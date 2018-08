2 ago 2018 BLANCA J. DE LA HOZ

Recién aterrizada de Los Ángeles la una y directa de su Coruña natal la otra, logramos cuadrar agendas y reunir a dos amigas muy especiales del mundo del celuloide. Emma Lustres –copropietaria de Vaca Films y productora de grandes títulos del cine español como Celda 211– se sienta junto a la actriz Goya Toledo en la cafetería del Hotel Only You Barquillo para desvelarnos su mágica relación. Compañerismo, cercanía, admiración mutua y una sólida amistad figuran en el guion de esta historia.

Emma Lustres. A nosotras nos unió la primera película que produje en el año 2004, Somne. Nos conocimos allí y ya me enamoré de ella, porque Goya es una persona excepcional. Nos hicimos superamigas. Estuvimos juntas todo el rodaje, la promoción, el lanzamiento y a partir de ahí ya permanecimos siempre en contacto; pero durante varios años nos hemos visto muy poco.

Nos volvimos a encontrar y fue como si no hubiera pasado el tiempo”. goya toledo

Goya Toledo. Y de repente volvimos a coincidir con El desconocido y fue como si no hubiera pasado el tiempo. Cuando ella está rodando se involucra en cada detalle, está pendiente de todos y hablábamos mucho. Yo estaba fuera de casa y fue tan cariñosa que nuestra amistad se forjó de una manera muy fácil.

E. L. Como dice Goya, me implico mucho en cada proyecto y una de las cosas que más me gustan en los rodajes es cuidar de los actores. Es fundamental. Ellos son los que se exponen, para lo bueno y para lo malo. A veces hay ciertos prejuicios y al resto del equipo le da reparo acercarse o sentarse a hablar con ellos. Pero a mí me gusta que se sientan queridos y protegidos.

¿Algo en común? Nos gusta pasarlo bien y no tenemos vergüenza”. emma lustres

G. T. Tras el rodaje de El desconocido hiciste una fiesta de disfraces que fue una maravilla. Había 40 amigos tuyos y pusieron un vídeo que habías hecho. Una película maravillosa en la que veías la evolución de toda la gente que estaba allí. También nos recuerdo en alguna fiesta bailando, y a la gente mirándonos como diciendo: “¿Estas dos qué hacen?”. Y nosotras, disfrutando [Risas].

E. L. Es que si algo tenemos en común, además de ser muy sinceras y querer aprender, es que nos gusta pasarlo bien y no tenemos vergüenza.

G. T. Yo quizás soy menos vergonzosa cuando estoy con ella... [Risas]

E. L. Esa falta de pudor tiene que ver, en el fondo, con la seguridad en una misma y con la edad. Lo veía ayer mismo, con la niña de un rodaje… ¡Con 10 años hay tantas cosas que te dan vergüenza!

G. T. Y, además, en esa etapa tienes todavía mil complejos. ¡Cómo hemos cambiado!

E. L. Esa es una de las cosas bonitas de cumplir años, que te conviertes en una persona más segura y más tranquila. Realmente, le das importancia a las cosas que lo merecen y no a las tonterías.

G. T. Hace dos años que vivo en Los Ángeles y, al principio, tenía la sensación de que me equivocaba sin parar porque todo es diferente. Llegó un momento en el que me dije: “Tengo que aprender todo de nuevo, pero sin temor a equivocarme”. Con los años he aprendido a darme más libertad y perdonarme. A decir: “No pasa nada”. Por ejemplo, algo que quiero hacer, si la vida me da la oportunidad o consigo que ocurra, es dirigir.

E. L. Es curioso, porque varios colaboradores me han dicho alguna vez: “Tú vas a dirigir…”.

G. T. Yo ya lo había pensado, porque te involucras a fondo y tienes muy buen ojo. Deberías probarlo algún día.

E. L.Admiro mucho el trabajo de los directores y me parece apasionante, pero creo que ellos siempre lo hacen mejor. Mi pareja, que es socio en Vaca Films, siempre me dice que tengo que dirigir, pero creo que mi visión ya está en las películas que produzco.

G. T. Estoy recordando ahora en cómo lo pasamos juntas en Venecia, en la première de El desconocido. Fue tan emocionante. La gente lloró en el pase de la película. Tengo ganas de que vengas a Lanzarote, mi isla, y estemos juntas de nuevo.

E. L. Todavía nos queda mucho que compartir.

