3 ago 2018

Brad Pitt, Hugo Boss, Natalie Portman, Dior. No importa si se trata de una estrella de Hollywood o de una firma de lujo, el lente privilegiado del fotógrafo francés Vincent Flouret lo capta todo. Y es que la precisión, la paciencia y el ojo son sus mayores herramientas. Pero, dentro de la vida de este talentoso, y famoso fotógrafo hay otras dos pasiones que lo mueven aún más que inmortalizar momentos. Las dos comienzas con M: Madonna y Max, su perro.

Y cuando la mente es creativa y las redes están a un click el resultado puede ser totalmente sorprendente. Como el proyecto que este francés decidió poner en marcha. La curiosa historia del Golden Retriever que imita a la diva de divas, comienza en una biblioteca. Flouret se topa con una Vanity Fair. En ella hay una imagen tomada por la reconocida Annie Leibovitz. “Entonces vi a mi lado, y allí estaba Max. Y se me pensé: ¿por qué no le tomó un retrato a Max a lo Leibovitz”, cuenta el fotógrafo francés que además se declara un amante de los animales, motivo por el que se convirtió en vegetariano.

Así dio inicio a la serie de retratos de Max. Y de pronto Flouret observó por casualidad la portada del disco ‘Like a Virgin’ de Madonna. Y fue entonces cuando terminó de cerrar todas sus ideas y decidió hacerle un tributo a la cantante.

El artista ha cuidado cada detalle de las fotos. Desde el vestuario, el escenario hasta los accesorios. La realización no fue nada sencilla. En una entrevista con el medio francés News of Madonna, explicó: “Para poder hacer la versión de ‘Like a Virgin’, tuve que sentar a Max en un sillón con la pierna apoyada en un apoyabrazos, como prueba. Luego pasé el día buscando el disfraz en Internet y me di cuenta de que para la mayoría de la gente, un simple tutú blanco y una cruz son suficientes para reproducir un look, pero para mí ¡No! Así que comencé a hacer los trajes yo, y eso que no tengo ni una sola noción de costura”.

El artista recreó con su imaginación y estudiando muy pero muy a detalle las fotos, los looks de Madonna. “Por ejemplo, tuve que coser 700 lentejuelas -¡y no tengo una máquina de coser!- solo para hacer el disfraz de 'Music!' Es mucho trabajo, pero para alguien como yo, que ama la creación en su proceso general, fue un verdadero placer hacerlo todo”, reconoce.

Aunque le salió casi todo a la perfección hubo un par de imágenes que no pudo recrear. La primer fue ‘Cherish’ porque a Max no le gusta el agua; tampoco se pudo hacer la imagen capturada por Demarchelier en los 90, porque la cantante aparece con un cigarro.

Para que el perro pudiera lograr el movimiento que la artista hizo en Vogue y con Jean-Baptiste Mondino, Flouret tuvo que preparar a Max dos meses antes con ejercicios para estirar sus patas.

Max, disfrazado de Madonna. pinit

Aunque parezca increíble el artista casi no usó Photoshop. “El uso de esta herramienta se debe limitar a retocar la belleza no a hacer fotomontajes”.

El proyecto terminó convirtiéndose en uno social. Con la venta de las imágenes de Maxdonna –como llamó a la serie- el fotógrafo ayudará a la ONG que Madonna tiene en Malaui.