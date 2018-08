14 ago 2018

¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Cuáles son sus sueños y cómo han luchado hasta conseguirlos? ¿Cuál ha sido el momento más duro de su carrera? ¿Y el más feliz? Dieciséis mujeres de éxito como Patricia Conde, Vanesa Romero, Edurne, Dafne Fernández, Irene Villa o Macarena Gómezreflexionan sobre el éxito, el machismo, los miedos y las ilusiones en el libro 'Triunfadoras 2.0' (Oberon), del escritor y productor audiovisual Daniel de la Peña. Con él y gracias a sus interminables charlas con ellas descubrimos algunas de las claves de su éxito.

Mujerhoy: ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro de mujeres triunfadoras?

Daniel de la Peña: Fue una necesidad, en 2009 se publicó mi primer libro Triunfadoras, pero yo era mucho más joven y con menos experiencia. La verdad es que disfruté mucho escribiéndolo y entrevistando a las protagonistas del libro y pensé que con el tiempo haría otro. Casi diez años más tarde, con más cosas que contar y con preguntas más maduras supe que era el momento disfrutar con nuevas historias de mujeres triunfadoras.

Mujerhoy: ¿Por qué has decidido entrevistar a estas mujeres?

Daniel de la Peña: Porque todas son valientes, luchan por sus sueños, saben curarse las heriras y sobre todo porque las admiro. Por ejemplo, aprendí mucho conversando con Vanesa Romero y empapándome de su forma de ver el mundo, siempre está poniéndose nuevos retos e ilusionándose. Vanesa afirma en el libro “Intento perseguir mis sueños. La manera de hacerlo es ponerme retos e ir buscando las cosas”. Creo que tenemos que aprender mucho de ellas.

Mujerhoy: ¿Cuál es la que más te ha sorprendido?

Daniel de la Peña: Todas han sido una grata sorpresa, incluso las que ya conocía, como Isasaweis, Mónica Callejo o Paula Ortiz. Pero Patricia Conde me fascinó con su sinceridad, en el libro recuerda como con diecinueve años le propusieron posar desnuda en la portada de una revista ¡Con sólo diecinueve años! Ella se sintió ofendida y pensó en que si su familia la viera se moriría de la vergüenza. Yo también me sorprendí cuando me lo contó y me pareció bastante machista.

Mujerhoy: Las cosas están cambiando, ¿las protagonistas del libro han sufrido el machismo?

Daniel de la Peña: Sí, desafortunadamente sí. La directora de cine Paula Ortiz afirma que las grandes producciones no las encargan a mujeres directoras, sino que la industria entiende que para ellas está reservado un cine más íntimo y de autor ¡Me parece tan machista! Y espero que poco a poco vaya cambiando. Ahora se han conseguido cosas en este terreno, una visibilidad, pero creo que aún queda mucho por hacer para que hay una igualdad plena de género.

Mujerhoy: ¿Qué has aprendido de las triunfadoras?

Daniel de la Peña: ¡Muchas cosas! Con Edurne aprendí a creer más en mí mismo, hay una anécdota que ella cuenta y que me encanta. Cuando estaba haciendo el casting de Operación Triunfo, Edurne dudó sobre qué canción cantar, tenía miedo de no elegir un buen tema y que no fuera seleccionada. Al final, creyó en su criterio y en el tema que interpretó y entró en el programa

Mujerhoy: ¿Con cuál lo has pasado mejor en la entrevista?

Macarena Gómez: Con Macarena Gómez me reí mucho. Es muy cercana y me hizo mucha gracia cómo contaba uno de los casting más surrealistas que hizo. Fue para la peli Sexy Killer, el papel era de una asesina obsesionada con la moda. Macarena fue con toda su colección de Barbies al casting y las distribuyó por toda la sala. Dejó a todos flipando.

Mujerhoy: ¿Cuáles han sido sus mayores miedos?

Daniel de la Peña: Dafne Fernández cuenta que uno de los mayores miedos de un actor es que tengan que esperar una llamada para trabajar, que a veces no dependa de ellos, porque pueden estar de moda y tener mucho trabajo o en un momento más tranquilo y tengan menos. María Gómez, con la ella hablo del miedo en el libro, relata que cuando estaba estudiando periodismo y haciendo prácticas en la radio a la vez, llegó a dudar si en algún momento podría vivir sólo de su trabajo, sin ayuda de sus padres. Todas han tenido miedos, pero todas se han enfrentado a lo que temían y han alcanzado sus sueños ¡Eso es maravilloso!

Mujerhoy: ¿Por qué mujeres?

Daniel de la Peña: No me cansaré nunca de repetirlo ¡Porque tenemos mucho que aprender de las mujeres! He aprendido tanto de mi madre, de mis abuelas, de mi tía, de mis amigas y de las triunfadoras que me parece preciosa la forma que tienen de ver las cosas. También porque creo que los hombres tenemos que comprometernos en el camino hacía una igualdad entre géneros, creo que es súper importante. Tenemos que denunciar lo que nos parece injusto y dar voz.

