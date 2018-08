10 ago 2018

Kylie Jenner cumple 21 años vestida de Barbie. La más pequeña del clan Kardashian llega a la mayoría de edad en Estados Unidos y lo hace convertida en una de las 60 mujeres milmillonarias más importantes de EE UU.

A su corta edad en su cv ya puede poner que ha sido modelo, diseñadora, estrella de la televisión y empresaria.

Al igual que sus hermanas ella, desde pequeña, aprendió a sacar rentabilidad de su vida. Al principio en le televisión más tarde en las redes sociales, su reino. Pero la pequeña heredó la misma visión empresarial de su madre. Más allá de vivir de la sobre exposición mediática, Kylie Jenner decidió montar su propio imperio: el de la cosmética. Su firma Kylie Cosmetics, es tan grande que la revista Forbes la ha colocado ya en su portada por pertenecer a un exclusivo club. El de las 60 mujeres milmillonarias más importantes de EE UU.

"Está llamada a ser la más joven de las milmillonarias hechas a sí mismas", describía la publicación en portada de agosto -un homenaje a su cumpleaños-, en ella Jenner, madre de Stormi, una niña de 6 meses, aparece profesional, vestida con americana negra y con un maquillaje bastante discreto para tratarse de ella.

Según la publicación la fortuna de la hermana menor de Kim Kardashian asciende a 900 millones de dólares (unos 770 millones de euros), y la ha creado en apenas tres años. Si su negocio sigue creciendo a este ritmo, Jenner podría convertirse en la primera persona que llega a los mil millones de dólares antes de cumplir 23 años, una osadía con la que superaría a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.

Sí, no se puede negar que gran parte de su éxito se lo debe a su mediática familia. A los escándalos de sus hermanas mayores y a haber crecido frente a las cámaras. Todo eso le permitió llegar a los 100 millones de seguidores en Instagram. Pero ella no se quiso quedar solo con las ganancias que le daba ser una influencer. En noviembre de 2015 lanzó su línea de cosmética. Se trataba de un simple pack de labiales que vendía en la web por unos 25 euros. Duraron un minuto, literal. "Antes de que me diera tiempo a refrescar la página ya se habían agotado", explica. Y como a la gente la mueve la exclusividad, muchos revendedores se pusieron creativos, y decidieron ofertarlos hasta hasta por 1.000 dólares. Una locura.

Los pintalabios fueron la primera piedra de su empresa que ha generado cerca de 540 millones de euros desde entonces, de los cuales 250 se generó solo en 2017. El imperio de belleza, que hoy por hoy ofrece maquillaje, sombras, iluminadores, emplea a 500 personas. Todo el negocio es de ella, por lo tanto no tiene que compartirlo con nadie.

Con estas cifras Kylie supera las fortunas de sus hermanas. Kim Kardashian West, acumulaba en 2016 más de 41 millones. Kourtney, la mayor, tiene unos ocho millones; Khloé, la tercera, más de 12; y Kendall casi 14 millones. Pero, vamos, que Kylie ya se maneja en otras ligas.