Con su voz pausada, Silvia Abascal contagia esa serenidad en la que parece haber alcanzado la maestría. Escuchándola, da la impresión de que es una de esas personas que conducen su vida con la ventanilla bajada, el brazo fuera y dejando que el viento la despeine. “Creo que en la vida uno no tiene que ser fuerte como una roca, sino flexible como un junco. Porque no se trata de pelear y de vencer, sino de fluir...”.

A su lado, en ese coche imaginario, van sus compañeros de viaje: el actor Xabier Murúa y Leona, la hija de ambos, que desde que nació en enero la tiene “felizmente agotada”. En el retrovisor, cada vez más lejano, el día en que un ictus puso su cuentakilómetros a cero; en el asiento de atrás, todo el bagaje de sus 39 años y los personajes que ha interpretado en dos décadas, desde que Chicho Ibáñez Serrador le dio su primera oportunidad en el 'Un, dos, tres'. Luego vinieron 'Pepa y Pepe', 'El comisario', 'La dama boba', 'El Lobo', 'La catedral del mar'... Su próxima piel será la de la reina Pentesilea en 'Las amazonas', que podremos ver en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, dirigida por Magüi Mira, del 8 al 12 de agosto.

Mujerhoy: Es su primera vez en ese escenario imponente. ¿Cómo le hace sentir?

Silvia Abascal: Una de las cosas que me atrajeron del proyecto era tener la posibilidad de estrenarme aquí. Teatralmente es un lugar histórico, sagrado. Y además con ese público, al aire libre, bajo la luna… A nivel energético, muchos compañeros me han dicho que hay un antes y un después de Mérida.

Mujerhoy: ¿Cómo definiría a su personaje, la reina de las amazonas?

Silvia Abascal: Es un torrente, una guerrera muy noble y fiel a la ley y a su tribu de mujeres; pero se enamora del guerrero que debe abatir y se trastoca todo. Cuando domina el corazón, todo se descoloca.

Mujerhoy: ¿Le ha hecho reflexionar?

Silvia Abascal: Las amazonas son mujeres que, hartas de ser sometidas y violadas por los hombres, deciden retirarse a una montaña y entrenarse para la guerra. Usan a los hombres para procrear. No está permitido elegir ni enamorarse, y solo permiten que sobrevivan las niñas. Digamos que es la mujer usurpando la fuerza masculina. Esta obra habla, precisamente, de cómo esto no nos lleva a ninguna parte.

Mujerhoy: ¿Podemos trasladar esos temas al momento presente?

Silvia Abascal: Sí, claro. En 'Las amazonas', a la inversa que en la realidad, la mujer está en la posición de someter al otro, de usarlo para lo que necesita, aislándose del corazón. La lectura es que esta fuerza destructiva, cuando se da de un lado o de otro, solo conlleva más violencia y deseos de venganza. Algunas mujeres que están en altos cargos, para que las tomen en serio, acaban adoptando una posición masculina. Ahí no está nuestro poder. Hablo en líneas generales, pero creo que es un error. La mujer tiene herramientas de sobra para hacerse escuchar y dominar una situación; pero desde otro lugar.

Mujerhoy: ¿Cree en el teatro como instrumento de denuncia social?

Silvia Abascal: Por supuesto. Todo el arte está para eso, para despertar conciencias y plantear preguntas. Y dentro de las artes, el teatro intenta que el espectador salga de la sala con preguntas y reflexiones que le muevan cosas, en la mente, en el corazón o en el instinto.

Mujerhoy: En este momento, en el que las mujeres están hablando alto y claro, ¿se considera usted una mujer combativa?

Silvia Abascal: Siempre me he sentido implicada, no solo ahora. Ahora se nos está concediendo el espacio para ser escuchadas, pero la mujer lleva reclamando sus derechos toda la vida. ¡Ya está bien! Los derechos tienen que ser los mismos. Cualquier otra cosa es inaceptable.

Mujerhoy: ¿Le duele más, ahora que es madre, la situación del mundo?

Silvia Abascal: Sí, claro que sí. Es que cambia todo cuando eres mamá. Yo nunca he temido a la muerte, y ahora... Hay algo que está mucho más susceptible. El telediario siempre me ha revuelto, pero ahora me enferma. Refleja lo más oscuro del ser humano y me entristece pensar qué mundo dejamos a las siguientes generaciones.

Mujerhoy: ¿Ser madre nos hace más fuertes o más vulnerables?

Silvia Abascal: Las dos cosas. Esta dimensión del amor es la energía más poderosa que hay; lo que se siente hacia un hijo yo no lo sé describir con palabras –cuando lo intento me siento absurda–, tanto en el plano de la entrega como en el de la de recompensa. Es una revolución salvaje. Me imagino que, con el tiempo, las cosas se equilibrarán, pero, en estos primeros años, es un ser que depende de ti para todo, y estás ahí, al 100% y felizmente agotada.

Mujerhoy: En 'Las amazonas', Pentesilea se enamora de Aquiles. A veces se enamora uno de quien menos espera…

Silvia Abascal: Claro. Uno puede estar más predispuesto al amor o más deseoso de pareja, pero si no llega, no llega. O al contrario, te puedes cerrar en banda y que el amor llegue y vayas de cabeza. El amor no va a la carta: viene como viene y uno reacciona como puede. Cuando aprieta, ahí vamos todos sin pensarlo.

Mujerhoy: Y cuando llega de esa manera, ¿puede con todo?

Silvia Abascal: Yo creo que sí, que dentro de nuestras energías, no hay nada que movilice como el amor.

Mujerhoy: Dice Magüi Mira sobre 'Las amazonas' que "enamorarse es un peligro" ¿Qué opina?

Silvia Abascal: Conlleva sus riesgos porque una pone ahí su corazoncito desnudo; pero yo estoy encantada de correr ese riesgo. Con otras cosas soy más prudente, pero en cuestiones de amor me he sentido siempre muy salvaje. Es lo que más me alimenta, más incluso que mi profesión, que adoro. Por encima de actriz, soy persona y lo que más me alimenta son las relaciones humanas. Cuando estás en momentos límite... Por ejemplo, cuando he sufrido circunstancias de salud delicadas, lo que te viene a la cabeza no son los logros, ni las películas: las personas son lo que más pesa.

Mujerhoy: En Mérida actuará junto a su pareja, Xabier Murúa. ¿Eso lo hace más fácil o al contrario?

Silvia Abascal: Ya hemos trabajado juntos en 'La cocina', en el montaje de Sergio Peris-Mencheta. Y tiene una parte de confianza, pero también es una hoja de doble filo: normalmente, cuando sales del ensayo, necesitas desprenderte de lo que ha pasado, así que descansas y te olvidas. Pero cuando trabajas con la pareja es más difícil, porque te vas a casa con tu compañero de escena.

Mujerhoy: Su hija podrá contar historias de su niñez entre bambalinas…

Silvia Abascal: No lo sé. Tiene muchas papeletas, no ya para ser actriz, sino para estar muy en contacto con la cultura y la interpretación; pero si me preguntan si me gustaría que fuese actriz... Yo lo que quiero es que, cuando sea mayor, se levante con ilusión para ejercer el oficio que haya elegido y que vuelva a casa pletórica al final del día.

Mujerhoy: Pero crecer en ese ambiente será muy enriquecedor.

Silvia Abascal: ¡Claro! Si un día tengo que ayudar a mi hija con los deberes de matemáticas, no tengo nada que hacer. Pero espero que esté en contacto con la pintura, la danza, la poesía..., y en eso estamos mucho más empapados. Es muy saludable el contacto con el arte y el teatro, son las mejores herramientas para el desarrollo infantil. El teatro abre la mente, es muy sanador para los niños.

La escuela margina el teatro, lo ve como un juego; pero es nuestro juego más serio".

Mujerhoy: Y, sin embargo, se ha desterrado prácticamente de las escuelas. ¿Por qué?

Silvia Abascal: No se le da la importancia que tiene. Queda como una cosa más de juego, como de payaso; pero el teatro es nuestro juego más serio y profundo.

Mujerhoy: ¿Quién le enseñó a usted a amar el teatro y la cultura?

Silvia Abascal: Nadie. En mi familia no hay nadie relacionado con el teatro, pero yo, desde muy pequeñita, era un show constante. Me recuerdo viendo películas; a mi madre le encantaban Bette Davis y Victoria Abril, y yo quería ser actriz. Me veía estudiando una carrera –Psicología o Periodismo– y luego entrando en una escuela de teatro; pero no se dio así. Empecé muy prontito, en el 'Un, dos tres' y luego otra cosa, otra y otra… A los 18 ingresé en el estudio de Juan Carlos Corazza y hasta ahora. Con él me sigo formando con cursos intensivos que me dan la vida. Son un reto continuo, un enfrentarme a mis limitaciones, un no acomodarme.

Mujerhoy: ¿En un actor hay más de talento innato o de aprendizaje?

Silvia Abascal: La piedra hay que tenerla, con eso se nace, pero luego hay que pulirla si se quiere sacar de ahí un diamante. Toda formación es poca. ¿Cuándo está preparado, titulado o completo un actor? Jamás. Cada nuevo trabajo es un reto. Lo maravilloso de mi oficio es que, si eres curiosa, con cada nuevo personaje aprendes. Creo que la interpretación, si estás bien asentada y amueblada, es una profesión que te humaniza y te hace más comprensiva, más compasiva con los demás y contigo misma. Más empática y menos juez. Ahora, si estás un poquito inestable, también te puede hacer mucho daño, porque el material con el que se trabaja –sus emociones, sus miedos, sus inseguridades, su ego...– es muy delicado.

Mujerhoy: ¿Está donde le apetecía estar en este momento de su vida?

Silvia Abascal: Estoy en un momento de conexión con mi niña: enamorada de ella. Cuando un hijo te viene sano, es el mayor regalo que hay; pero es que además ella viene cargada de un montón de regalos extra. Estoy en un momento de inmenso agradecimiento a la vida. Siempre, incluso en las etapas difíciles, he sentido esa gratitud, porque el simple hecho de poder continuar en la vida ya es maravilloso. En ocasiones te ves en circunstancias complicadas, pero estoy reconciliada con eso: acepto la vida con todo lo que es, y eso incluye una parte durísima y muy perra. Hoy se le da mucha importancia a la fortaleza: hay que luchar, hay que vencer, hay que conseguir... Y yo creo que en la vida hay que fluir. Más que ser fuertes como una roca, hay que ser flexibles. Es uno de los mejores rasgos que puede tener una persona porque, tal y como es la vida, con tantas olas, se trata de surfear. Me viene siempre la imagen de los juncos: se mueven con el viento y las circunstancias, y están en ese baile; pero siguen ahí, con su raíz.

