18 ago 2018

No sabemos si Gala González quiere jugar al despiste o realmente está embarazada. Lo que sí tenemos más que claro es lo que ha puesto en una de sus fotos de Instagram. Y lo que se puede leer ahí no da a pie malinterpretaciones ni confusiones.

Podría tratarse de una imagen más en su amplio álbum de fotos de este verano, pero la modelo Gala González ha querido dejar abierta la puerta a la sospecha comentando una foto tipo Polaroid donde aparece junto a su pareja John Steiner: “From your mum and dad in 2018”. Y en la foto la podemos ver muy sonriente… ¿Se trata de la primera foto que la pareja dedica a su futuro bebé?

Automáticamente "el retrato" comenzó a llenarse de likes y de comentarios tipo: “Felicidades, qué emoción”, “Enhorabuena, sois una pareja muy bonita”… Pero la propia Gala trató de contestar a varios comentarios y refutaba por completo que la imagen fuera el anuncio oficial para confirmar su embarazo…

Estaremos muy atentas a la modelo española, que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, profesionalmente hablando. Se encuentra disfrutando, entre otras cosas, del éxito de su libro “ #GalaConfidential, 10 años de influencer”. ¡Enhorabuena!

