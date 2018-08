5 ago 2018

La gira de Operación Triunfo 2017 ya está llegando a su fin y no queremos ni imaginarnos qué va a ser de todos los internautas que viven cada día comentando y subiendo a sus cuentas de las redes sociales cada paso que dan los triunfitos. Pero no solo ellos les van a echar de menos (nosotras nos incluimos también), los propios concursantes de la edición ya empiezan a ponerse sentimentales ante el final de esta etapa y si no que se lo digan a Amaia y a Aitana.

La ganadora y finalista de la última edición del reality de música más famoso de nuestro país cantan en todos los conciertos de la gira la famosa y sentimental canción 'Con las ganas', de la cantante Zahara, y durante el concierto de Benidorm (uno de los últimos de la gira), Amaia no ha podido contener la emoción y, con las lágrimas brotando de sus ojos, dejaba de cantar. Aitana, que tampoco pudo aguantar, permitió que fuese el público el que, con sus voces al unísono, terminara la canción.

Emocionante, ¿verdad? Nosotras también reconocemos que se nos han saltado las lágrimas al ver semejante momento. ¡Son adorables!