feliz en mi experiencia televisiva, la dinámica de trabajo me encanta y el equipo es increíble: ha hecho posible que una serie de televisión de este país se haya convertido en un fenómeno mundial.

A. R. Quién nos iba a decir a nosotros hace años, cuando empezamos, que una serie grabada en Madrid, en nuestro idioma, con todo el equipo de aquí, se iba a estar viendo hoy en medio mundo.

N. N. Tengo un hijo de 13 años con el que puedo ver Vis a vis y le hace ilusión, pero al que no le interesan las películas que hago, como al resto de su generación. Yo quiero estar con los que vienen, en lo que está pasando ahora mismo, pero con mi edad. Antonio y yo hemos vuelto a coger una ola, pero no es la primera. Las olas suben y bajan. Y ahí es donde estamos en esta comunión magnífica. Si te mantienes con la ilusión y con la mecha, y vas de la mano de alguien que no te mete presión y confía en que si proyectas bien las cosas, acaban sucediendo, suceden. Es así de mágico.

