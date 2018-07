30 jul 2018

Vacaciones en yate: ¿dónde si no puede relajarse, alejada de las miradas indiscretas, una estrella del calibre de Beyoncé? Pero, cuidado, no en cualquier yate. Se trata de una embarcación valorada en 283 millones de dólares que se alquila por 1,9 millones a la semana y que Beyoncé y familia alquiló para pasearse por la costa amalfitana tras su gira europea. Incluye una tripulación de 28 personas, piscina, jacuzzi, piano, bar, gimnasio, salón de belleza y unas impresionantes terrazas.

Sin embargo, la verdadera estrella de estas vacaciones ha sido Blue Ivy (6 años), protagonista de muchas de las fotografías que se han ido filtrando, muchas porque la misma Beyoncé las ha colgado en su website. Lo mismo la vemos practicando meditación nocturna con su madre, en una de las impresionantes cubiertas del yate, que en la piscina, sumergiéndose como una auténtica estrella, con su cóctel en la mano.

Más fotos inéditas: las primeras en las que vemos claramente a los gemelos Rumi y Sir, que acaban de cumplir un año. Por las pocas veces que hemos podido verles, parece que Rumi es la más risueña de la pareja: aparece siempre riéndose. Ella es la que le da la mano a su padre en la cubierta del yate, mientras miran la espuma que el barco hace al pasar.

No solo Jay Z, los gemelos y Blue Ivy navegaron en el impresionante yate: también estaba la abuela de la saga, Tina Lawson (64 años). Las tres generaciones de mujeres Knowles aparecen sentadas cómodamente en un sofá, probablemente viendo la tele. Lo de las gafas de sol en interior no se entiende muy bien: probablemente no llevaban maquillaje. ¡Las vacaciones son para no maquillarse!

