18 ago 2018

A Lara Álvarez dan ganas de envidiarla. Por su éxito, dirán unos. Por su bronceado permanente, pensarán otros. Por ese optimismo a prueba de bomba. Pero no es por eso. O no solo… Sino porque a sus 32 años ya tiene bien asimiladas algunas lecciones que a otros nos lleva toda una existencia aprender. Como la de que hay tantas cosas que quiere hacer... que no puede estarse quieta. Regresó de Supervivientes desde Honduras cansada pero muy satisfecha con la gran acogida de la audiencia: el estado físico y mental perfecto para lanzarse en plancha a las vacaciones.

Mujerhoy: ¿Ha logrado entender de dónde nace esa vocación un poco exhibicionista que hay que tener para participar en un reality?

Lara Álvarez: Depende mucho de cuál sea. En Supervivientes, aparte del reality, hay una experiencia única que la gente no se atrevería a vivir de otra forma que no fuera así, con un equipo que te respalda y te permite llevarte al extremo sabiendo que no hay un peligro real.

Mujerhoy: Si fuera concursante, ¿cuál sería la parte que no querría que los demás vieran?

Lara Álvarez: Creo que a la gente le sorprendería descubrir que tengo mucho carácter. El público tiene la idea de que soy muy dulce y lo soy cuando toca, pero también sé poner las cosas en su sitio. También es verdad que en Supervivientes te descubres. Yo no sé cómo reaccionaría si tuviera que pasar una noche empapada… Igual me daba por derrumbarme y llorar.

Mujerhoy: Acostumbrada a recibir piropos, ¿cómo mantiene el ego a raya?

Lara Álvarez: El ego y el miedo son los dos grandes rivales a batir, por lo menos en mi vida: no dejar que el miedo me frene y no dejarme llevar jamás por el ego. Porque las dos cosas te pueden destruir.

Mujerhoy: ¿Y qué es lo que le da miedo?

Lara Álvarez: Intento siempre afrontar el miedo más extremo. Y no me refiero solo al que puede dar meterme en el agua con un tiburón ballena, como hice en el programa de Jesús Calleja, sino que hablo de temores mucho más comunes y que tenemos todos, como el miedo al cambio. Creo que ahí está la clave del éxito: fluir con las oportunidades que te da la vida. Y eso muchas veces lo frena uno mismo por el miedo.

Mujerhoy: ¿Necesita emociones fuertes?

Lara Álvarez: ¡Me encantan, soy una adicta a la adrenalina! Cuanto más respeto me da algo, más ganas tengo de hacerlo. Por ejemplo, me apasiona la velocidad, tirarme en paracaídas... Soy una adicta a las primeras veces. Las experiencias que pruebas por primera vez te generan una sensación irrepetible.

Vestido de P.a.r.o.s.h. y joyas de Luxenter. pinit

Mujerhoy: Corren rumores de que en el programa de Calleja encontró de nuevo el amor. ¿Por qué cree que está la gente tan empeñada en que tenga novio?

Lara Álvarez: No lo sé. Al parecer una mujer tiene que tener pareja para ser feliz. En mi caso, el titular más común es: "Qué afortunada en todo excepto en el amor". ¡Excepto en el amor! Si yo me siento una persona querida por todos los poros de mi piel y en todos los sentidos.

Mujerhoy: Pero cuando una relación se acaba se le llama fracaso…

Lara Álvarez: Me parece honesto y generoso por las dos partes decir adiós cuando sabes que, aunque te quieres con locura, no es esto lo que deseas para el resto de tu vida. Pero a veces lees unas cosas… Es terrible cómo se tratan a veces los temas sentimentales, con una frivolidad que asusta.

Mujerhoy: ¿Y cómo lleva el escrutinio constante de su imagen?

Lara Álvarez: He aprendido a entender que es parte del trabajo. Por eso me gusta usar las redes sociales para mostrar la realidad. Por eso intento mostrarme con la cara lavada, tal y como soy cuando me levanto por la mañana. Que quede claro que todas necesitamos retoques y pintarnos el ojo para estar bonitas, que no es nuestro estado natural.

Mujerhoy: Le preocupa, entonces, el mensaje que transmite a su millón y pico de seguidores.

Lara Álvarez: Sobre todo es que no me gusta mentir. Instagram me parece un arma de doble filo, pero he notado que a la gente que está en el mío le gusta la autenticidad. No busca solo el posado o el momento bonito, sino más bien todo lo contrario: le gusta cuando comparto los momentos de guitarra en mi casa o cuando estoy haciéndome el desayuno y bromeo con el sueño que tengo y las ojeras… La gente también tiene que ver esa parte que es la real.

Mujerhoy: Ha cumplido 32 años. ¿Su rutina de cuidados aumenta con cada cumpleaños?

Lara Álvarez: Sí, sí, noto cambios en todo. Me cuido sobre todo con mucho deporte, me machaco mucho más ahora que cuando era jovencita, pero no por verme mejor físicamente sino porque creo que tengo un problema de adicción con las cosas que me hacen sentir bien. Las cosas que me hacen sentirme bien me enganchan y el deporte es una de ellas, no solo por lo físico, sino por encontrarme bien mentalmente. El deporte consigue desconectarme del mundo. Es una liberación.

Mujerhoy: Si la imagen habla de nosotros, ¿qué dice su firma de moda, Blue Palm, de usted?

Lara Álvarez: Mi intención era crear una marca de ropa favorecedora pero fresca para una mujer viajera, aventurera, que quiere ropa femenina pero sin complicaciones. Esa ropa refleja mi filosofía de vida: el lema es Keep it simple [hazlo fácil], y esa es mi manera de vivir. Las prendas, dependiendo de con qué las combines, pueden tener un look más serio o playero. Se adapta a una mujer que tenga ganas de comerse el mundo y de no ponerse límites.

Mujerhoy: Creó su firma de moda con un estilo que define como surf-urban. ¿Es una forma de mantenerse cerca de la playa?

Lara Álvarez: Sí pero más que en cuanto al estilo de ropa, en cuanto a las sensaciones. Se trata de llevar al asfalto algo de ese estado de relax y de bienestar que sentimos cuando oyes el mar cerca o notas que estás pisando la arena. Esas sensaciones se pueden llevar a cualquier parte porque están en tu cabeza.

Mujerhoy: ¿Y eso cómo se traduce en prendas, tejidos…?

Lara Álvarez: La colección de este verano tiene vestidos largos, sueltos, de tela de bambula, que son muy fluidos y sientan bien tanto a las personas que están más delgaditas como las que tienen tallas más grandes. También faldas de lino o de algodón, largas o tipo pareo… Y como ha funcionado fenomenal, estoy trabajado ahora en una minicápsula de cinco vestidos exclusivos, de agosto a septiembre, de tipo étnico, largos, modernetes...

Mujerhoy: Ahora va camino de convertirse en una profesional de la moda, pero seguro que hay algún momento estético en su biografía del que se arrepienta…

Lara Álvarez:

¡Sí claro, quién no lo tiene! Yo siempre he sido muy de customizar mi ropa... aunque me valiera una discusión con mis padres, sobre todo con mi madre. Pero es que soy muy inquieta mentalmente, necesito estar activa y a mil cosas... Y esa vena creativa es lo que más me motiva. Cuanto más me meto en esto de la moda, más aprendo y más ganas tengo de hacer cosas nuevas. Es un enganche lo que tengo con Blue Palm. ¡Vaya qué raro, otra vez la palabra enganche! [Risas]. Que la gente disfrute con lo que hago es la absoluta felicidad profesional para mí.

