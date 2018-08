15 ago 2018

Era de esperar que el buen rollo que vimos en la academia de Operación Triunfo se haría aún más grande fuera de sus paredes, y no nos equivocábamos. Ahora que están a punto de terminar la gira con las mejores canciones de todas las galas del reality, hacemos un balance de todos los buenos momentos que nos han dado y nos damos cuentta de que son innumerables. Y todo apunta a que seguirán siendo así, porque las últimas risas hasta el momento nos la ha regalado Aitana...

Ella ha sido la protagonista de la última metedura de pata... ¿qué ha pasado? Confundió un huevo de goma con uno de verdad y al lanzarlo al suelo provocó lo que vais a ver a continuación...

"Te prometo que no lo he hecho a propósito. Te lo prometo. Luis tiene aquí una cosa que haces así, ¿ves? Y no es un huevo de verdad. Pues he cogido uno para hacer la broma y me he equivocado", cuenta ante la cámara de su compañero y amigo Roi, que no quiso dejar pasar la oportunidad de que el resto del mundo disfrutara de este momento.

