30 jul 2018

Compartir en google plus

Su madre; Victoria Beckham, no ha podido evitar mostrar su orgullo en Instagram: su hijo mayor, Brooklyn Beckham, ha fotografiado su primera portada: Sophie Turner, Samsa en 'Juego de tronos', para la revista '1883 Magazine'. La cuestión no deja de levantar su consiguiente polémica: Beckham tiene solo 19 años y cero trayectoria. ¿Resulta más atractivo para los lectores el trabajo de un famoso casi adolescente y obviamente novato que el de un fotógrafo profesional?

@sophiet Una publicación compartida de bb (@brooklynbeckham) el 26 Jul, 2018 a las 1:22 PDT

Si dejamos atrás los prejuicios, la respuesta podría ser sí: para el público joven, tiene más interés constatar cómo ve el mundo alguien de su misma generación y, además, supone una oportunidad para identificarse. Brooklyn fotografía a Turner subida al sanitario del cuarto de baño, sentada con una cerveza en la mano y cara de pocos amigos, una visión ciertamente punk y muy alejada de la típica imagen sexy de las actrices jóvenes que estamos acostumbrados a ver. En otro de los retratos, también aparece desafiante, sentada cómodamente y con los pies en alto.

Lo cierto es que Brooklyn lleva fotografiando desde los 14, año en el que firmó su primer encargo, para la firma Burberry. Sin embargo, hace justamente recibió muchísimas críticas por 'What I See' ('Lo que veo'), un libro de fotografías publicado por Penguin Random House en el que recogía sus instantáneas conceptuales. No solo provocó todo tipo de burlas por su falta de calidad, sino que puso encima de la mesa lo ridículo que es que alguien sin experiencia ni formación pueda publicar un libro simplemente por tener los apellidos adecuados o muchos fans. Parece que Beckham aprendió la lección y en septiembre empieza como ayudante de un importante fotógrafo británico.

Además...

- Brooklyn Beckham quiere fotografiar a la sensual Emily Ratajkowski

- Brooklyn Beckham: el aspirante a fotógrafo en crisis

- Victoria Beckham bromea sobre el corte de pelo de Brooklyn en Instagram

¿Sabías que Brooklyn Beckham es Piscis? Consulta su horóscopo