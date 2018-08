3 ago 2018 blanca j. de la hoz

Lladó y Castillo comparten, entre otras cosas, su amor por el arte, las antigüedades y un estilo en el que reinan las mezclas sorprendentes. Valientes, vitalistas, cercanos y cosmopolitas, estos dos ases de la decoración no conocen la palabra rivalidad. El encuentro se produce en uno de los cafés más chic de la capital, Il Tavolo Verde.

Lorenzo Castillo. Nos conocimos en la feria de antigüedades y coleccionistas de arte de Madrid, la Almoneda, hace 20 años. Nuestros stands eran los más bonitos de la feria, con dos estilos complemente distintos, pero los más ideales. Nos reímos desde el principio.

María Lladó. Siempre recuerdo el sofá de terciopelo amarillo de seda Louis XV que te compró el anticuario Miquel Alzueta, maravilloso. Yo te compré un cuadro de Panton.

L. C. Las ferias unen mucho porque se empieza muy pronto y se acaba muy tarde. Entonces yo solo era anticuario, pero cuando entré al interiorismo María fue un gran apoyo.

M. L. Nos hemos llamado cantidad de veces para consultarnos por piezas para nuestros proyectos o para pedirnos direcciones de algún profesional.

L. C. Tenemos una relación a distancia porque María vive en Barcelona y yo en Madrid.

M. L. En esta profesión puedo decir con orgullo que mis confidentes son Lorenzo y Lázaro Rosa Violán.

De Lorenzo admiro su libertad y su valentía para romper esquemas”. maría lladó

L. C. Es un cariño a distancia. María tiene una casa en Ciudadela maravillosa y voy a darle el rollo a partir de ahora porque he comprado una casa en Mahón, por lo que Menorca va a ser otro de nuestros puntos de encuentro.

M. L. Eso es algo muy nuestro, que al final, nos vamos encontrando en todas partes. Nos va gustando lo mismo y eso nos une. Primero fueron los muebles, después la decoración y ahora son los lugares los que ejercen la atracción.

L. C. Es curioso lo de la casa de Menorca, pero hay más: llevo mucho tiempo pensando que me gustaría tener una casa en Almería y resulta que María también tiene una casa allí.

M. L. Tenemos líneas estéticas distintas, pero seguimos el mismo trayecto.

L. C. Son estilos diferentes, pero con las mismas inquietudes. Por ejemplo María está haciendo escenografía de teatro y yo llevo toda mi vida queriendo hacerlo.

M. L. Hay muchos estilos de decoración que me horrorizan y otros que pienso que no los podría hacer, pero que realmente me gustan. En el caso de Lorenzo, no sabría hacer lo que él hace, pero me apasiona.

L. C. Yo tampoco sabría hacer lo que tú haces, pero me encanta contemplarlo. Antes me estabas contando que habías hecho un dormitorio todo tapizado de terciopelo rosa y me parecía increíble. Creo que yo no sabría hacerlo, pero me parece una idea espectacular, hasta el punto de que me planteo si querría tener uno [Risas].

María es frescura, una auténtica Mondrian de la decoración”. lorenzo castillo

M. L. Yo, de Lorenzo, admiro su libertad, la valentía y la fuerza con la que se ha lanzado a la decoración y ha roto esquemas a todo el mundo. El resultado de lo que hace es majestuoso, contemporáneo, sobrio y siempre elegante.

L. C. María es frescura. Es todo soltura, joven y fácil. Y esa naturalidad con la que ella decora lleva a un resultado tan estético y colorido que es absolutamente único y excepcional. María, ¡es que tú utilizas el color como Mondrian! No lo sabes, pero eres una auténtica Mondrian en decoración. Color blocks básicos sobre un lienzo en blanco. Nunca utilizas colores empastados ni engamados. Lo que tú haces es pura modernidad.

M.L. Concibo las casas como escenografías vivibles, por eso, a la hora de trabajar lo hago cada vez menos con los planos y más con la cabeza. Compro los muebles y trato de crear escenografías habitables, pero me gustaría hacerlo con libertad absoluta; por eso ahora me gustaría encaminarme hacia el mundo del teatro.

L. C. Por cierto, este verano nos vemos en Menorca...

M. L. Claro. ¿Y es cierto que fuiste a la gala de Eurovisón en Lisboa? Yo me apunto a la del año que viene. Eso sí que es un buen plan.

